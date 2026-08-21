Méh nélkül született, most mégis terhes: nővére és egy 11 órás műtét változtatta meg az életét

Lauren Fowler egy ritka veleszületett állapot miatt méh nélkül jött világra, mégis mindig arról álmodott, hogy egyszer anya lesz. Sokáig úgy tűnt, erre nem lesz lehetősége, ám egy családon belüli felajánlás új reményt adott számára. Nővére, Kelly már három gyermek édesanyja, és olyan döntést hozott, amelyhez hatalmas elszántságra volt szükség: neki köszönhetően Lauren most terhes, és a 26. hétben jár.

Laren méh nélkül született, most mégis terhes.

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Egy ritka veleszületett állapot miatt Laurennek nem volt méhe.

A nővére olyan felajánlást tett, amely megváltoztatta az életét.

A történetnek volt egy komoly és életveszélyes fordulata is.

Méh nélkül született, most nővére segítségével terhes

Lauren Mayer–Rokitansky–Küster–Hauser-szindrómával, röviden MRKH-szindrómával született. Ez egy ritka veleszületett állapot, amelynek következtében a méh és a méhnyak nem fejlődik ki megfelelően vagy hiányzik. A petefészkek azonban rendszerint működőképesek, így az érintettek saját petesejttel is vállalhatnak gyereket, amennyiben más körülmények ezt lehetővé teszik. Lauren esetében az MRKH 1-es típusát állapították meg. A diagnózis sokszor serdülőkorban derül ki, például azért, mert nem jelentkezik menstruáció.

Lauren ennek ellenére mindig szeretett volna anya lenni. Ebben a nehéz helyzetben nővére jelentette számára a reményt. Kellynek már három gyereke született, amikor úgy döntött, felajánlja a méhét testvérének. A transzplantációt 2025-ben végezték el, a műtét pedig mintegy 11 órán át tartott. A méhátültetés ma is ritka és rendkívül összetett eljárás. A donor lehet élő vagy elhunyt személy, és a beavatkozás után a páciensnek rendszerint immunszuppresszív gyógyszereket kell szednie, hogy csökkentsék a szervkilökődés kockázatát. A terhesség létrejöttéhez lombikkezelésre is szükség van. Lauren számára azonban az átültetés után komoly komplikációk következtek.

A műtétet követően körülbelül egy héttel bélelzáródás alakult ki nála, emiatt két újabb beavatkozásra volt szükség. Állapota egy időre kritikussá vált, és elmondása szerint ez az időszak még magánál a transzplantációnál is nehezebb volt számára. Végül azonban felépült, szervezete pedig az eddigiek alapján elfogadta a nővérétől kapott méhet. Ezután következhetett az a lépés, amelyért Lauren már hosszú ideje küzdött.