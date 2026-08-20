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Horváth Angéla
2026.08.20.
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Sarolta hercegnő egyre komolyabban veszi a sportot, és már az iskolán kívül is versenyszerűen játszik. A 11 éves hercegnőt szülei, Katalin hercegné és Vilmos herceg mindenben támogatják, és közben igyekeznek ugyanolyan szülők lenni, mint mindenki más.

Úgy tudni, Sarolta hercegnő egy feltörekvő netballcsapat tagja, amellyel országszerte különböző tornákra utazik. Királyi kiváltságokat azonban sosem vesz igénybe. A netball leginkább a kosárlabdához hasonlítható csapatsport, amelyben a játékosok nem vezethetik a labdát. Elsősorban a nemzetközösség országaiban népszerű.

Sarolta hercegnő és Katalin hercegné: mindketten szeretik a sportokat
Sarolta hercegnő és Katalin hercegné: mindketten szeretik a sportokat
Forrás: AFP

Katalin hercegné és Vilmos herceg is ott szurkolnak a pálya szélén

A lap értesülése szerint Vilmos herceg és Katalin hercené, amikor csak tehetik, személyesen kísérik el lányukat a mérkőzésekre. A hosszabb utakat is maguk teszik meg, a meccseket pedig végigszurkolják.

„Az ellenfél csapattagjainak szülei mind azon gondolkodnak, vajon találkoznak-e Vilmossal és Katalinnal” – mondta egy forrás. Egy másik bennfentes szerint a hercegi pár ezekben a helyzetekben közvetlenül és természetesen viselkedik.

„Vicces lenne ennyire hétköznapi környezetben látni őket, ahogy ugyanúgy hajnalban kelnek és vállalják a hosszú autóutakat, mint minden más szülő” – idézi a forrást a GB News.

Sarolta hercegnő Katalintól örökölhette a sport szeretetét

A 11 éves hercegnő sport iránti lelkesedése a glasgow-i Nemzetközösségi Játékokon is megmutatkozott. Családjával több mérkőzést is megnézett a lelátóról, majd találkozott a skót válogatottal, és közös fényképek is készültek róluk. Sarolta testvérei számára is példát mutat, édesanyja pedig aktívan támogatja. Katalin korábban azt is elárulta, hogy segít lányának a dobótechnika gyakorlásában. A sport szeretete nem áll távol Katalintól sem. A Marlborough College-ban a gyeplabdacsapat kapitánya volt.

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