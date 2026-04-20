5 romantikus filmes csók, melyet a színészek valójában ki nem állhattak

A filmvásznon mindig minden tökéletesnek tűnik. Ám a valóságban a szereplőket játszó színészek is emberek, akik csak a munkájukat végzik. Vagyis a filmes csókok nem is olyan romantikusak, mint amilyennek hittük őket. Főleg ebben az 5 esetben…

Amikor a filmes csókjelenetek inkább voltak kínosak, mint romantikusak.

Filmes csókok, melyekben a romantika csak illúzió volt

Hiába imádjuk a romantikus filmeket, sokszor teljesen vakvágányra vezetnek minket a szerelemmel kapcsolatban. Teljesen irreális elvárásaink lesznek, hiszen azt gondoljuk, hogy a való életben is le fog lógni a kedvesünk egy épületről, hogy az esőben fejjel lefelé smároljunk… Hát hogyne!

De amellett, hogy a romantikus filmek illúziója hatással van ránk, azt sokszor elfelejtjük, hogy a szerelmespárokat játszó színészek is csak emberek, akik ugyanúgy végzik a munkájukat, mint bármelyik hétköznapi ember. Csak ők kicsit másfajta munkát végeznek, amelyben sokszor bizony intim pillanatokat is meg kell élniük a kamerák előtt. És bár vannak olyan színészek, akik egymásba szerettek a forgatások alatt, a többségre nem ez a jellemző. Vagyis vannak olyan film- vagy sorozatbeli pillantok, melyekben a szerelmes csók elcsattanása inkább volt kínos a színészek számára, mintsem romantikus.

5 romantikus csókjelenet, ami valójában egyáltalán nem volt olyan romantikus

Kellemetlen szag, jó baráti viszony vagy éppen indokolatlan csóktechnikák – ezek a csókjelenetek tele voltak kellemetlen pillanatokkal. Ezek után már egészen más lesz újranézni a romantikus jeleneteket!

1. Matt Damon és Angelina Jolie – Az ügynökség

Matt Damon elárulta, hogy olyan volt a gyönyörű színésznővel csókolóznia, mintha a testvérével smárolt volna. Nemcsak azért, mert régóta barátok voltak, hanem azért is, mert Angelina Jolie és Brad Pitt akkor már randiztak, Damon pedig Pitt egyik legjobb barátja. Így valóban kellemetlen lehetett a háborús thriller forgatása…

Angelina Jolie és Matt Damon jó barátként játszott szerelmes párt.

2. Kate Hudson és Matthew McConaughey – Hogyan veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt

Bár ez a romkom a szívünkhöz közel áll, Kate Hudson mégis úgy nyilatkozott a filmes partneréről, hogy vele volt a legrosszabb filmes csókélménye. Elmondása szerint neki is olyan érzése volt, mintha a testvérével smárolna.