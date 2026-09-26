Unod a tojást? Már nem tudod, hogyan készítsd el? − Mutatjuk, hogyan lehet igazi különlegesség belőle

Úgy néz ki, mint egy desszert, de nem az, mégis egészséges. A japán jelly tojás egyre több foodie titkos kedvence. A chawanmushi elkészítése a TikTok egyik legnépszerűbb receptje.
Íme a chawanmushi, amit bármikor és bárhol megehetsz
- A chawanmushi egy japán, gőzölt tojásból készült krémes étel.
- Fehérjében gazdag, kalóriában viszont meglepően alacsony.
- Japán filmekben és animékben is gyakran feltűnik, például Ghibli-hangulatú jelenetekben.
A chawanmushi igazi ínyencség tojásból
Ha létezne egy étel, ami egyszerre néz ki desszertnek, mégis teljesen belefér egy egészségtudatos étrendbe, akkor az biztosan a chawanmushi lenne. Ez a különleges japán fogás tulajdonképpen egy diétás gőzölt tojáskrém, amelynek állaga valahol a puding és a selymes jelly között mozog. Kanállal eszik, csészéből, és olyan finom, hogy első kóstolásra sokan azt hiszik, valami bűnösen krémes desszerttel van dolguk.
Pedig a valóság ennél sokkal diétabarátabb. A chawanmushi alapja tojás és alaplé, ami azt jelenti, hogy tele van fehérjével, miközben kalóriából meglepően keveset tartalmaz. Egy adag nagyjából 80–120 kalória körül mozog, mégis laktató, tápláló és egészséges. Nem véletlen, hogy Japánban gyakran könnyű ételként, előételként vagy akár esti snackként is fogyasztják.
A chawanmushi különlegessége az elkészítésben rejlik. A tojást nem sütik vagy rántják, hanem lassan, gőz fölött készítik, így alakul ki az a rezgős, selymes textúra, ami miatt sokan jelly tojásként emlegetik. A tetején gyakran található apró feltét: gomba, csirke, garnéla vagy zöldhagyma, ami még izgalmasabbá teszi az ízeket.
A japán kultúrában ez az étel szinte ikonikusnak számít
Aki sok animét vagy japán filmet néz, annak biztosan feltűnt már: a hangulatos konyhai jelenetekben gyakran egy kis fedeles csészéből kanalazzák a gőzölgő chawanmushit. A Ghibli-hangulatú világokban is sokszor látni hasonló, egyszerű, mégis otthonos ételeket – ezek az apró részletek adják azt a meghitt atmoszférát, ami miatt a japán gasztrokultúra ennyire szerethető.
A chawanmushi ráadásul otthon is elkészíthető, és nem igényel semmi bonyolult hozzávalót. Ha szereted a könnyű, fehérjedús ételeket, akkor ez a japán klasszikus könnyen az új kedvenceddé válhat.
Chawanmushi-recept (2 adag)
Hozzávalók:
- 2 nagy tojás
- 250 ml alaplé (dashi, csirke- vagy zöldségalaplé), de sima vízzel is elkészíthető
- 1 teáskanál szójaszósz
- csipet só
- pár szelet gomba
- kevés főtt csirkehús vagy garnéla (opcionális)
- zöldhagyma a tetejére
Elkészítés:
- A tojásokat egy tálban óvatosan felverjük, de nem habosítjuk túl.
- Hozzákeverjük az alaplevet, a szójaszószt és a sót.
- A keveréket finom szűrőn átszűrjük – ettől lesz igazán selymes az állaga.
- Kis hőálló csészékbe öntjük, majd belehelyezzük a gombát és a csirkét vagy garnélát.
- A csészéket lefedjük, és gőz fölött 10–15 percig pároljuk.
- Amikor a tojáskrém már rezgős, de megszilárdult, kivesszük és zöldhagymával megszórjuk.
Az eredmény egy selymes, krémes, enyhén umamis ízű japán tojásétel, ami egyszerre könnyű és különleges.
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