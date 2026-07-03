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Szívszorító KÓRHÁZI FOTÓKKAL bizonyítja Rubint Réka, hogy beteg − Üzent a rosszakaróinak

gyógyulás betegség rubint réka
Life.hu
2026.07.03.
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A háromgyerekes édesanya a közösségi médiában tett közzé képeket. Rubint Réka korábbi kezeléseiről is posztolt.

Ahogy megírtuk, sok kritikát kap a közösségi oldalakon Rubint Réka. A legtöbben azt firtatják, hogy miért tart betegen is edzéseket, hogyan tud felhőtlenül nyaralni két kezelés között és vannak, akik odáig mennek, hogy nem is rákos. Rubint Réka kórházi fotókat töltött fel a közösségi oldalára, és azoknak üzen, akik nem hisznek neki. 

Rubint Réka üzent a követőinek.
Rubint Réka üzent a követőinek. 
TV2

Rubint Réka: „Az örvénybe nem beleülsz, majd engeded, hogy lehúzzon”

Rubint Réka négy éve küzd a lágyrészszarkómával, de csak áprilisban, miután kihullott a haja a kemoterápiás kezeléstől állt vele nyilvánosságra. A fitneszedző  kezelések ellenére igyekezett úgy élni, mint korábban, edzéseket tartott, táborokat vezetett és az életkedve sem hagyta el. Most azonban úgy tűnik, betelt nála a pohár, és üzent követőinek. 

„Ez az üzenet azoknak szól, akiket irritálnak az oldalamon lévő fotók, és azt firtatják, hogy nem vagyok beteg. Nos! Ha jobban belegondolok, akkor én ezekhez a torz lelkű emberekhez képest valóban nem vagyok beteg. Mert én 'csak' egy feladatot kaptam 4 évvel ezelőtt, amivel az elején félve néztem szembe, senki nem tudott róla, álltam a sarat akkor is, amikor bár a betegségemről nem tudtak, de divatból ezek a szánalmas emberek 'tapostak, rúgtak'. Az elmúlt 4 évben mertem boldog lenni, élni, mosolyogni akkor is, amikor a poklot jártam... amikor a műtéti hegeket 'titokban' takargattam. Közben megtartottam kb. 25 belföldi-külföldi tábort, ahol sokszor vérhígítóval szúrtam magam a műtét után a repülés miatt / Maldív, Kuba, Miami, Törökország, Seychelle, Sri-Lanka, Montenegro, / megnyertem pár szakmai díjat, izgultam a Sztárbox és A Nagy Duett műsorában a gyermekeimért, sugárra és kemóra jártam, nyomtam a Rozsnyait, a videótárat, a fellépéseket, 4x álltam az Aréna színpadán több ezer embert megtornáztatva... Hogy miért? Mert éreztem, hogy ha megállok, meghalok (...) Az örvénybe nem beleülsz, majd engeded, hogy lehúzzon, hanem fogod, és mint a vízilabdázók, lábtempóval elkezdesz kiemelkedni, hogy a legvégén kapura tudd lőni a gólt. Egyet ne felejts el, amíg van egy esélyed, amíg van egy utolsó esélyed, addig van esélyed a győzelemre” – fogalmazott a közösségi oldalán Réka, ahol a képeket is megnézheted.  

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