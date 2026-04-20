5 romantikus filmes csók, melyet a színészek valójában ki nem állhattak

A filmvásznon mindig minden tökéletesnek tűnik. Ám a valóságban a szereplőket játszó színészek is emberek, akik csak a munkájukat végzik. Vagyis a filmes csókok nem is olyan romantikusak, mint amilyennek hittük őket. Főleg ebben az 5 esetben…
Filmes csókok, melyekben a romantika csak illúzió volt
Hiába imádjuk a romantikus filmeket, sokszor teljesen vakvágányra vezetnek minket a szerelemmel kapcsolatban. Teljesen irreális elvárásaink lesznek, hiszen azt gondoljuk, hogy a való életben is le fog lógni a kedvesünk egy épületről, hogy az esőben fejjel lefelé smároljunk… Hát hogyne!
De amellett, hogy a romantikus filmek illúziója hatással van ránk, azt sokszor elfelejtjük, hogy a szerelmespárokat játszó színészek is csak emberek, akik ugyanúgy végzik a munkájukat, mint bármelyik hétköznapi ember. Csak ők kicsit másfajta munkát végeznek, amelyben sokszor bizony intim pillanatokat is meg kell élniük a kamerák előtt. És bár vannak olyan színészek, akik egymásba szerettek a forgatások alatt, a többségre nem ez a jellemző. Vagyis vannak olyan film- vagy sorozatbeli pillantok, melyekben a szerelmes csók elcsattanása inkább volt kínos a színészek számára, mintsem romantikus.
5 romantikus csókjelenet, ami valójában egyáltalán nem volt olyan romantikus
Kellemetlen szag, jó baráti viszony vagy éppen indokolatlan csóktechnikák – ezek a csókjelenetek tele voltak kellemetlen pillanatokkal. Ezek után már egészen más lesz újranézni a romantikus jeleneteket!
1. Matt Damon és Angelina Jolie – Az ügynökség
Matt Damon elárulta, hogy olyan volt a gyönyörű színésznővel csókolóznia, mintha a testvérével smárolt volna. Nemcsak azért, mert régóta barátok voltak, hanem azért is, mert Angelina Jolie és Brad Pitt akkor már randiztak, Damon pedig Pitt egyik legjobb barátja. Így valóban kellemetlen lehetett a háborús thriller forgatása…
2. Kate Hudson és Matthew McConaughey – Hogyan veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt
Bár ez a romkom a szívünkhöz közel áll, Kate Hudson mégis úgy nyilatkozott a filmes partneréről, hogy vele volt a legrosszabb filmes csókélménye. Elmondása szerint neki is olyan érzése volt, mintha a testvérével smárolna.
3. Alyson Hannigan and Jason Segel – Így jártam anyátokkal
A híres szitkom szerelmes párja között sem volt a valóságban olyan a kémia, mint amit a képernyőn láthattunk. Alyson Hannigan ki nem állhatta a kamerák előtti smárt, ugyanis felettébb zavarta őt, hogy Jason Segel dohányzott. Állítása szerint olyan volt, mintha egy hamutállal csókolózna, és hiába próbálkozott a színész rágókkal vagy cukrokkal, semmi nem tudta elvenni a dohányszagot.
4. Ashley Tisdale és Zac Efron – Zack és Cody élete
Ashley Tisdale teljesen kiborult attól, hogy régi barátját, Zac Efront meg kellett csókolnia a Sprouse-ikrek Disney Csatornás sorozatában. Efron cameózott egy részben, és mivel ekkor már komolyabb filmes projekteket is csinált, ezért – Tisdale elmondása alapján – nyelves csókot akart adni a színésznőnek, mire Tisdale azt válaszolta: „Ez a Disney Csatorna, itt nem csókolózunk így!”.
5. Nicole Kidman and Alexander Skarsgård – Hatalmas kis hazugságok
Nicole Kidman letromfolta partnerét a sorozat készítése folyamán, ugyanis az egyik csókjelenet előtt Alexander Skarsgård falafelt evett. Kidman ettől teljesen kikészült, olyannyira, hogy rászólt partnerére, hogy többet nem ehet falafelt a közös, intim jeleneteik előtt.
Titkos kis kulisszatitok: romantikus csókok vagy undorodó színészek?
A filmek és a sorozatok varázsa pont abban rejlik, hogy elhisszük: minden tökéletes. Bár ezek a jelenetek kívülről romantikusnak tűntek, és minden rajongó elolvadt, valójában felettébb kínos pillanatok voltak a színészek számára. Szóval legközelebb jusson eszedbe, amikor épp elsírod magad a nagy romantikától, hogy a kamera mögött a színészek lehet, hogy épp megpukkadnának a nevetéstől, vagy csak alig várják, hogy véget érjen a jelenet forgatása.
