Egyre durvább Halle Berry és exe háborúja a fiuk felügyeletéért: súlyos állításokat tett volt férjéről

Néhány nappal azután, hogy Olivier Martinez ideiglenesen elsődleges felügyeletet kapott közös fiuk felett, Halle Berry ismét a Los Angeles-i bírósághoz fordult. Az Oscar-díjas színésznő hétfőn benyújtott kérelmében azt szeretné elérni, hogy visszaállítsák a 2023-ban alkalmazott 50-50 százalékos rendszert, és részletesen beszélt arról is, milyen problémákat lát volt férje viselkedésében, miután őt volt férje közös gyerekük bántalmazásával vádolta meg.

Halle Berry kisfiával, Maceóval 2014-ben.

Forrás: CYRIL MOREAU / BESTIMAGE

Halle Berry fia Maceo Robert Martinez, aki 2013. október 5-én született a színésznő Olivier Martinez francia színésszel való házasságából.

Halle Berry a korábbi 50-50 százalékos gyermekfelügyelet visszaállítását kéri.

A színésznő tagadja, hogy bántalmazta volna 13 éves fiát.

Halle Berry szerint exe, Olivier Martinez rendszeresen egyoldalú döntéseket hoz a gyerekkel kapcsolatban.

Halle Berry exe arra kéri a bíróságot, hogy utasítsa el a színésznő kérelmeit.

A felek a fiú oktatásáról, terápiájáról és szabadidős tevékenységeiről is vitáznak.

Halle Berry fia miatt egyre élesebb a gyermekfelügyeleti vita

Ahogy korábban beszámoltunk róla, a szülők konfliktusa azután éleződött ki drámaian, hogy Martinez azt állította: Berry egy szeptember 26-i incidens során fizikailag bántalmazta gyermeküket. A férfi elmondása szerint először csak játékos módon lökdöste a gyereket, de a helyzet utána elfajult. „A helyzet innentől csak tovább fajult. Ráugrott Maceóra, és dulakodni kezdett vele. Megragadta a nyakát, fojtogatni kezdte, miközben azt kiabálta: »Most ki dominál? Ki dominál?«"

A színésznő határozottan tagadta a vádakat, Martinez pedig ideiglenes távoltartási végzést kapott vele szemben. Most Berry azt kéri, hogy a gyermekfelügyeletet ismét egyenlő arányban osszák meg közöttük, emellett döntetlen helyzetben ő kapjon döntési jogot, Martineznek pedig részt kelljen vennie a bíróság által elrendelt terápiás alkalmakon. A színésznő a beadványában saját múltjára is hivatkozott.

„Soha nem bántalmaztam Maceót fizikailag, érzelmileg vagy bármilyen más módon. Családon belüli erőszak áldozata vagyok, és segítem a családon belüli erőszak áldozatait. Nem vagyok erőszakos ember. Soha nem bántanám a gyermekünket” – fogalmazott.