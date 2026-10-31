28 percre meghalt egy kosármeccs közben, halálközeli élménye volt – a férfi elárulta, mit látott, miközben a teste felett lebegett

Az 57 éves ausztrál fitneszedző egy kosármeccs közben kapott szívrohamot. Saját beszámolója szerint kívülről látta, mi történik a testével. A férfi, aki a felépülése után ismét harcművészeti versenyen indult a fiával, elmesélte, mit látott a halálközeli élménye közben.

Halálközeli élményéről beszélt a taekwondooktató.

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Kívülről figyelte, mi történik vele: így élte meg a halálközeli élményt

A geelongi taekwondooktató elmondása szerint a rosszullét után különös élményben volt része: úgy érezte, mintha a teste fölött lebegne, és onnan figyelné az eseményeket. Csak később, az ébredése után szembesült azzal, hogy 28 percig klinikai halál állapotában volt.

A férfi úgy véli, hatalmas szerencséje volt, hogy éppen egy kosárlabdapályán történt vele a baj. Sokan tartózkodtak ugyanis a teremben, így azonnal segítséget tudtak nyújtani neki. Attól tart, hogy ha egyedül lett volna, talán senki sem talál rá időben.

Phill egy hetet töltött a geelongi kórházban. Gyors felépülését saját bevallása szerint jó fizikai állapotának és pozitív gondolkodásának köszönheti. A Facebookon is arról írt, hogy a megfelelő hozzáállás sokat számít a nehéz helyzetekben, de számára a rendszeres, kemény edzés jelenti az egyik legfontosabb alapot.

A történtek után másként látja az életet

A halálközeli élmény alaposan megváltoztatta a gondolkodását. Phill elmondta, hogy azóta sokkal kevésbé aggódik az apróságok miatt, és már a visszavonulást sem tartja olyan biztosnak a küzdősportoktól. Nem sokkal a szívrohama után ugyanis a fiával együtt versenyen is részt vett.

A történetét azonban nemcsak azért osztotta meg, hogy beszéljen a saját élményéről. Szeretné felhívni a figyelmet az újraélesztés fontosságára is. Szerinte mindenkinek érdemes megtanulnia a CPR alapjait, a munkahelyeken és a sportlétesítményekben pedig életmentő lehet, ha automata defibrillátor is rendelkezésre áll.

A British Heart Foundation adatai szerint az Egyesült Királyságban évente 40–43 ezer kórházon kívüli szívmegállás történik, és az érintettek kevesebb mint 10 százaléka éli túl az esetet. Phill története így arra is emlékeztet, milyen sokat számíthat, ha a közelben lévők tudják, hogyan kell gyorsan segítséget nyújtani.