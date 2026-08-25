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Világsztár

Jön a baba? Hatalmas pocakkal fotózták le Nicola Coughlant, a Bridgerton színésznőjét

Világsztár terheshas forgatás Nicola Coughlan
Horváth Angéla
2026.08.25.
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Futótűzként terjednek a neten a Nicola Coughlanról készült friss fotók. A Bridgerton sztárját hatalmas terhespocakkal látták a minap Manchesterben.

Nicola Coughlant hétfőn látták először a Tales of the Unexpected (Meghökkentő mesék) forgatásán, hatalmas pocakkal. Mellette filmbeli férje, Arthur Hughes is feltűnt. A Netflix sorozata Roald Dahl 1979-ben megjelent, sötét hangulatú és váratlan fordulatokra építő novelláskötetét, a Tales of the Unexpectedet dolgozza fel. Nicola Coughlan epizódjának alapja az 1953-as Lamb to the Slaughter című történet.

Nicola Coughlan nagy pocakkal új filmjének forgatásán
Nicola Coughlan nagy pocakkal új filmjének forgatásán
Forrás: Instagram

 

Nicola Coughlan várandós feleséget alakít

Nicola Coughlan Mary Maloney szerepét kapta, aki várandós háziasszonyként várja haza rendőrnyomozó férjét, Patricket. Patrick válni akar Marytől, a nő pedig dühében megöli. Ezután váratlan fordulatot vesznek az események.

Már 1979-ben is feldolgozták a Lamb to the Slaughter című novellát a Tales of the Unexpected (Meghökkentő mesék) sorozatban. A forgatókönyvet Robin Chapman készítette, Maryt Susan George alakította, Brian Blessed pedig a gyilkosság ügyében nyomozó rendőrt játszotta. Az eredeti Roald Dahl-novella 1953-ban jelent meg.

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Bár a film folytatása jelenleg még kezdeti szakaszban van, a készítők Kate Hudson és Matthew McConaughey visszatérésével is számolnak.

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