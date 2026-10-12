Ő búcsúzott a Sztárban Sztár negyedik élő show-jában: már csak hét versenyző maradt

A Sztárban Sztár vasárnapi adásában ismét kitettek magukért a versenyzők: Ádám Szofi Christina Aguilerát, Komonyi Zsuzsi a Modern Talking énekesét, Thomas Anderst, Tóth Abigél az LMFAO-t, Brasch Bence Majkát, Dr. Mátyás Berkes Olivért, Gudics Máté Deák Bill Gyulát, Kovács Áron Elton Johnt, Takács Nikolas pedig Teddy Swimst alakította.

Sztárban Sztár: a negyedik élő show végén is búcsúznia kellett valakinek

Forrás: TV2

A zsűri pontjai alapján hármas holtverseny alakult ki az első helyen: Kovács Áron, Gudics Máté és Takács Nikolas megkapták a maximális 40 pontot. Ádám Szofi 32 ponttal az utolsó helyen végzett.

A közönség szavazatait is figyelmebe véve a negyedik élő show győrztese végül Takács Nikolas lett.

Sztárban Sztár: ő búcsúzott a negyedik élő show végén

Az összesítés után Komonyi Zsuzsi, Tóth Abigél és Ádám Szofi került veszélybe. A zsűri Ádám Szofit mentette meg, így Komonyi Zsuzsi és Tóth Abigél között dőlt el, ki folytathatja a versenyt.

A nézők végül Tóth Abigélt juttatták tovább, aki az előző héten is hasonló helyzetből menekült meg. Komonyi Zsuzsi lett a Sztárban Sztár kiesője ezen a héten.

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