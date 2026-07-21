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Emlékszel még a Szellemekkel suttogó sztárjára? Ma már rá sem lehet ismerni Jennifer Love Hewittra – Fotó

sorozat Szellemekkel suttogó Jennifer Love Hewitt
Nagy Anna
2026.07.21.
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Jennifer Love Hewitt egykor rendkívül népszerű színésznő volt, de mára szinte teljesen eltűnt. A Szellemekkel suttogó sztárja legutobbi fotóján szinte felismerhetetlen.

Jennifer Love Hewitt a Tudom, mit tettél tavaly nyáron és a Szellemekkel suttogó sztárja, ugyan ma már nem sokat szerepel sem filmekben, sem a nyilvánosság előtt. A közösségi oldalán azonban aktív, ám a legutóbb feltöltött fotója alapján nem ismernénk rá a 47 éves sztárra. 

A Szellemekkel suttogó sztárja, Jennifer Love Hewitt.
A Szellemekkel suttogó sztárja, Jennifer Love Hewitt.
Forrás: RODEO DRIVE PRESS / VISUAL Press Agency/Northfoto

Így néz ki ma a Szellemekkel suttogó sztárja: rá sem ismerni Jennifer Love Hewittra

Jennifer Love Hewitt már gyerekként tévéműsorokban szerepelt, karrierje a Disney Channelen indult, mint megannyi más hírességnek. Az első igazi sikert azonban az Ötösfogat című sorozat hozta meg számára, amelyben 16 évesen kezdett el szerepelni. A Tudom, mit tettél tavaly nyáron és a folytatása pedig végleg felhelyezte őt Hollywood térképére. Ezután következett a Szellemekkel suttogó című sorozat, amelyben Melinda Gordon főszereplőt alakította, egy olyan nőt, aki képes látni a szellemeket és tud is velük kommunikálni. Feladata pedig az volt, hogy rendezze a halott lelkek problémáit, hogy azok átkelhessenek a túlvilágba.

GHOST WHISPERER - "Ghost Whisperer" stars Jennifer Love Hewitt as Melinda Gordon, David Conrad as Jim Clancy, Camryn Manheim as Delia Banks, Jamie Kennedy as Eli James and Christoph Sanders as Ned Banks |
A Szellemekkel suttogó című sorozat szereplői.
Forrás: RODEO DRIVE PRESS / VISUAL Press Agency / Northfoto

A sorozat sikeres volt Magyarországon is, ennek ellenére Jennifer Love Hewitt karrierje mégis hanyatlani kezdett. Mára szinte teljesen kivonult a filmiparból, közösségi oldalán azonban aktív. Legutóbb feltöltött képe alapján azonban biztosan nem ismernénk rá a sztárra.

Jennifer Love Hewitt, a Szellemekkel suttogó sztárja ma.
Forrás: Instagram/Jennifer Love Hewitt

Jennifer Love Hewitt Brian Hallisay házastársa, akivel az Ügyféllista című sorozatban házaspárt alakítottak. 2013 júliusában eljegyezték egymást, és bejelentették, hogy első gyereküket várják, aki 2013 novemberében meg is született, és az Autumn James nevet kapta. 2015. június 24-én megszületett kisfiuk, Atticus James. Harmadik gyerekük, Aidan James Hallisay pedig 2021 szeptemberében érkezett a családba. 

A Szellemekkel suttogó szereposztása

  • Melinda Gordon – Jennifer Love Hewitt
  • Jim Clancy – David Conrad
  • Delia Banks – Camryn Manheim
  • Ned Banks – Christoph Sanders
  • Eli James professzor – Jamie Kennedy
  • Rick Payne professzor – Jay Mohr
  • Andrea Marino – Aisha Tyler

Hány évados a Szellemekkel suttogó?

A Szellemekkel suttogó, eredeti címén Ghost Whisperer című sorozat 5 évados.

  • Az 1. évad 22 epizódból áll.
  • A 2. évad szintén 22 épizódos.
  • A 3. évad 18 részes.
  • A 4. évad 23 részből áll.
  • Az 5. évad 22 epizódos.

Jennifer Love Hewitt szerepelt Enrique Iglesias egyik leghíresebb számának, Hero című dalnak a klipjében is.  

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