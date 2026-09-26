Termékvisszahívás: ha van belőle otthon, de edd meg, az immun- és hormonrendszerre is káros

Az érintett termékek Kínából származnak, és egy holland forgalmazón keresztül több magyarországi vállalkozáshoz is eljutottak. Az NKFH felvette a kapcsolatot az érintett cégekkel, amelyek megkezdték a kifogásolt tételek kivonását a forgalomból, valamint a fogyasztóktól történő termékvisszahívást
Ezt a bambuszrügyet érinti a termékvisszahívás
A hatóság tájékoztatása szerint a Royal Orient márkájú bambuszrügy-szeletek és bambuszrügycsíkok érintettek. A visszahívás az alábbi adatokkal rendelkező termékekre vonatkozik:
Termék: Bambuszrügy-szeletek és Bambuszrügycsíkok
Márka: Royal Orient
Vonalkód: 8 719497 398218
Kiszerelés: 567 gramm
Minőségmegőrzési idő: 2028. szeptember 25.
Tételszámok: bambuszrügycsíkok: LM00021616, LM00022060; bambuszrügy-szeletek: LM00021845
Importőr: Asia Express Food B. V. (Hollandia)
Biszfenol-A miatt történt a termékvisszahívás
A kifogásolt termékek esetében a konzervdobozból biszfenol-A (BPA) oldódhatott az élelmiszerbe. Az NKFH szerint a BPA kioldódása egészségügyi kockázatot jelenthet, és a vegyület többek között a hormon- és immunrendszerre is káros hatással lehet. A kioldódást több tényező, köztük a magas hőmérséklet és a hosszú tárolási idő is fokozhatja.
Amennyiben a fenti minőségmegőrzési idővel rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt javasoljuk ne fogyassza el − tette közzé a hatóság.
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