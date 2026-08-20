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brit királyi család

Harry herceg és Meghan már megtalálták új otthonukat Angliában – itt telepedhet le a család

brit királyi család meghan markle Anglia költözés Harry herceg
Horváth Angéla
2026.08.20.
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Bombaként robbant a hír, hogy Harry herceg és Meghan Markle visszaköltöznek Angliába, hat évvel azután, hogy kiléptek a brit királyi család kötelékéből. Hogy hol fognak lakni, az egyelőre titok, de több olyan hely is szóba jöhet, amelyhez Harryt vagy Meghant személyes szálak kötik.

III. Károly királyt állítólag csak vasárnap tájékoztatták arról, hogy kisebbik fia és menye hazatér. Harry herceg és Meghan Markle hétéves fia, Archie és ötéves lánya, Lilibet brit iskolába jár majd szeptembertől. 

Harry herceg a családjával visszatér Angliába, a hrek szerint már az otthonuk is megvan
Harry herceg a családjával visszatér Angliába, a hrek szerint már az otthonuk is megvan
Forrás:  Profimedia

A kaliforniai életüket ugyanakkor nem adják fel: megtartják 11 millió fontot érő montecitói házukat, valamint portugáliai ingatlanukat is. Utóbbiban a múlt hónapban is töltöttek időt, mielőtt több program miatt Nagy-Britanniába utaztak.

Nézd meg Meghan Markle és Harry herceg nyaralós fotóit galáriánkban: 

Harry herceg a gyerekeivel a medencében - A kép feltehetőleg már az új luxusvillájukban készül, úgy tudni a CostaTerra Golf & Ocean Club területén vásároltak házat
Meghan és Lilbeth a strandra sétálnak
Meghan Markle kis portugál boltokba is betért
Archie herceg mezitláb a naplemetében
Az O Melidense étterem, Melidense városában, Setubal alatt - Itt járt a hercegi pár
A család az óceánban is megfürdött - Úgy tudni, Comportában nyaraltak
Harry, Archie és Lilibet virágcsokrot visznek Diana nyughelyéhez
Meghan Markle és Hary herceg a Skót-felföldet is megmutaták a gyerekeiknek
Archie a pilótafülkében
Meghan Markle és szeretett kutyája
Meghan Markle és Harry herceg vidáman egy étteremben
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Harry herceg a gyerekeivel a medencében - A kép feltehetőleg már az új luxusvillájukban készül, úgy tudni a CostaTerra Golf & Ocean Club területén vásároltak házat

 

Harry herceg és Meghan Markle Angliába költözik: a Cotswolds lehet Meghan favoritja

Azt egyelőre nem tudni, hol fognak lakni Harryék, ám a The Sun több lehetséges területet is számba vett. Az egyik esélyes körények a Cotswolds, amely az utóbbi időben egyre népszerűbb az amerikai hírességek és világsztárok körében, akik nyugodt, a nyilvánosságtól távol eső otthont keresnek. Ráadásul III. Károly Highgrove-birtoka is a közelben található. Korábban Beyoncé is nézett ingatlant a környéken, bár végül letett a vásárlásról. Ellen DeGeneresnek szintén volt ott háza. A Cotswolds mellett szólhat, hogy közel van Soho Farmhouse is, ahol Harry és Meghan a kapcsolatuk elején titokban rendszeresen randizott.

Diana hercegné családjához is költözhetnének

Harry herceg számára Northamptonshire is vonzó lehet, hiszen ott található édesanyja, Diana hercegné gyermekkori otthona, az Althorp House. A birtokon él Harry nagybátyja, Earl Spencer, és ott található Diana sírja is. Harry júliusban Archie-t és Lilibetet is elvitte édesanyja emlékhelyéhez.

Windsor kevésbé valószínű

A királyi család tagjai szívesen választják a nyugodt Windsort otthonuknak. Andrew Mountbatten-Windsor mintegy 22 éven át élt a Windsor Great Parkban található Royal Lodge-ban, mielőtt a Sandringham-birtokra költözött.

Vilmos herceg és Katalin hercegné szintén a közelben, a Forest Lodge-ban alakították ki hosszú távra tervezett családi otthonukat. Harry és Vilmos, illetve a két házaspár feszült kapcsolata miatt azonban kevéssé valószínű, hogy Sussexék ennyire közel szeretnének élni hozzájuk.

Norfolk szintén szóba jöhetne, de ott is túl közel kerülnének a királyi családhoz. III. Károly sandringhami birtoka a megyében található, ahogy Vilmos és Katalin vidéki otthona, az Anmer Hall is.

Hogy Harry és Meghan végül a Cotswoldsban, Althorp közelében vagy egészen máshol telepedik-e le, egyelőre titok. Az azonban biztos, hogy már megtalálták álmaik otthonát Nagy-Britanniában. 

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