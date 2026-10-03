Nem vállalták a szereplést a Jóbarátok sztárjai a Matthew Perry-dokuban – Súlyos okuk volt, hogy távol maradjanak

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc és David Schwimmer sem szerepel a Matthew Perryről készülő új Netflix-dokumentumsorozatban. A színészeket megkeresték a készítők, ám egyikük sem vállalta a részvételt. A sorozat így más közeli barátok, családtagok és egykori kollégák emlékein keresztül mutatja be a 2023-ban elhunyt színész életét.

A Jóbarátok szereplői nem szólalnak meg a Jóbarátunk, Matthew Perry dokuban.

Forrás: NORTHFOTO

A Jóbarátok nélkül forgott a Matthew Perry-doku

Matthew Perry neve máig szorosan összefonódik a Jóbarátokkal, amelyben tíz éven keresztül alakította Chandler Binget. A sorozat 1994 és 2004 között futott, összesen 236 epizóddal, Perry pedig a befejezés után is közeli kapcsolatban maradt egykori szereplőtársaival. Most azonban egyikük sem szólal meg a róla készülő háromrészes Netflix-dokumentumsorozatban.

A Page Sixnek nyilatkozó forrás szerint mind az öt egykori szereplőt megkeresték, de ők úgy döntöttek, nem vesznek részt a produkcióban. „Megkerestük őket, de úgy döntöttek, hogy nem vesznek részt” – mondta a bennfentes Perry korábbi szereplőtársairól.

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