Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. szept. 26., szombat Jusztina

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt György herceg
trükk

Egy mozdulat és kiderül, kényelmes lesz-e a magassarkú: így teszteld vásárlás előtt

123rf -
trükk kényelmes cipő magassarkú mozdulat
Váradi Melinda
2026.09.26.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Nőies, csinos, ám egy rosszul megválasztott darab könnyen tönkreteheti az egész napot. Egy egyszerű trükkel azonban már a felpróbálás során is ellenőrizheted, mennyire lesz stabil és kényelmes a magassarkú cipő.

Nem minden magassarkú egyformán kényelmes, még akkor sem, ha elsőre tökéletesnek tűnik. Egy cipő lehet mutatós, elegáns és pontosan a méretünk, néhány perc viselés után azonban kiderülhet, hogy bizonytalanul tartja a lábat, kényelmetlenül terheli a talpat, vagy egyszerűen nehéz benne stabilan lépkedni. Különösen igaz ez a magasabb modellekre, amelyeknél a cipő felépítése, a talp kialakítása és a súlyelosztás is sokat számít.

Egy zseniális trükkel tesztelheted, kényelmes lesz-e a magassarkú
Egy zseniális trükkel tesztelheted, kényelmes lesz-e a magassarkú.
Forrás: 123rf
  • Egy apró mozdulat sokat elárulhat a cipő stabilitásáról. 
  • A magassarkú felépítése legalább annyira fontos lehet, mint a sarok magassága. 
  • Egy egyszerű ellenőrzéssel könnyebb lehet kiszűrni a bizonytalanabb darabokat.

Kényelmes a magassarkú? Egy mozdulat, és kiderül!

Nemcsak azt érdemes figyelni, hogyan mutat rajtunk egy cipő, hanem azt is, mennyire stabil. Van egy meglepően egyszerű próba, amelyhez még csak fel sem kell vennünk a magassarkút. Elég elővenni a cipőket, egymás mellé tenni őket, és egy apró mozdulattal csekkolni őket. Az ujjaddal finoman pöccints rá, majd figyeld meg, mi történik. Ha könnyen kibillen, inogni kezd, és nehezen talál vissza a stabil helyzetébe, az arra utalhat, hogy a cipő kevésbé stabil felépítésű. Ha viszont a kis lökés után gyorsan visszatér a stabil pontjába, az a kiegyensúlyozottabb kialakításra utalhat, illetve arra, hogy 20 percnél tovább is simán tudod majd viselni. A próba különösen akkor lehet hasznos, ha több hasonló magassarkú között vacillálsz, hiszen így könnyebben összehasonlíthatod őket.

@itsbarbarabaptista

I still wear them tho, they’re too pretty

♬ som original - B

A magassarkú kényelmességét természetesen nem lehet egyetlen teszttel biztosan megjósolni. A sarok formája és magassága mellett számít a cipő talpkialakítása, a lábfej tartása, az anyag, a méret és az is, hogyan oszlik el a testsúly járás közben. Éppen ezért a stabilitási próba inkább egy gyors előszűrésként használható. Ha egy cipő már a teszt során bizonytalannak tűnik, érdemes felpróbáláskor különösen figyelni arra, mennyire stabil benne a járás. Ha pedig hosszabb eseményre, esküvőre vagy egész napos programra választasz, a próba után mindenképpen sétálj benne néhány percet is.

Ezek is érdekelhetnek még:

6 öltözködési hiba, amitől még a legszebb pulóver is unalmasnak tűnik

Amint hűvösebbre fordul az idő, előkerülnek a szekrényből a pulóverek. Ősszel aligha akad kényelmesebb és sokoldalúbb ruhadarab, mégis hajlamosak vagyunk mindig ugyanúgy viselni.

Felejtsd el a fehér sneakert ősszel: ez a két szín minden szettet divatosabbá tesz

Izgalmasabbá és szezonálisabbá teszik a legegyszerűbb összeállításokat is.

Ezekben a cipőkben évekkel öregebben látszol – Előnytelenek és slampos hatást keltenek

Bizonyos cipők akkor is öregíthetnek, ha egyébként kényelmesek, praktikusak és divatosak.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu