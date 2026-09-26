Szeptember 26-án este érdemes lesz felnézni az égre, aratóhold ragyog majd Magyarország felett. A különleges telihold az ősz egyik legszebb égi látványosságának számít, ráadásul egy ősi rituálé, a szilvamag-szertartás is kapcsolódik hozzá. Mutatjuk, hogyan csináld.

Így vonzhatod be a bőséget a mai aratóhold idején − Végezd el a szilvamag-rituálét a telihold éjszakáján!

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Az aratóhold üzenete: miért éppen most érdemes új szándékot elültetni?

Az őszi napéjegyenlőséghez legközelebb eső teliholdat évszázadok óta az aratás, a lezárás és a bőség jelképének tartják. 2026-ban az aratóhold szeptember 26-án világítja be az éjszakát, és a hagyomány szerint ez az időszak nemcsak a megérdemelt eredmények ünnepléséről szól, hanem arról is, hogy tudatosan elindítsuk mindazt, amit a következő időszakban szeretnénk kibontakoztatni.

A bőség jelenthet anyagi biztonságot, harmonikus kapcsolatokat, szakmai sikert vagy belső békét is – azt, amiből többre vágyunk az életünkben.

Miért éppen a szilvamag a rituálé központi eleme?

A néphagyomány szerint a szilvamag az egyik legerősebb őszi szimbólum. Nem véletlenül: a szilvát ősszel ültetik el, mert a mag csak a tél hidegét követően képes tavasszal kicsírázni. A zord időszak tehát nem akadálya, hanem feltétele a fejlődésnek.

Ez adja a szertartás üzenetét is. A maréknyi föld a természet körforgását jelképezi, a mag pedig azt emlékezteti, hogy minden valódi változás időt, türelmet és gondoskodást kíván. Ahogyan egy magból sem lesz egyik napról a másikra gyümölcsfa, úgy a céljaink is fokozatosan érnek be.

Mit szimbolizál a bőségvonzó szertartás?

A rituálé lényege nem az, hogy egyetlen telihold alatt csodát tegyen. Sokkal inkább egy tudatos újrakezdés: megfogalmazzuk azt az egy vágyunkat, amelyre szeretnénk energiát fordítani, majd jelképesen elültetjük annak magját.

A hagyomány szerint ilyenkor érdemes nemcsak a kívánságra gondolni, hanem arra az érzésre is, amelyet a beteljesülése hozna – legyen az öröm, nyugalom vagy biztonság. Ugyanilyen fontos azonban a hála is: mielőtt helyet adnánk az újnak, vegyük észre mindazt, ami már most is jelen van az életünkben.

Így végezheted el a szilvamag-rituálét

A szertartáshoz egy megtisztított szilvamagra, egy kis papírlapra, virágföldre és egy cserépre lesz szükséged − írja a Fanny Magazin.