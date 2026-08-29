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Ma már alig beszélnek az Így jártam anyátokkal sztárjai – Kitálalt Ted Mosby megformálója

sorozat Josh Radnor Így jártam anyátokkal
Nagy Anna
2026.08.29.
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Kilenc évadon és 208 epizódon keresztül szinte elválaszthatatlannak tűntek, a valóság azonban egészen más. Az Így jártam anyátokkal sztárjai a sorozat befejezése óta eltávolodtak egymástól – erről most Josh Radnor beszélt meglepő őszinteséggel.

A How I Met Your Mother öt főszereplője hosszú éveken át dolgozott együtt, ezért könnyű lenne azt gondolni, hogy a kamerákon kívül is szoros barátság alakult ki közöttük. Josh Radnor azonban elárulta: az Így jártam anyátokkal sztárjai ma már egyáltalán nem alkotnak olyan összetartó társaságot, mint amilyennek a képernyőn láthattuk őket.

Az Így jártam anyátokkal sztárjai.
Az Így jártam anyátokkal sztárjai.
Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP/JASON MERRITT

Josh Radnor nincs közeli kapcsolatban az Így jártam anyátokkal sztárjaival

Amikor Radnort arról kérdezték a Half the Picture podcastban, tartja-e még a kapcsolatot egykori kollégáival, meglehetősen egyértelműen válaszolt:

Nem. Egy kicsit sem.

A Ted Mosbyt alakító színész – aki nemrég lett apa – rögtön hozzátette, hogy nincs szó drámáról vagy komoly összeveszésről. Neil Patrick Harrisszel például korábban őszintén beszéltek a forgatáson kialakult feszültségeikről, amit Josh Radnor érdekes és gyógyító beszélgetésként jellemzett.

Jason Segellel időnként üzennek egymásnak, személyesen azonban nagyon rég találkoztak. Cobie Smulderst főként Zoomon látja, míg Alyson Hannigannel legutóbb a 2024-es esküvőjén találkozott.

Olyan volt számukra, mint az egyetem

Josh Radnor szerint attól még, hogy ritkán beszélnek, mély szeretetet érez egykori kollégái iránt. A közös éveket az egyetemhez hasonlította: egy ideig elképzelhetetlen, hogy ne lássák egymást mindennap, aztán mindenki elindul a saját útján.

Úgy érzi, kapcsolatuk bizonyos szempontból inkább családi, mint baráti volt. Nem ők választották egymást, hanem együtt kaptak szerepet, majd kilenc éven át dolgoztak egymás mellett. A szeretet ettől még megmaradt, csak már nem aktív része a mindennapjaiknak.

Az Így jártam anyátokkal szereposztása

  • Ted Mosby – Josh Radnor (magyar hangja: Fesztbaum Béla)
  • Barney Stinson – Neil Patrick Harris (magyar hangja: Markovics Tamás)
  • Marshall Eriksen – Jason Segel (magyar hangja: Csőre Gábor)
  • Lily Aldrin – Alyson Hannigan (magyar hangja: Závodszky Noémi)
  • Robin Scherbatsky – Cobie Smulders (magyar hangja: Németh Borbála)

Kattints a képre és nézd meg a galériát az Így jártam anyátokkal szereplőiről:

Josh Radnor Az 51 éves színésznek az Így jártam anyátokkal című sorozat hozta meg a sikert. Azóta 2020 és 2023 között a Vadászok című alkotásban kapott szerepet.
Neil Patrick Harris Az 52 éves színész, aki rajong a bűvészetért, négyszeres Emmy- díjas. A sorozat után több filmben is feltűnt például a Holtodiglanban és a Mátrix: Feltámadásokban is.
Jason Segel A 45 éves sokoldalú színész zenészként és forgatókönyvíróként is tevékenykedik. Olyan filmekben szerepelt, mint a Felkoppintva, a Rossz tanár, a Lepattintva, a Szex videó és a Spancserek. 2023-tól főszerepet kapott a Direkt terápia című sorozatban is.
Cobie Smulders A 43 éves kanadai színésznő a Robint alakította a sorozatban. A Marvel-univerzumban Maria Hill ügynök szerepét kapta, így több akciófilmben is feltűnt.
Alyson Hannigan Az 51 éves színésznő a bájos és jószívű Lilyt játszotta a sorozatban. Főbb szerepei voltak még Willow Rosenberg a Buffy, a vámpírok réme című sorozatból és ő alakította Michellet is Az Amerikai pite filmekben.
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Josh Radnor - Az 51 éves színésznek az Így jártam anyátokkal című sorozat hozta meg a sikert. Azóta 2020 és 2023 között a Vadászok című alkotásban kapott szerepet.
Getty Images

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