A kétezres évek legbotrányosabb duója volt a t.A.T.u.: így néznek ki ma a tagjai - GALÉRIA

A t.A.T.u. duó a kétezres évek elején vált nemzetközileg ismertté. Julia Volkova és Lena Katina első kislemeze, az All The Things She Said világszerte a slágerlisták élére került. A dalhoz készült klipben a két énekesnő csókot is vált, ami akkoriban nagy visszhangot váltott ki, több országban kampányoltak is a klip betiltásáért. A botrány ellenére a videót azóta több mint 453 millió alkalommal nézték meg a YouTube-on. A t.A.T.u.-nak a mai napig nagy rajongótábora van, pár hete fel is léptek egy fesztiválon, ahol újra elénekelték az együttes legnagyobb slágereit.

A T.A.T.U. egy svájci koncerten 2003-ban

Forrás: AFP

Így élnek ma a t.A.T.u. tagjai

Julia Volkova kétszer is megküzdött a rákkal

Julia Volkova életét komoly egészségi problémák is nehezítették: kétszer küzdött pajzsmirigyrákkal. De emellett többször feküdt plasztikai sebész kése alá is. Volkova nyíltan beszélt arról, hogy több kozmetikai kezelésen és műtéten esett át, köztük mellnagyobbításon és botoxkezelésen.

„Eleinte egyszerűen csak kíváncsi voltam, milyen. Divatos volt. Mindenki csinálta, én is ki akartam próbálni” – mondta korábban. A kritikákat azonban visszautasította. „Nem arról volt szó, hogy nem fogadtam el magam” – fogalmazott.

Lena Katina ma már kétgyermekes édesanya

Lena Katina időközben családot alapított. Első férjétől, a szlovén rockénekes Sasho Kuzmanovichtól egy kilencéves fia született. Jelenlegi férjével, a milliomos Dmitry Spiridonovval pedig egy egyéves gyermeket nevelnek.

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