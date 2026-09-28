Az apa nem mehetett be, de a belügyminiszter igen – Döbbenet, hogy születtek a királyi babák

A királyi család életének szinte minden fontos mérföldkövéhez kapcsolódnak tradíciók, és természetesen egy új baba születése sem kivétel. A brit uralkodóház történetében volt idő, amikor a leendő apát nem engedték be a szüléshez, a belügyminiszternek viszont ott kellett lennie. A királyi gyerekek születése körüli szabályok közül azóta jó néhány eltűnt, más hagyományok azonban ma is tovább élnek.

A királyi család gyerekeinek születését sok furcsa hagyomány övezte.

Forrás: Ben STANSALL / AFP

A királyi babák egykor jellemzően otthon, valamelyik palotában születtek.

Régen az apák nem lehettek jelen a szülésnél, egy hivatalos tanúnak viszont ott kellett lennie.

A gyermek nemét és pontos érkezési időpontját hagyományosan nem hozzák nyilvánosságra előre.

A baba érkezéséről az uralkodót az elsők között értesítik.

A keresztelőket és még a gyermek nevét is évszázados szokások övezik.

A királyi család babái sokáig palotákban születtek

A brit királyi család történetében sokáig teljesen természetes volt, hogy a gyermekek nem kórházban, hanem valamelyik királyi rezidencián jöttek világra. II. Erzsébet királynő 1926-ban nagyapja londoni otthonában, a Mayfair negyedben található Bruton Street 17. szám alatt született.

Később ő maga is folytatta a hagyományt: Károly király, András herceg és Eduárd herceg a Buckingham-palotában, Anna hercegnő pedig a Clarence House-ban született. Éppen Anna hercegnő volt az, aki később szakított ezzel a tradícióval. Gyermekeit már a londoni St Mary's Hospitalban hozta világra. Az intézmény privát Lindo Wing szárnyában később Vilmos és Harry herceg, majd György herceg, Sarolta hercegnő és Lajos herceg is megszületett.

Az apa kint maradt, a belügyminiszter viszont bemehetett

Mai szemmel talán ez az egyik legmeglepőbb szokás. A leendő apák hagyományosan nem lehettek jelen gyermekük világrajövetelénél. Amikor II. Erzsébet Károlyt várta, Fülöp herceg sem tartózkodhatott mellette a hosszú, mintegy 30 órás vajúdás alatt: az idő egy részét úszással és fallabdázással töltötte.

Később ez is megváltozott. Vilmos herceg például már jelen volt mindhárom gyermeke, György, Sarolta és Lajos születésénél.

Miközben az apát egykor távol tartották, egy egészen váratlan személynek helye volt a szülésnél: a brit belügyminiszternek. Jelenlétével hivatalosan tanúsítania kellett, hogy valóban a megfelelő gyermek született meg. A hagyomány a 17. század végére vezethető vissza, amikor II. Jakab király és Mária királyné fiáról azt terjesztették, hogy valójában egy másik csecsemőt csempésztek a helyére.