Egy mozdulat és kiderül, kényelmes lesz-e a magassarkú: így teszteld vásárlás előtt

Nem minden magassarkú egyformán kényelmes, még akkor sem, ha elsőre tökéletesnek tűnik. Egy cipő lehet mutatós, elegáns és pontosan a méretünk, néhány perc viselés után azonban kiderülhet, hogy bizonytalanul tartja a lábat, kényelmetlenül terheli a talpat, vagy egyszerűen nehéz benne stabilan lépkedni. Különösen igaz ez a magasabb modellekre, amelyeknél a cipő felépítése, a talp kialakítása és a súlyelosztás is sokat számít.

Egy zseniális trükkel tesztelheted, kényelmes lesz-e a magassarkú.

Forrás: 123rf

Egy apró mozdulat sokat elárulhat a cipő stabilitásáról.

A magassarkú felépítése legalább annyira fontos lehet, mint a sarok magassága.

Egy egyszerű ellenőrzéssel könnyebb lehet kiszűrni a bizonytalanabb darabokat.

Kényelmes a magassarkú? Egy mozdulat, és kiderül!

Nemcsak azt érdemes figyelni, hogyan mutat rajtunk egy cipő, hanem azt is, mennyire stabil. Van egy meglepően egyszerű próba, amelyhez még csak fel sem kell vennünk a magassarkút. Elég elővenni a cipőket, egymás mellé tenni őket, és egy apró mozdulattal csekkolni őket. Az ujjaddal finoman pöccints rá, majd figyeld meg, mi történik. Ha könnyen kibillen, inogni kezd, és nehezen talál vissza a stabil helyzetébe, az arra utalhat, hogy a cipő kevésbé stabil felépítésű. Ha viszont a kis lökés után gyorsan visszatér a stabil pontjába, az a kiegyensúlyozottabb kialakításra utalhat, illetve arra, hogy 20 percnél tovább is simán tudod majd viselni. A próba különösen akkor lehet hasznos, ha több hasonló magassarkú között vacillálsz, hiszen így könnyebben összehasonlíthatod őket.

A magassarkú kényelmességét természetesen nem lehet egyetlen teszttel biztosan megjósolni. A sarok formája és magassága mellett számít a cipő talpkialakítása, a lábfej tartása, az anyag, a méret és az is, hogyan oszlik el a testsúly járás közben. Éppen ezért a stabilitási próba inkább egy gyors előszűrésként használható. Ha egy cipő már a teszt során bizonytalannak tűnik, érdemes felpróbáláskor különösen figyelni arra, mennyire stabil benne a járás. Ha pedig hosszabb eseményre, esküvőre vagy egész napos programra választasz, a próba után mindenképpen sétálj benne néhány percet is.