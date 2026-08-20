Harry herceg és Meghan már megtalálták új otthonukat Angliában – itt telepedhet le a család

Harry herceg és Meghan Markle Angliába költözik: a Cotswolds lehet Meghan favoritja

Azt egyelőre nem tudni, hol fognak lakni Harryék, ám a The Sun több lehetséges területet is számba vett. Az egyik esélyes körények a Cotswolds, amely az utóbbi időben egyre népszerűbb az amerikai hírességek és világsztárok körében, akik nyugodt, a nyilvánosságtól távol eső otthont keresnek. Ráadásul III. Károly Highgrove-birtoka is a közelben található. Korábban Beyoncé is nézett ingatlant a környéken, bár végül letett a vásárlásról. Ellen DeGeneresnek szintén volt ott háza. A Cotswolds mellett szólhat, hogy közel van Soho Farmhouse is, ahol Harry és Meghan a kapcsolatuk elején titokban rendszeresen randizott.

Diana hercegné családjához is költözhetnének

Harry herceg számára Northamptonshire is vonzó lehet, hiszen ott található édesanyja, Diana hercegné gyermekkori otthona, az Althorp House. A birtokon él Harry nagybátyja, Earl Spencer, és ott található Diana sírja is. Harry júliusban Archie-t és Lilibetet is elvitte édesanyja emlékhelyéhez.

Windsor kevésbé valószínű

A királyi család tagjai szívesen választják a nyugodt Windsort otthonuknak. Andrew Mountbatten-Windsor mintegy 22 éven át élt a Windsor Great Parkban található Royal Lodge-ban, mielőtt a Sandringham-birtokra költözött.

Vilmos herceg és Katalin hercegné szintén a közelben, a Forest Lodge-ban alakították ki hosszú távra tervezett családi otthonukat. Harry és Vilmos, illetve a két házaspár feszült kapcsolata miatt azonban kevéssé valószínű, hogy Sussexék ennyire közel szeretnének élni hozzájuk.