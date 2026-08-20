Úgy tudni, Sarolta hercegnő egy feltörekvő netballcsapat tagja, amellyel országszerte különböző tornákra utazik. Királyi kiváltságokat azonban sosem vesz igénybe. A netball leginkább a kosárlabdához hasonlítható csapatsport, amelyben a játékosok nem vezethetik a labdát. Elsősorban a nemzetközösség országaiban népszerű.

Sarolta hercegnő és Katalin hercegné: mindketten szeretik a sportokat

Forrás: AFP

Katalin hercegné és Vilmos herceg is ott szurkolnak a pálya szélén

A lap értesülése szerint Vilmos herceg és Katalin hercené, amikor csak tehetik, személyesen kísérik el lányukat a mérkőzésekre. A hosszabb utakat is maguk teszik meg, a meccseket pedig végigszurkolják.

„Az ellenfél csapattagjainak szülei mind azon gondolkodnak, vajon találkoznak-e Vilmossal és Katalinnal” – mondta egy forrás. Egy másik bennfentes szerint a hercegi pár ezekben a helyzetekben közvetlenül és természetesen viselkedik.

„Vicces lenne ennyire hétköznapi környezetben látni őket, ahogy ugyanúgy hajnalban kelnek és vállalják a hosszú autóutakat, mint minden más szülő” – idézi a forrást a GB News.

Sarolta hercegnő Katalintól örökölhette a sport szeretetét

A 11 éves hercegnő sport iránti lelkesedése a glasgow-i Nemzetközösségi Játékokon is megmutatkozott. Családjával több mérkőzést is megnézett a lelátóról, majd találkozott a skót válogatottal, és közös fényképek is készültek róluk. Sarolta testvérei számára is példát mutat, édesanyja pedig aktívan támogatja. Katalin korábban azt is elárulta, hogy segít lányának a dobótechnika gyakorlásában. A sport szeretete nem áll távol Katalintól sem. A Marlborough College-ban a gyeplabdacsapat kapitánya volt.

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