Mi a legidegesítőbb szokásod a párkapcsolatodban? Ebből a személyiségtesztből kiderül!

Akár szerelmes vagy éppen, akár nem, biztosan érdekel, hogy melyek azok a tulajdonságaid — mondjuk úgy, bájos furcsaságaid —, amelyek újra ás újra felszínre törnek a párkapcsolataidban. Az alábbi személyiségteszt segít, hogy felismerd, ha valamin változtatnod kell. És kinek ne kellene?
A Briggs-féle személyiségteszt elárulja, mivel bosszantod fel a másik feled
Katharine Briggs és Isabel Briggs Myers anya-lánya kutatópáros munkája során arra a következtetésre jutott, hogy bizonyos tulajdonságpárok alapján az emberek 16 különböző személyiségtípusba sorolhatóak. Hogy kiderítsd a személyiségtípusod, kattints erre a linkre!
Rossz párkapcsolati szokások a személyiségtípusod alapján
Ha már kiderítetted, hogy te melyik személyiségtípusba tartozol, akkor olvass tovább, hogy megtudd, milyen egészségtelen szokásokra vagy hajlamos, amik könnyedén megronthatják a kapcsolatodat.
- INTJ: A békaugró
INTJ-ként nem pazarolod az idődet, hanem átugrod a flörtölést és azonnal a lényegre térsz. Vagyis már az elejétől kezdve mély beszélgetéseket folytatsz és célratörően keresed a párodat hosszútávra.
Ez akár jól is elsülhet, de könnyen megijesztheted a partnered.
Bármennyire is nehezen megy érdemes lenne egy kicsit megpróbálnod lazán flörtölni, nehogy tolakodónak tűnj.
- INTP: A professzor
Te egy olyan pár vagy egy kapcsolatban, akinek a logikus érvelés a fontos az érzelmi szükségletek helyett. Ugyan hűséges és megbízható társ vagy az érzelmek kifejezése nem az erősséged.
Néha próbáld meg, hogy nem a logikát és az észérveket keresed, hanem csak megéled a romantikus pillanatokat.
- INFJ: A lassú csiga
INFJ személyiséged miatt nem szereted a futó kalandokat. Te a nyugalomra vágysz és bármennyit képes vagy várni a megfelelő pasira. Ha pedig megtaláltad, akkor sokáig ragaszkodsz hozzá, tovább, mint kellene. Hiába látod, hogy a kapcsolatod zsákutcába ért, félelemből és a konfrontáció kerülése miatt vele maradsz a végsőkig. Tiszteld magad jobban és az idődet és ne húzd az elkerülhetetlen szakítást.
- INFP: Aki a szőke herceget keresi
Olyan személy vagy, aki elutasít mindenkit, aki nem felel meg az általad elképzelt Hercegnek. Igazi romantikus lélek vagy, aki várja, hogy élete szerelme rátaláljon. Vigyázz, mert lehet sosem találod meg a tökéleteset, ha túlságosan ragaszkodsz az elvárásaidhoz.
Egy kis nyitottsággal sokkal valódibb és igazibb partnert találhatsz, aki nem csak az álmaidban létezik.
- ENTJ: Aki azonnal szakít
A te párkapcsolati szokásod az, hogy azonnal, hirtelen szakítasz ha megérzed, hogy nem az igazival vagy. Olyan személy vagy, aki biztos a megérzéseiben, de figyelj az időzítésre és a stílusra, hogy ne okozz még több fájdalmat a partnerednek.
- ENTP: Aki tartalékol
Te egy olyan társ vagy, aki nagyon szereti a párját, mégis több vasat tartasz a tűzben. Egy rendkívül nyitott és szellemes partner vagy, akinek szüksége van arra, hogy többen is szeressék, mert különben unatkoznál.
Mindig legyél őszinte a szerelmeddel és vigyázz, nehogy az összes B terved elutasítson!
