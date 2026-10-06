Egyre durvább Halle Berry és exe háborúja a fiuk felügyeletéért: súlyos állításokat tett volt férjéről

Néhány nappal azután, hogy Olivier Martinez ideiglenesen elsődleges felügyeletet kapott közös fiuk felett, Halle Berry ismét a Los Angeles-i bírósághoz fordult. Az Oscar-díjas színésznő hétfőn benyújtott kérelmében azt szeretné elérni, hogy visszaállítsák a 2023-ban alkalmazott 50-50 százalékos rendszert, és részletesen beszélt arról is, milyen problémákat lát volt férje viselkedésében, miután őt volt férje közös gyerekük bántalmazásával vádolta meg.
- Halle Berry fia Maceo Robert Martinez, aki 2013. október 5-én született a színésznő Olivier Martinez francia színésszel való házasságából.
- Halle Berry a korábbi 50-50 százalékos gyermekfelügyelet visszaállítását kéri.
- A színésznő tagadja, hogy bántalmazta volna 13 éves fiát.
- Halle Berry szerint exe, Olivier Martinez rendszeresen egyoldalú döntéseket hoz a gyerekkel kapcsolatban.
- Halle Berry exe arra kéri a bíróságot, hogy utasítsa el a színésznő kérelmeit.
- A felek a fiú oktatásáról, terápiájáról és szabadidős tevékenységeiről is vitáznak.
Halle Berry fia miatt egyre élesebb a gyermekfelügyeleti vita
Ahogy korábban beszámoltunk róla, a szülők konfliktusa azután éleződött ki drámaian, hogy Martinez azt állította: Berry egy szeptember 26-i incidens során fizikailag bántalmazta gyermeküket. A férfi elmondása szerint először csak játékos módon lökdöste a gyereket, de a helyzet utána elfajult. „A helyzet innentől csak tovább fajult. Ráugrott Maceóra, és dulakodni kezdett vele. Megragadta a nyakát, fojtogatni kezdte, miközben azt kiabálta: »Most ki dominál? Ki dominál?«"
A színésznő határozottan tagadta a vádakat, Martinez pedig ideiglenes távoltartási végzést kapott vele szemben. Most Berry azt kéri, hogy a gyermekfelügyeletet ismét egyenlő arányban osszák meg közöttük, emellett döntetlen helyzetben ő kapjon döntési jogot, Martineznek pedig részt kelljen vennie a bíróság által elrendelt terápiás alkalmakon. A színésznő a beadványában saját múltjára is hivatkozott.
„Soha nem bántalmaztam Maceót fizikailag, érzelmileg vagy bármilyen más módon. Családon belüli erőszak áldozata vagyok, és segítem a családon belüli erőszak áldozatait. Nem vagyok erőszakos ember. Soha nem bántanám a gyermekünket” – fogalmazott.
Halle Berry szerint volt férje a fiukat is bevonja a konfliktusba
Halle Berry exe kapcsán több kifogást is megfogalmazott. Állítása szerint Martinez a tudta és beleegyezése nélkül hozott döntéseket Maceo oktatásáról és különóráiról, valamint fiukat is rendszeresen bevonja a szülők közötti konfliktusba. Halle Berry fia a színésznő állítása szerint az apjánál töltött idő után dühösen és ellenségesen viselkedett vele.
„Visszabeszélt nekem, nem mondott igazat, és titokban tett dolgokat. Tavaly például rajtakaptam, hogy az üzeneteimet olvassa, miközben FaceTime-on beszélt Olivier-vel” – állította a beadványban. Berry szerint Maceo olyan vitákról is tudott, amelyeket a szülők egymás között folytattak, és olykor már azelőtt közölte vele, hogy mit fog tenni az apjával, hogy a felnőttek közös döntésre jutottak volna.
Halle Berry gyereke oktatása és terápiája is vita tárgya
Berry azt állítja, hogy Martinez nem tette meg a szükséges lépéseket fiuk oktatási és pszichopedagógiai támogatása érdekében, és a focit is felhasználta a gyermek tanulási, illetve terápiás szükségleteit érintő egyeztetések során. A színésznő szerint volt férje azt mondta neki, hogy Maceo már elég idős ahhoz, hogy maga hozzon döntéseket. Berry ezzel nem ért egyet.
„Figyelek Maceo gondolataira és érzéseire, és támogatom a nyílt párbeszédet, de nem értek egyet azzal, hogy egy gyermek dönthessen az oktatásáról, egészségéről, szabadidős tevékenységeiről és általános jólétéről” – fogalmazott. Berry szerint Martinez a vőlegényével, Van Hunttal való kapcsolatát sem fogadja el, és ez a családterápiára is hatással van.
Martinez eközben arra kérte a bíróságot, hogy utasítsa el Berry kérelmeit. Beadványában a színésznővel szemben elrendelt ideiglenes távoltartásra és korábbi bántalmazási állításaira is hivatkozott. A két fél jogi csatája így egyelőre messze nem ért véget.
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