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Vérző fejjel találtak rá Diana hercegnére: öccse idézte fel a rémisztő balesetet

Getty Image - Princess Diana Archive
királyi család Diana hercegné baleset
Nagy Anna
2026.10.11.
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A végzetes karambol nem az első hátborzongató baleset volt a hercegné életében. Diana hercegné mindössze 16 éves volt, amikor egy vonatszerencsétlenség részese lett.

Diana hercegné 1997-es párizsi autóbalesete az egész világot megrázta. Arról azonban kevesen tudnak, hogy a néhai hercegné húsz évvel korábban már átélt egy súlyos közlekedési szerencsétlenséget. A történetet öccse, Charles Spencer idézte fel visszaemlékezésében, és a két tragédia közötti hátborzongató párhuzam azóta is megdöbbentő.

Diana hercegné, szandál fotók
Diana hercegnének fiatalon is volt egy balesete.
Forrás: Getty Images

Diana hercegné balesete: 16 évesen vérző fejsérüléssel menekült meg

1977. december 24-én Diana és öccse, Charles Spencer egy hálókocsis vonaton utaztak, amikor a glasgow-i Queen Street pályaudvaron egy másik szerelvény beléjük ütközött. A karácsonyi szerencsétlenségben 24 ember sérült meg, köztük a mindössze 16 éves Diana is, akinek vérzett a feje.

A baleset néhány héttel azután történt, hogy Diana először találkozott későbbi férjével, az akkor 29 éves Károly herceggel, aki abban az időben még Diana nővérével, Sarah-val randevúzott. A történet különösen megrázó annak fényében, hogy közel húsz évvel később Diana hercegné halála szintén egy közlekedési baleset következtében következett be.

„Van valami mélyen kísérteties abban, ami történt”

A hercegné egyik egykori közeli barátja a RadarOnline-nak beszélt a tragikus egybeesésről. „Visszatekintve van valami mélyen kísérteties abban, ami történt. Diana még tinédzser volt, az öccsével utazott, amikor minden előjel nélkül egy másik jármű beléjük rohant, ő pedig megsérült és vérzett.”

Az ismerős szerint akkor még senki sem sejthette, milyen sors vár a fiatal lányra. „Majdnem húsz évvel később egy másik utazás is súlyos ütközéssel végződött – csakhogy ezúttal már nem tért haza.”

Charles Spencer felidézte a végzetesnek is bizonyulható utazásokat

Diana öccse, Charles Spencer a Swan Song című visszaemlékezésében mesélt arról, hogy gyerekként rendszeresen vonatoztak elvált szüleik otthonai között. „1972-től, amikor én nyolcéves voltam, Diana pedig tíz, a szüleink otthonai közötti vonatutak sokkal hosszabbá váltak.”

Édesanyjuk, Frances 1967-ben hagyta el apjukat Peter Shand Kydd kedvéért. A pár később megvásárolta a skóciai Seil szigetén található Ardencaple nevű tengerparti birtokot, ahová a testvérek is rendszeresen utaztak.

Kattints a képre, és nézd meg, milyen lenne a királyi család, ha Diana hercegné még mindig élne

Forrás: Instagram/autumn.ying
Forrás: Instagram/autumn.ying
Forrás: Instagram/autumn.ying
Forrás: Instagram/autumn.ying
Forrás: Instagram/autumn.ying
Forrás: Instagram/autumn.ying
Forrás: Instagram/autumn.ying
Forrás: Instagram/autumn.ying
Forrás: Instagram/autumn.ying
Forrás: Instagram/autumn.ying
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Szívszaggató: ilyen lenne a király család, ha Diana még mindig élne – Galéria
Forrás: Instagram/autumn.ying

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