Ma már alig beszélnek az Így jártam anyátokkal sztárjai – Kitálalt Ted Mosby megformálója

A How I Met Your Mother öt főszereplője hosszú éveken át dolgozott együtt, ezért könnyű lenne azt gondolni, hogy a kamerákon kívül is szoros barátság alakult ki közöttük. Josh Radnor azonban elárulta: az Így jártam anyátokkal sztárjai ma már egyáltalán nem alkotnak olyan összetartó társaságot, mint amilyennek a képernyőn láthattuk őket.

Az Így jártam anyátokkal sztárjai.

Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP/JASON MERRITT

Josh Radnor nincs közeli kapcsolatban az Így jártam anyátokkal sztárjaival

Amikor Radnort arról kérdezték a Half the Picture podcastban, tartja-e még a kapcsolatot egykori kollégáival, meglehetősen egyértelműen válaszolt:

Nem. Egy kicsit sem.

A Ted Mosbyt alakító színész – aki nemrég lett apa – rögtön hozzátette, hogy nincs szó drámáról vagy komoly összeveszésről. Neil Patrick Harrisszel például korábban őszintén beszéltek a forgatáson kialakult feszültségeikről, amit Josh Radnor érdekes és gyógyító beszélgetésként jellemzett.

Jason Segellel időnként üzennek egymásnak, személyesen azonban nagyon rég találkoztak. Cobie Smulderst főként Zoomon látja, míg Alyson Hannigannel legutóbb a 2024-es esküvőjén találkozott.

Olyan volt számukra, mint az egyetem

Josh Radnor szerint attól még, hogy ritkán beszélnek, mély szeretetet érez egykori kollégái iránt. A közös éveket az egyetemhez hasonlította: egy ideig elképzelhetetlen, hogy ne lássák egymást mindennap, aztán mindenki elindul a saját útján.

Úgy érzi, kapcsolatuk bizonyos szempontból inkább családi, mint baráti volt. Nem ők választották egymást, hanem együtt kaptak szerepet, majd kilenc éven át dolgoztak egymás mellett. A szeretet ettől még megmaradt, csak már nem aktív része a mindennapjaiknak.

Az Így jártam anyátokkal szereposztása Ted Mosby – Josh Radnor (magyar hangja: Fesztbaum Béla)

– Josh Radnor (magyar hangja: Fesztbaum Béla) Barney Stinson – Neil Patrick Harris (magyar hangja: Markovics Tamás)

– Neil Patrick Harris (magyar hangja: Markovics Tamás) Marshall Eriksen – Jason Segel (magyar hangja: Csőre Gábor)

– Jason Segel (magyar hangja: Csőre Gábor) Lily Aldrin – Alyson Hannigan (magyar hangja: Závodszky Noémi)

– Alyson Hannigan (magyar hangja: Závodszky Noémi) Robin Scherbatsky – Cobie Smulders (magyar hangja: Németh Borbála)

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