- ENFJ: Aki folyamatosan ellenőriz
Ha ebbe a csoportba tartozol, akkor te állandóan visszacsatolást vársz a párod érzéseiről. Olyannyira empatikus és érzékeny vagy, hogy túlságosan félted a párodat. Ez akár terhes is lehet a szerelmed számára. Mindenképp jó dolog a kommunikáció, de a túl sok kérdés feszültségeket okozhat.
- ENFP: Aki csak csipeget
Egy vonzó és nyitott személy vagy, aki látszólag mindenki számára elérhető. Lehet te nem érzed azt, hogy flörtölsz a másikkal, de hidd el vannak, akik félreérthetik a jeleidet.
Tedd világossá az érzéseidet, legyél következetes és ne csapj be másokat a kétértelmű utalásaiddal!
- ISFJ: Aki a hátsó ülésre rakja magát
Ha ISFJ vagy akkor az a viselkedés jellemző rád, hogy mindig a partnered igényeit helyezed előtérbe. Túlontúl önzetlen és nagylelkű vagy, aki gondoskodni akar a másikról. Neked azt tanácsoljuk, hogy ne anyáskodj a másik felett. Fejezd ki bátran a saját szükségleteidet és vágyaidat is, ne nyomd el azokat.
- ISTJ: Aki barátzónába rak
Távol tartod a potenciális partnert egészen addig, amíg meg nem győződsz róla, hogy megfelel neked. Egészen addig a barátzónában marad a pasi, amíg fel nem méred, hogy jó-e az igényeidnek.
Nyugodtan lépj bátrabban és nyiss a romantika felé.
- ISTP: A titkolózó
Te egy olyan partner vagy, aki szenvedélyes és független, ezért nem akarod azonnal beengedni az életedbe a randipartneredet. Szereted nyitva tartani a kaput, hogy mindig legyen elég választási lehetőséged. Nyugodtan nyílj meg a szerelmed előtt és vállald fel őt.
- ISFP: Aki remeg az idegtől
Egy nagyon érzékeny személy vagy, aki szereti titokban tartani az érzéseit. Ám, elszaladsz, ha az elköteleződésről van szó.
Hiába vágysz komoly kapcsolatra, amint úgy érzed, hogy túl gyors és túl elhamarkodott, azonnal kilépsz a kapcsolatból nehogy sérülj miatta.
- ESFJ: A várakozó
Egy türelmes típus vagy, aki semerre nem lép egészen addig, amíg a környezete meg nem erősíti abban, hogy az igazival van dolga. Hajlamos vagy végtelen ideig várni csakhogy a másik lépjen először. Vedd kezedbe az irányítást, hiszen nyugodtan te is fellobbanthatod a szikrát.
- ESFP: Aki ghostol
Az egyik legrosszabb szokást követed el rendszeresen: amint megkapod, amit akartál, úgy tűnsz el mint egy szellem a sötétben. Imádsz szórakozni és a mának élni, viszont azt figyelembe kell venned, hogy másokat mennyire megbánthatsz, ha csak úgy lelépsz.
Ne ijedj meg az érzéseidtől, hanem tegyél felelősségteljesen egy komoly kapcsolatért.
- ESTJ: Aki azonnal kötődik
Te már az első randin teljesen megnyílsz és lelkesen mesélsz a babatervezési szándékaidról. Olyan hamar felhozod az elköteleződés ötletét, hogy a pasik azonnal menekülőre fogják. Ne mondj el mindent magadról már az első alkalmakkor, hanem hagyj egy kis titkot, amit felfedezhet a partnered.
Ha kicsit visszaveszel magadból, akkor több teret adhatsz a kiszemeltednek, hogy ő is kibontakozhasson.
- ESTP: A majomugrók
Olyan partner vagy, aki egyik kapcsolatból a másikba ugrasz meg sem várva azt, hogy feldolgozd az érzéseidet. Szünet nélkül újabb viszonyokba kerülsz, mert nehezen köteleződsz el és könnyen unalmassá válik valaki a szemedben.