Nagy volt a riadalom Will Smith családjában. Sajtóértesülések szerint a sztár 42 millió dollárt érő Los Angeles-i luxusotthona veszélyben forgott, ugyanis tűz keletkezett a birtokon. Vasárnap az esti órákban értesítették a hatóságokat, azt egyelőre azonban még nem tudni, hogyan gyulladt ki az egyik épület.

Tűz ütött ki Will Smith Los Angeles-i birtokán.

Forrás: mpi04/MediaPunch

Tűz ütött ki Will Smith Los Angeles-i luxusbirtokán

A TMZ rendvédelmi forrásokra hivatkozva számolt be arról, hogy tűzeset miatt kellett intézkedni Will Smith és Jada Pinkett Smith otthonánál. A Los Angeles megyei seriffhivatal munkatársai éjfél után néhány perccel, egészen pontosan 00:04 körül kaptak bejelentést arról, hogy az ingatlan egyik épülete kigyulladt.

A kiérkező hatóságok megállapították, hogy a birtokon található egyik tárolóépület lángol. A helyszínre riasztott tűzoltóknak sikerült megfékezniük és eloltaniuk a tüzet.

Egyelőre rejtély, mi okozta a tüzet

Bár a lángokat sikerült eloltani, több fontos kérdés továbbra is megválaszolatlan. A tűz keletkezésének okát jelenleg is vizsgálják, így egyelőre nem tudni, pontosan mi vezetett a Los Angeles-i luxusingatlanon történt incidenshez.

Az sem tisztázott, hogy Will Smith és Jada Pinkett Smith otthon tartózkodott-e, amikor a tűz fellobbant.

A hatóságok vizsgálata még folyamatban van.

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