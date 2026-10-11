Nem nézték ki belőle, hogy van pénze: Kelly Clarksont porig alázták egy üzletben, de nem maradt adós a válasszal

Úgy tűnik, a Micsoda nő! pökhendi eladójának még mindig akadnak követői. Legalábbis Kelly Clarkson szerint, aki egy New York-i üzletben szerzett kellemetlen élményét osztotta meg 8,8 millió követőjével az X-en. Az eladó úgy ítélte meg, az énekesnőnek nincs elég pénze ahhoz, hogy ott vásároljon... Kelly Clarkson természetesen nem hagyta szó nélkül az esetet.

Nem hitték el, hogy Kelly Clarksonnak van pénze.

Forrás: Noam Galai / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Kelly Clarkson bolt helyett inkább nyilvános kritikát választott

Az énekesnő kifejezetten azért utazott Brooklynba, hogy felkeresse egy üzletet, amelynek kínálatából már előre kinézett magának néhány dolgot. A vásárlás azonban egészen másképp alakult, mint tervezte.

Egészen Brooklynig autóztam, hogy megnézzem ezt az üzletet, mert nagyon menőnek tűnt, és már tudtam is, mit szeretnék vásárolni. Erre úgy néztek rám, mintha nem engedhetném meg magamnak, és azt mondták, keresnek nekem valami hasonlót

– fakadt ki Clarkson.

Az énekesnő ezután nem különösebben válogatta meg a szavait: „Hűha, haver! Idióta vagy, és most buktál egy hatalmas vásárlást.”

Majd ironikusan azt tanácsolta követőinek, hogy bátran keressék fel az üzletet, ha szeretnék megtapasztalni, milyen érzés Julia Roberts karakterének lenni a Micsoda nő! című filmben.

Julia Roberts a Micsoda nő! című filmben

Forrás: Silver Screen Partners IV / Collection ChristopheL via AFP

A Micsoda nő! legendás jelenete elevenedett meg

A rajongók azonnal felismerték a párhuzamot az 1990-es romantikus vígjátékkal, a Micsoda nővel. A filmben Julia Roberts karakterét, Vivian Wardot egy elegáns Rodeo Drive-i butikban megalázzák, mert a ruházata alapján úgy gondolják, nem engedheti meg magának a drága holmikat.

Vivian később, immár elegánsan felöltözve, más üzletek bevásárlótáskáival tér vissza, és emlékezteti a jutalékért dolgozó eladónőt élete egyik legrosszabb üzleti döntésére. „Nagy hiba. Nagy. Óriási!”

Clarkson követői természetesen nem hagyták ki a ziccert.

„Reméljük, távozáskor azért elmondtad neki, ki vagy!” – viccelődött egyikük. Másvalaki azon csodálkozott, hogyan lehetséges, hogy valaki nem ismeri fel Kelly Clarksont. A felháborodás odáig fajult, hogy egyes rajongók egycsillagos Google-értékelésekkel kezdték bombázni az üzletet.