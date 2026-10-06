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Egyre durvább Halle Berry és exe háborúja a fiuk felügyeletéért: súlyos állításokat tett volt férjéről

család hollywood Halle Berry
Nagy Anna
2026.10.06.
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Újabb fordulatot vett a színésznő és volt férje egyre feszültebb jogi csatája. Halle Berry most azt kéri a bíróságtól, hogy állítsák vissza a korábbi, fele-fele arányú felügyeleti rendszert 13 éves fiuk esetében.

Néhány nappal azután, hogy Olivier Martinez ideiglenesen elsődleges felügyeletet kapott közös fiuk felett, Halle Berry ismét a Los Angeles-i bírósághoz fordult. Az Oscar-díjas színésznő hétfőn benyújtott kérelmében azt szeretné elérni, hogy visszaállítsák a 2023-ban alkalmazott 50-50 százalékos rendszert, és részletesen beszélt arról is, milyen problémákat lát volt férje viselkedésében, miután őt  volt férje közös gyerekük bántalmazásával vádolta meg.

Info - Halle Berry accusée par son ex Olivier Martinez de violences sur leur fils - Olivier Martinez, sa femme Halle Berry et leur fils Maceo arrivent à l'aéroport Charles de Gaulle à Paris. Le 19 décembre 2014 Olivier Martinez, his wife Halle Berry and their son Maceo seen arriving at Paris airport. On december 19th 2014
Halle Berry kisfiával, Maceóval 2014-ben.
Forrás: CYRIL MOREAU / BESTIMAGE
  • Halle Berry fia Maceo Robert Martinez, aki 2013. október 5-én született a színésznő Olivier Martinez francia színésszel való házasságából.
  • Halle Berry a korábbi 50-50 százalékos gyermekfelügyelet visszaállítását kéri.
  • A színésznő tagadja, hogy bántalmazta volna 13 éves fiát.
  • Halle Berry szerint exe, Olivier Martinez rendszeresen egyoldalú döntéseket hoz a gyerekkel kapcsolatban.
  • Halle Berry exe arra kéri a bíróságot, hogy utasítsa el a színésznő kérelmeit.
  • A felek a fiú oktatásáról, terápiájáról és szabadidős tevékenységeiről is vitáznak.

Halle Berry fia miatt egyre élesebb a gyermekfelügyeleti vita

Ahogy korábban beszámoltunk róla, a szülők konfliktusa azután éleződött ki drámaian, hogy Martinez azt állította: Berry egy szeptember 26-i incidens során fizikailag bántalmazta gyermeküket. A férfi elmondása szerint először csak játékos módon lökdöste a gyereket, de a helyzet utána elfajult. „A helyzet innentől csak tovább fajult. Ráugrott Maceóra, és dulakodni kezdett vele. Megragadta a nyakát, fojtogatni kezdte, miközben azt kiabálta: »Most ki dominál? Ki dominál?«" 

A színésznő határozottan tagadta a vádakat, Martinez pedig ideiglenes távoltartási végzést kapott vele szemben. Most Berry azt kéri, hogy a gyermekfelügyeletet ismét egyenlő arányban osszák meg közöttük, emellett döntetlen helyzetben ő kapjon döntési jogot, Martineznek pedig részt kelljen vennie a bíróság által elrendelt terápiás alkalmakon. A színésznő a beadványában saját múltjára is hivatkozott.

„Soha nem bántalmaztam Maceót fizikailag, érzelmileg vagy bármilyen más módon. Családon belüli erőszak áldozata vagyok, és segítem a családon belüli erőszak áldozatait. Nem vagyok erőszakos ember. Soha nem bántanám a gyermekünket” – fogalmazott.

Halle Berry szerint volt férje a fiukat is bevonja a konfliktusba

Halle Berry exe kapcsán több kifogást is megfogalmazott. Állítása szerint Martinez a tudta és beleegyezése nélkül hozott döntéseket Maceo oktatásáról és különóráiról, valamint fiukat is rendszeresen bevonja a szülők közötti konfliktusba. Halle Berry fia a színésznő állítása szerint az apjánál töltött idő után dühösen és ellenségesen viselkedett vele.

Halle Berry exe, Oliver Martinez és közös fiuk, Maceo 2018-ban.
Halle Berry exe, Oliver Martinez és közös fiuk, Maceo 2018-ban.
Forrás: NORTHFOTO/BG002/Bauergriffin.com / MEGA

„Visszabeszélt nekem, nem mondott igazat, és titokban tett dolgokat. Tavaly például rajtakaptam, hogy az üzeneteimet olvassa, miközben FaceTime-on beszélt Olivier-vel” – állította a beadványban. Berry szerint Maceo olyan vitákról is tudott, amelyeket a szülők egymás között folytattak, és olykor már azelőtt közölte vele, hogy mit fog tenni az apjával, hogy a felnőttek közös döntésre jutottak volna.

Halle Berry gyereke oktatása és terápiája is vita tárgya

Berry azt állítja, hogy Martinez nem tette meg a szükséges lépéseket fiuk oktatási és pszichopedagógiai támogatása érdekében, és a focit is felhasználta a gyermek tanulási, illetve terápiás szükségleteit érintő egyeztetések során. A színésznő szerint volt férje azt mondta neki, hogy Maceo már elég idős ahhoz, hogy maga hozzon döntéseket. Berry ezzel nem ért egyet.

„Figyelek Maceo gondolataira és érzéseire, és támogatom a nyílt párbeszédet, de nem értek egyet azzal, hogy egy gyermek dönthessen az oktatásáról, egészségéről, szabadidős tevékenységeiről és általános jólétéről”fogalmazott. Berry szerint Martinez a vőlegényével, Van Hunttal való kapcsolatát sem fogadja el, és ez a családterápiára is hatással van.

Martinez eközben arra kérte a bíróságot, hogy utasítsa el Berry kérelmeit. Beadványában a színésznővel szemben elrendelt ideiglenes távoltartásra és korábbi bántalmazási állításaira is hivatkozott. A két fél jogi csatája így egyelőre messze nem ért véget.

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