Ilyen gyönyörű nő Catherine-Zeta Jones lánya: a 23 éves Carys anyja nyomdokaiba lépett

Carys Zeta Douglas színészi karrierjének egyik legjelentősebb pillanatát ünnepelte. Michael Douglas és Catherine-Zeta Jones lánya egy New York-i színház színpadán debütál Csehov a Sirály című darabjának új feldolgozásában.

Michael Douglas és Catherine-Zeta Jones lánya a színpadon debütált.

Forrás: NORTHFOTO

Michael Douglas és Catherine-Zeta Jones lánya: Carys Zeta Douglas nagyon hasonlít édesanyjára

Édesanyja és édesapja nyomdokaiba lépett Carys Douglas. Michael Douglas és Catherine-Zeta Jones lánya színészi babérokra tört, amiről Instagram-oldalán mutatott felvételeket. A 23 éves lány természetesen szülei teljes támogatását élvezi, akiknek tehetségét és szépségét is örökölte.

Carys Douglas tavaly szerzett diplomát a Brown Egyetemen filmtudomány és nemzetközi kapcsolatok szakán. Az elmúlt hónapokban pedig a színészi karrierjére koncentrált, rövidfilmekben és színházi előadásokban játszott főszerepet.

Carys Zeta Douglas, Michael Douglas és Catherine Zeta-Jones lánya.

Forrás: Image Press via ZUMA Press Wire/Northfoto

Michael Douglasnek és Catherine-Zeta Jonesnak két közös gyerekük van, Carys és Dylan. A 25 éves fiú szintén a Brown Egyetemen tanult, és 2022-ben politikatudományi diplomát szerzett.

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