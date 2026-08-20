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A kétezres évek legbotrányosabb duója volt a t.A.T.u.: így néznek ki ma a tagjai - GALÉRIA

akkor és most Oroszország duó Világsztár
Life.hu
2026.08.20.
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A kétezres évek elején szinte egyik napról a másikra lett világhírű a t.A.T.u., melynek tagjai provokatív imázsukkal legalább akkora feltűnést keltettek, mint a dalaikkal. Julia Volkova és Lena Katina ma már 40 évesek.

A t.A.T.u. duó a kétezres évek elején vált nemzetközileg ismertté. Julia Volkova és Lena Katina első kislemeze, az All The Things She Said világszerte a slágerlisták élére került. A dalhoz készült klipben a két énekesnő csókot is vált, ami akkoriban nagy visszhangot váltott ki, több országban kampányoltak is a klip betiltásáért. A botrány ellenére a videót azóta több mint 453 millió alkalommal nézték meg a YouTube-on. A t.A.T.u.-nak a mai napig nagy rajongótábora van, pár hete fel is léptek egy fesztiválon, ahol újra elénekelték az együttes legnagyobb slágereit.

A T.A.T.U. egy svájci koncerten 2003-ban
A T.A.T.U. egy svájci koncerten 2003-ban
Forrás: AFP

Így élnek ma a t.A.T.u. tagjai

Julia Volkova kétszer is megküzdött a rákkal

Julia Volkova életét komoly egészségi problémák is nehezítették: kétszer küzdött pajzsmirigyrákkal. De emellett többször feküdt plasztikai sebész kése alá is. Volkova nyíltan beszélt arról, hogy több kozmetikai kezelésen és műtéten esett át, köztük mellnagyobbításon és botoxkezelésen.

„Eleinte egyszerűen csak kíváncsi voltam, milyen. Divatos volt. Mindenki csinálta, én is ki akartam próbálni” – mondta korábban. A kritikákat  azonban visszautasította. „Nem arról volt  szó, hogy nem fogadtam el magam” – fogalmazott.

Lena Katina ma már kétgyermekes édesanya

Lena Katina időközben családot alapított. Első férjétől, a szlovén rockénekes Sasho Kuzmanovichtól egy kilencéves fia született. Jelenlegi férjével, a milliomos Dmitry Spiridonovval pedig egy egyéves gyermeket nevelnek.

Kattints a képre, és nézd meg, hogy néznek ki ma a t.A.T.u. tagjai: 

Julia Volkova
Julia Volkova
Lena Katina és családja
Lena Katina
Julia Volkova és Lena Katina 2026-ban
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Lena Katina és Julia Volkova 2003-ban
AFP

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