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brit királyi család Vilmos herceg költözés Harry herceg
Horváth Angéla
2026.08.21.
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Harry herceg és Meghan Markle váratlan hazatérése újabb feszültséget hozhat a királyi családba. Szakértők szerint a döntés különösen Vilmos herceget érintheti érzékenyen, akinek most jóval nehezebb lesz távol tartania magát öccsétől.

Sajtóértesülések szerint a 44 éves Vilmos herceget néhány nappal azelőtt tájékoztatták Harry herceg és Meghan Markle költözéséről, hogy a hír nyilvánosságra került. A testvérek kapcsolata évek óta feszült.

Harry herceg a családjával Nagy-Britanniába költözik: Vilmos herceget ez rosszul érinthette
Harry herceg a családjával Nagy-Britanniába költözik: Vilmos herceget ez rosszul érinthette
Forrás: WireImage

Vilmos herceg dühös: neház lesz elkerülni a találkozást Harryvel

Vilmos és öccse viszonya azután romlott meg, hogy Harry herceg és Meghan Markle  2020-ban az Egyesült Államokba költöztek. Harry ezt követően a Tartalék című könyvében több súlyos állítást is megfogalmazott bátyjáról, Katalin hercegnéről, Károly királyról és Kamilla királynéról.

Peter Hunt egykori királyi tudósító szerint Harry hazatérésével két, egymással versengő udvar kialakulásához vezethet.

„Hosszú távon Harryék visszatérése az Egyesült Királyságba két rivális udvar kialakulásának lehetőségét teremti meg. Harry ráadásul ismét közelebb kerülhet az édesapjához” – mondta.

A szakértő szerint Harry jelenléte Vilmosra óriási nyomást helyezhet:  „Az, hogy újra otthon lesz, megnehezíti a bátyjának, hogy továbbra is kitérjen a békülés elől. Harry és Meghan váratlan visszatérése valószínűleg elképesztően feldühítette Vilmost.”

Nem véletlenül most térhetnek vissza

A lap szerint Harry herceg és Meghan Markle hazaköltözése mögött az áll, hogy hollywoodi terveik nem úgy alakultak, ahogyan remélték.

Richard Fitzwilliams királyi szakértő úgy véli, az időzítés különösen árulkodó. Szerinte a Harry és Meghan tudatosan még III. Károly uralkodása alatt akartak visszatérni, mert Vilmos trónra lépése után jóval kevesebb mozgásterük maradt volna.

„Ez rendkívül komoly helyzet. Egyértelmű, hogy Károly király uralkodása alatt akartak hazatérni, tudva, hogy lehetőségeik beszűkülnek, amikor Vilmos  és Katalin hercegné trónra lépnek. Erősen gyanítom, hogy Vilmos herceg nagyon alaposan megvizsgálná a címeiket is, sőt, a gyermekeik címeit is. Vilmos egyetlen másodpercig sem tud bennük megbízni” – mondta a Daily Mailnek.

Hosszú ideig maradhatnak

A hírek szerint Harry és Meghan hosszabb időre költözik vissza Nagy-Britanniába, Ailsa Anderson, II. Erzsébet királynő egykori sajtótitkára ennél is tartósabb letelepedésre számít. Ennek egyik legfontosabb oka Archie és Lilibet iskoláztatása.

„Két kisgyermekük van, akiket iskolába íratnak. Nem lehet pár perc múlva kivenni őket onnan, és visszamenni az Egyesült Államokba, majd megint visszatérni az Egyesült Királyságba. Ezért szerintem jóval többről van szó, mint pár évről” – fogalmazott Anderson.

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Bombaként robbant a hír, hogy Harry herceg és Meghan Markle visszaköltöznek Angliába, hat évvel azután, hogy kiléptek a brit királyi család kötelékéből. De hol fognak lakni?

Károly király meghúzta a határt: ezt nem engedi Harry hercegnek és Meghan Markle-nak a hazaköltözés után

Harry herceg és Meghan Markle hat év után ismét Nagy-Britanniában telepedhet le gyermekeivel, ám a visszatérésük nem jelenti azt, hogy minden úgy folytatódhat, mint a Megxit előtt. A palota álláspontja az, hogy van egy határ, és ebből Károly király nem enged.

Óriási fordulat! Hat év után Harry herceg és Meghan Makle visszaköltöznek Angliába - A gyerekek már ott kezdik az iskolát

Hat évvel azután, hogy hátat fordítottak a királyi életnek, Harry herceg és Meghan Markle visszaköltöznek Nagy-Britanniába. A The Sun értesülése szerint Archie és Lilibet már szeptembertől brit iskolába járhatnak.

 

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