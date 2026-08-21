Sajtóértesülések szerint a 44 éves Vilmos herceget néhány nappal azelőtt tájékoztatták Harry herceg és Meghan Markle költözéséről, hogy a hír nyilvánosságra került. A testvérek kapcsolata évek óta feszült.

Harry herceg a családjával Nagy-Britanniába költözik: Vilmos herceget ez rosszul érinthette

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Vilmos herceg dühös: neház lesz elkerülni a találkozást Harryvel

Vilmos és öccse viszonya azután romlott meg, hogy Harry herceg és Meghan Markle 2020-ban az Egyesült Államokba költöztek. Harry ezt követően a Tartalék című könyvében több súlyos állítást is megfogalmazott bátyjáról, Katalin hercegnéről, Károly királyról és Kamilla királynéról.

Peter Hunt egykori királyi tudósító szerint Harry hazatérésével két, egymással versengő udvar kialakulásához vezethet.

„Hosszú távon Harryék visszatérése az Egyesült Királyságba két rivális udvar kialakulásának lehetőségét teremti meg. Harry ráadásul ismét közelebb kerülhet az édesapjához” – mondta.

A szakértő szerint Harry jelenléte Vilmosra óriási nyomást helyezhet: „Az, hogy újra otthon lesz, megnehezíti a bátyjának, hogy továbbra is kitérjen a békülés elől. Harry és Meghan váratlan visszatérése valószínűleg elképesztően feldühítette Vilmost.”

Nem véletlenül most térhetnek vissza

A lap szerint Harry herceg és Meghan Markle hazaköltözése mögött az áll, hogy hollywoodi terveik nem úgy alakultak, ahogyan remélték.

Richard Fitzwilliams királyi szakértő úgy véli, az időzítés különösen árulkodó. Szerinte a Harry és Meghan tudatosan még III. Károly uralkodása alatt akartak visszatérni, mert Vilmos trónra lépése után jóval kevesebb mozgásterük maradt volna.

„Ez rendkívül komoly helyzet. Egyértelmű, hogy Károly király uralkodása alatt akartak hazatérni, tudva, hogy lehetőségeik beszűkülnek, amikor Vilmos és Katalin hercegné trónra lépnek. Erősen gyanítom, hogy Vilmos herceg nagyon alaposan megvizsgálná a címeiket is, sőt, a gyermekeik címeit is. Vilmos egyetlen másodpercig sem tud bennük megbízni” – mondta a Daily Mailnek.

Hosszú ideig maradhatnak

A hírek szerint Harry és Meghan hosszabb időre költözik vissza Nagy-Britanniába, Ailsa Anderson, II. Erzsébet királynő egykori sajtótitkára ennél is tartósabb letelepedésre számít. Ennek egyik legfontosabb oka Archie és Lilibet iskoláztatása.