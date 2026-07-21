Mi a legidegesítőbb szokásod a párkapcsolatodban? Ebből a személyiségtesztből kiderül!

Akár szerelmes vagy éppen, akár nem, biztosan érdekel, hogy melyek azok a tulajdonságaid — mondjuk úgy, bájos furcsaságaid —, amelyek újra ás újra felszínre törnek a párkapcsolataidban. Az alábbi személyiségteszt segít, hogy felismerd, ha valamin változtatnod kell. És kinek ne kellene?

Mindenkinek vannak olyan tulajdonságai, amelyekkel a párja idegeire megy — a személyiségtesztből kiderül, te mivel borzolod a társad idegeit

Forrás: arhív

A Briggs-féle személyiségteszt elárulja, mivel bosszantod fel a másik feled

Katharine Briggs és Isabel Briggs Myers anya-lánya kutatópáros munkája során arra a következtetésre jutott, hogy bizonyos tulajdonságpárok alapján az emberek 16 különböző személyiségtípusba sorolhatóak. Hogy kiderítsd a személyiségtípusod, kattints erre a linkre!

Derítsd ki, hogy mi a te Briggs-féle személyiségtípusod, hogy megtudhasd, hogy mi a kellemetlen szokásod a párkeresés során!

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Rossz párkapcsolati szokások a személyiségtípusod alapján

Ha már kiderítetted, hogy te melyik személyiségtípusba tartozol, akkor olvass tovább, hogy megtudd, milyen egészségtelen szokásokra vagy hajlamos, amik könnyedén megronthatják a kapcsolatodat.

INTJ: A békaugró

INTJ-ként nem pazarolod az idődet, hanem átugrod a flörtölést és azonnal a lényegre térsz. Vagyis már az elejétől kezdve mély beszélgetéseket folytatsz és célratörően keresed a párodat hosszútávra.

Ez akár jól is elsülhet, de könnyen megijesztheted a partnered.

Bármennyire is nehezen megy érdemes lenne egy kicsit megpróbálnod lazán flörtölni, nehogy tolakodónak tűnj.

INTP: A professzor

Te egy olyan pár vagy egy kapcsolatban, akinek a logikus érvelés a fontos az érzelmi szükségletek helyett. Ugyan hűséges és megbízható társ vagy az érzelmek kifejezése nem az erősséged.

Néha próbáld meg, hogy nem a logikát és az észérveket keresed, hanem csak megéled a romantikus pillanatokat.

INFJ: A lassú csiga

INFJ személyiséged miatt nem szereted a futó kalandokat. Te a nyugalomra vágysz és bármennyit képes vagy várni a megfelelő pasira. Ha pedig megtaláltad, akkor sokáig ragaszkodsz hozzá, tovább, mint kellene. Hiába látod, hogy a kapcsolatod zsákutcába ért, félelemből és a konfrontáció kerülése miatt vele maradsz a végsőkig. Tiszteld magad jobban és az idődet és ne húzd az elkerülhetetlen szakítást.

INFJ személyiséged miatt nem szereted a futó kalandokat. Te a nyugalomra vágysz és bármennyit képes vagy várni a megfelelő pasira. Ha pedig megtaláltad, akkor sokáig ragaszkodsz hozzá, tovább, mint kellene. Hiába látod, hogy a kapcsolatod zsákutcába ért, félelemből és a konfrontáció kerülése miatt vele maradsz a végsőkig. Tiszteld magad jobban és az idődet és ne húzd az elkerülhetetlen szakítást. INFP: Aki a szőke herceget keresi

Olyan személy vagy, aki elutasít mindenkit, aki nem felel meg az általad elképzelt Hercegnek. Igazi romantikus lélek vagy, aki várja, hogy élete szerelme rátaláljon. Vigyázz, mert lehet sosem találod meg a tökéleteset, ha túlságosan ragaszkodsz az elvárásaidhoz.

Egy kis nyitottsággal sokkal valódibb és igazibb partnert találhatsz, aki nem csak az álmaidban létezik.