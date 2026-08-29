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Klusovszki Kíra
2026.08.29.
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Kedvencünk porszívótól való félelme mögött nem mindig egyszerű ijedtség áll, akár egy korábbi rossz élmény is okozhatja. Létezik azonban egy módszer, amellyel fokozatosan leküzdhető a kutya rettegése.

A porszívó hangja sok kutya számára félelmetes lehet, ráadásul egyes ebek már akkor is menekülőre foghatják vagy támadni kezdhetnek, amikor meglátják a készülőket. A szakértők szerint azonban létezik egy módszer, amellyel fokozatosan hozzászoktathatjuk a háztartási eszközök hangos zajához is kedvencünket. 

A kutya porszívótól való félelme többnyire a rossz tapasztalatok vagy ijesztő élmények alapján alakul ki.
A kutya porszívótól való félelme nem mindig veleszületett; egy korábbi, ijesztő élmény vagy akár egyetlen rossz tapasztalat is hozzájárulhat ahhoz, hogy később rettegjen a készüléktől.
Forrás: Shutterstock
  • A kutyák porszívótól való félelme mögött gyakran egy korábbi rossz tapasztalat vagy egy ijesztő élmény áll.
  • Bár a gazdik ilyenkor ösztönösen igyekeznek megnyugtatni kedvencüket, nem minden módszer bizonyul hatásosnak.
  • Egy szakértő most elárulta, hogyan segíthetünk az állatnak abban, hogy leküzdje az ijedtségét.

A kutya tempója a lényeg

Hannah Harris, a Dogs Trust viselkedéspolitikai vezetője lerántotta a leplet a módszerről, amit azért osztott, hogy segíthessünk kutyánknak leküzdeni a porszívótól való félelmét. 

A szakértő szerint a legfontosabb, hogy ne akarjuk egyik napról a másikra hozzászoktatni az állatot a készülék hangjához, hanem fokozatosan ismertessük meg vele.

Első lépésként érdemes megmutatni neki a porszívót anélkül, hogy bekapcsolnánk, majd ha már nyugodtan viseli a jelenlétét, később rövid időre, lehetőleg távolabbról is működésbe hozni. A tempót azonban mindig a kutya reakcióihoz kell igazítani: csak akkor szabad továbblépni, ha az állat már magabiztosan kezeli a helyzetet.

Ha remegni kezd, menekül vagy pánikba esik, semmiképpen sem szabad erőltetni a dolgot, inkább hagyni kell, hogy biztonságos távolságból, a saját ritmusában szerezzen pozitív tapasztalatokat a készülékkel kapcsolatban.

Az interneten elterjedt módszereket is cáfolta

Számos tanács kering arról, hogyan lehetne gyorsan megszüntetni a kutya porszívótól való félelmét, ám ezek közül nem mindegyik bizonyul jó ötletnek. Egyes Reddit-kommentelők például azt javasolják, hogy a gazdi „szálljon szembe” a készülékkel, akár kiabáljon is rá, hogy a kutya érezze, nincs egyedül a számára ijesztő helyzetben. 

Hannah szerint azonban ez a módszer éppen ellenkező hatást válthat ki. 

A porszívó hangja és mozgása önmagában is megterhelő lehet az állat számára, ezért a további zaj és feszültség csak tovább fokozhatja a félelmét.

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