Ma már alig beszélnek az Így jártam anyátokkal sztárjai – Kitálalt Ted Mosby megformálója

A How I Met Your Mother öt főszereplője hosszú éveken át dolgozott együtt, ezért könnyű lenne azt gondolni, hogy a kamerákon kívül is szoros barátság alakult ki közöttük. Josh Radnor azonban elárulta: az Így jártam anyátokkal sztárjai ma már egyáltalán nem alkotnak olyan összetartó társaságot, mint amilyennek a képernyőn láthattuk őket.
Josh Radnor nincs közeli kapcsolatban az Így jártam anyátokkal sztárjaival
Amikor Radnort arról kérdezték a Half the Picture podcastban, tartja-e még a kapcsolatot egykori kollégáival, meglehetősen egyértelműen válaszolt:
Nem. Egy kicsit sem.
A Ted Mosbyt alakító színész – aki nemrég lett apa – rögtön hozzátette, hogy nincs szó drámáról vagy komoly összeveszésről. Neil Patrick Harrisszel például korábban őszintén beszéltek a forgatáson kialakult feszültségeikről, amit Josh Radnor érdekes és gyógyító beszélgetésként jellemzett.
Jason Segellel időnként üzennek egymásnak, személyesen azonban nagyon rég találkoztak. Cobie Smulderst főként Zoomon látja, míg Alyson Hannigannel legutóbb a 2024-es esküvőjén találkozott.
Olyan volt számukra, mint az egyetem
Josh Radnor szerint attól még, hogy ritkán beszélnek, mély szeretetet érez egykori kollégái iránt. A közös éveket az egyetemhez hasonlította: egy ideig elképzelhetetlen, hogy ne lássák egymást mindennap, aztán mindenki elindul a saját útján.
Úgy érzi, kapcsolatuk bizonyos szempontból inkább családi, mint baráti volt. Nem ők választották egymást, hanem együtt kaptak szerepet, majd kilenc éven át dolgoztak egymás mellett. A szeretet ettől még megmaradt, csak már nem aktív része a mindennapjaiknak.
Az Így jártam anyátokkal szereposztása
- Ted Mosby – Josh Radnor (magyar hangja: Fesztbaum Béla)
- Barney Stinson – Neil Patrick Harris (magyar hangja: Markovics Tamás)
- Marshall Eriksen – Jason Segel (magyar hangja: Csőre Gábor)
- Lily Aldrin – Alyson Hannigan (magyar hangja: Závodszky Noémi)
- Robin Scherbatsky – Cobie Smulders (magyar hangja: Németh Borbála)
Kattints a képre és nézd meg a galériát az Így jártam anyátokkal szereplőiről:
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