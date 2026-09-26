Így vonzhatod be a bőséget a mai aratóhold idején − Végezd el a szilvamag-rituálét a telihold éjszakáján!

Szeptember 26-án este érdemes lesz felnézni az égre, aratóhold ragyog majd Magyarország felett. A különleges telihold az ősz egyik legszebb égi látványosságának számít, ráadásul egy ősi rituálé, a szilvamag-szertartás is kapcsolódik hozzá. Mutatjuk, hogyan csináld.
Az aratóhold üzenete: miért éppen most érdemes új szándékot elültetni?
Az őszi napéjegyenlőséghez legközelebb eső teliholdat évszázadok óta az aratás, a lezárás és a bőség jelképének tartják. 2026-ban az aratóhold szeptember 26-án világítja be az éjszakát, és a hagyomány szerint ez az időszak nemcsak a megérdemelt eredmények ünnepléséről szól, hanem arról is, hogy tudatosan elindítsuk mindazt, amit a következő időszakban szeretnénk kibontakoztatni.
A bőség jelenthet anyagi biztonságot, harmonikus kapcsolatokat, szakmai sikert vagy belső békét is – azt, amiből többre vágyunk az életünkben.
Miért éppen a szilvamag a rituálé központi eleme?
A néphagyomány szerint a szilvamag az egyik legerősebb őszi szimbólum. Nem véletlenül: a szilvát ősszel ültetik el, mert a mag csak a tél hidegét követően képes tavasszal kicsírázni. A zord időszak tehát nem akadálya, hanem feltétele a fejlődésnek.
Ez adja a szertartás üzenetét is. A maréknyi föld a természet körforgását jelképezi, a mag pedig azt emlékezteti, hogy minden valódi változás időt, türelmet és gondoskodást kíván. Ahogyan egy magból sem lesz egyik napról a másikra gyümölcsfa, úgy a céljaink is fokozatosan érnek be.
Mit szimbolizál a bőségvonzó szertartás?
A rituálé lényege nem az, hogy egyetlen telihold alatt csodát tegyen. Sokkal inkább egy tudatos újrakezdés: megfogalmazzuk azt az egy vágyunkat, amelyre szeretnénk energiát fordítani, majd jelképesen elültetjük annak magját.
A hagyomány szerint ilyenkor érdemes nemcsak a kívánságra gondolni, hanem arra az érzésre is, amelyet a beteljesülése hozna – legyen az öröm, nyugalom vagy biztonság. Ugyanilyen fontos azonban a hála is: mielőtt helyet adnánk az újnak, vegyük észre mindazt, ami már most is jelen van az életünkben.
Így végezheted el a szilvamag-rituálét
A szertartáshoz egy megtisztított szilvamagra, egy kis papírlapra, virágföldre és egy cserépre lesz szükséged − írja a Fanny Magazin.
Írd fel a papírra azt az egy dolgot, amelyből többet szeretnél az életedben, lehetőleg jelen időben megfogalmazva. Például: „Anyagi biztonságban élek”, „Megtalálom a számomra ideális munkát” vagy „Szeretetteljes párkapcsolatban élek.”
Amikor az aratóhold felkel, fogd a magot a két tenyered közé, hunyd le a szemed, és néhány percig idézd fel, milyen érzés lenne, ha a vágyad már valóra vált volna. Ezután ültesd a magot a földbe, hajtsd össze a papírt, és helyezd mellé. Miközben betakarod földdel, mondd ki hangosan: „Amit elvetek, gyarapodik.”
A következő napokban gondozd a cserepet, és minden locsoláskor idézd fel a célodat. A hagyomány szerint ez nem varázslat, hanem emlékeztető: a kívánság csak a kezdet, a növekedéshez a saját mindennapi tetteinkre is szükség van.
A szilvamagból valószínűleg nem nevelsz gyümölcsfát egy cserépben – a rituálé valódi hajtása jelképesen benned és az életedben kezd növekedni.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: