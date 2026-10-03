Nem vállalták a szereplést a Jóbarátok sztárjai a Matthew Perry-dokuban – Súlyos okuk volt, hogy távol maradjanak

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc és David Schwimmer sem szerepel a Matthew Perryről készülő új Netflix-dokumentumsorozatban. A színészeket megkeresték a készítők, ám egyikük sem vállalta a részvételt. A sorozat így más közeli barátok, családtagok és egykori kollégák emlékein keresztül mutatja be a 2023-ban elhunyt színész életét.
A Jóbarátok nélkül forgott a Matthew Perry-doku
Matthew Perry neve máig szorosan összefonódik a Jóbarátokkal, amelyben tíz éven keresztül alakította Chandler Binget. A sorozat 1994 és 2004 között futott, összesen 236 epizóddal, Perry pedig a befejezés után is közeli kapcsolatban maradt egykori szereplőtársaival. Most azonban egyikük sem szólal meg a róla készülő háromrészes Netflix-dokumentumsorozatban.
A Page Sixnek nyilatkozó forrás szerint mind az öt egykori szereplőt megkeresték, de ők úgy döntöttek, nem vesznek részt a produkcióban. „Megkerestük őket, de úgy döntöttek, hogy nem vesznek részt” – mondta a bennfentes Perry korábbi szereplőtársairól.
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Jennifer Anistonnak különösen nehéz lenne beszélnie róla
Egy másik forrás kifejezetten Jennifer Aniston távolmaradásának okáról beszélt. A bennfentes szerint a színésznőnek túl fájdalmas lenne újra, ráadásul kamerák előtt szembenézni Perry halálával. „Semmi esély sincs arra, hogy Jen valaha is ilyet tenne” – mondta a forrás. „Nem ül le sírni a kamerák elé. Nem akarja újra átélni, és az érzelmeit ennyire kimutatni” – tette hozzá.
A dokumentumsorozatot Mary Robertson rendezte, és a Netflix beharangozója szerint bensőséges betekintést ad abba, ki volt az igazi Matthew Perry a Chandler Bingként megismert figura mögött. A háromrészes produkcióban családtagok, közeli barátok és kreatív munkatársak emlékeznek a színészre, miközben korábban nem publikált fotókat és videókat is felhasználnak a Perry család archívumából.
A színész nővére vállalta a szerepést
Perry nővére, Mia Perry Bowick most először beszél részletesen a testvérével való kapcsolatáról és annak összetettségéről. „Eltelt egy kis idő, mire készen álltam arra, hogy megosszam ezeket az emlékeket, és hogy milyen volt szeretni Matthew-t élete minden összetettségével együtt – hogy egész emberként lássam őt, ne csak Chandlerként, és ne csak olyan emberként, aki függőséggel küzdött” – fogalmazott a Netflixnek.
A Jóbarátunk, Matthew Perry október 27-én érkezik a Netflixre, egy nappal Perry halálának harmadik évfordulója előtt.
Matthew Perry maga is nyíltan beszélt a függőségéről
Perry halála előtt évekig nyíltan beszélt alkohol- és drogfüggőségéről, valamint a józanságért folytatott küzdelméről. 2022-ben megjelent memoárjában, a Jóbarátok, szerelmek és az a Rettenet című könyvben részletesen írt az életéről és a felépülésért tett erőfeszítéseiről. A kötetben több mint 7 millió dollárra becsülte a józanodásra fordított összeget, később azonban 9 millió dollárra módosította a becslését.
„Túlélő vagyok” – írta Perry a memoárjában, amelyben nem próbálta eltitkolni a függőséggel járó nehézségeket. Egy másik, sokat idézett részben így fogalmazott: „Megjártam a poklot, és még mindig itt vagyok. Szeretném megosztani a történetemet, mert azt akarom, hogy az emberek tudják, nincsenek egyedül. Van remény. Jobban lehetsz.”
Perryt 2023 októberében találták eszméletlenül egy jakuzziban Pacific Palisades-i otthonában. A halottkém jelentése szerint halálát a ketamin akut hatásai okozták. Az ügyben öt ember ellen indult büntetőeljárás, köztük Perry személyi asszisztense és két orvos ellen. Mind az öten bűnösnek vallották magukat, és 2026 májusára mindannyiuk ügyében megszületett az ítélet.
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