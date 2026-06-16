A Született feleségek vörös bombázója volt: Marcia Cross így fest a botoxkezelései után – Fotó

2004 és 2012 között a Született feleségek volt a világ egyik legnépszerűbb sorozata. A Lila Akác köz lakóinak izgalmas mindennapjait a magyarok a TV2-n nézhették rendszeresen. Mindenkinek megvolt a maga kedvence, például a Bree Van De Kampet játszó Marcia Cross pillanatok alatt belopta magát a sokak szívébe. A gyönyörű, vörös hajú színésznő idén márciusban lett 64 éves. Sok hollywoodi sztárhoz hasonlóan ő sem vetette meg a botoxot.

Marcia Cross a 2000-es években álomszép nő volt.

Forrás: Abaca/Northfoto

Marcia Cross a '80-as években kezdte színészi karrierjét, azonban a világhírnevet a 2004-ben induló Született feleségek hozta meg számára.

Bree Van De Kamp karakterét egészen 2012-ig játszotta.

Bár Cross napjainkban is nagyon csinos, ennek ellenére ordít az arcáról, hogy nem vetette meg a szépészeti beavatkozásokat.

Így néz ki most Marcia Cross, a Született feleségek színésznője

Marcia Cross a '80-as években kezdett el színészkedni, miután kitanulta az iskolapadban a szakmát. Számos produkcióban szerepelt, 1992 és 1997 között a Melrose Place sztárja volt, de az igazi átütő sikert a Született feleségek hozta meg számára. Alakításáért egy Emmy-díjra és három Golden Globe-díjra jeölték, azonban egyszer sem nyert. Miután 2012-ben véget ért a széria, Crossról egyre kevesebbet hallhattunk, a sorozat sztárjai közül Eva Longoria maradt leginkább köztudatban, de Felicity Huffman nevétől volt még hangos a sajtó 2019-ben, miután kiderült, 15 ezer dolláros kenőpénzt fizetett lánya felvételijének meghamisításáért, végül két hét börtönbüntetésre ítélték. A 64 éves színésznő a mai napig a védjegyévé vált vörös loknikkal hódít, azonban ahogy az alábbi, friss képen is látszik, a botoxra sem mondott nemet.

Marcia Cross nemcsak az anyatermészetnek, hanem a botoxkezeléseknek is köszönheti, hogy ennyire fiatalos 60 fölött.

Forrás: Profimedia

Bár a színésznő tagadja, hogy bármilyen szépészeti eljáráson átesett volna, ennek ellenére a rajongók számára egyértelmű, hogy nem csak az anyatermészetnek köszönheti a külsejét. Drea de Matteo, a Született feleségek másik színésznője 2024-ben arról beszélt, hogy mennyire csodálja Marcia Crosst, amiért a botoxkezelések ellenére is kiválóan alakít: „Egyik legjobb dolog volt számomra ezen a világon, hogy láthattam Marcia Cross-t színészkedni. Imádtam, hogy tetőtől talpig botoxolva is úgy tudott játszani, hogy az arcán egyetlen izma sem mozdult. Úgy éreztem, ez zseniális, k∗rvára zseniális” – nyilatkozt a Metro lapnak.