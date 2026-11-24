A Kia EV4 GT-Line az elmúlt években egyre bátrabban alakítja elektromos modelljeinek formavilágát, az EV4 pedig újabb bizonyíték arra, hogy a dél-koreai gyártó nem fél eltérni a megszokott megoldásoktól. A futurisztikus megjelenésű, ötajtós kompakt GT-Line változata 204 lóerős villanymotorral, tágas utastérrel és gazdag felszereltséggel érkezik, miközben a mindennapi használhatóságot sem áldozza fel a látvány kedvéért.
Nem akar beleolvadni a forgalomba
- A Kia EV4 GT-Line merész formavilágával és sportos részleteivel azonnal magára vonja a figyelmet.
- A 204 lóerős elektromos hajtás és a közel 600 kilométeres hatótáv hosszabb utazásokhoz is vonzóvá teszi.
- A tágas, kényelmes utastér sokat ígér, ám néhány belső részlet hagy némi kívánnivalót maga után.
Kia EV4 GT-Line teszt női szemmel: az autó, amibe könnyű beleszeretni
Az EV4 formaterve már első pillantásra egyértelművé teszi, hogy a Kia ezúttal sem a hagyományos megoldásokat választotta. Az Opposites United filozófiát követő modell éles vonalakkal, szokatlan arányokkal és különleges fénytechnikával teremti meg saját karakterét. Az orr-részen függőlegesen elhelyezett LED-es fényszórók és a Star Map nappali menetfények határozzák meg a megjelenést, míg a hagyományos hűtőrács hiánya az elektromos hajtásra utal.
A GT-Line felszereltség még sportosabbá teszi az összképet. Az egyedi lökhárítók, a fekete részletek és a 19 colos könnyűfém keréktárcsák jól illenek az autó határozott vonalaihoz. Oldalról a hosszú tengelytáv és az alacsony építés dominál, hátul pedig a szögletes lámpatestek és a tetőspoiler gondoskodnak arról, hogy az EV4 semmilyen szögből ne legyen hétköznapi látvány. A forma kétségtelenül megosztó, de éppen ettől válik emlékezetessé. Az ötajtós karosszéria 4430 milliméter hosszú, 1860 milliméter széles és 1485 milliméter magas, tengelytávja pedig 2820 milliméter. Utóbbi nemcsak az autó arányainak tesz jót, hanem a belső helykínálatban is érezteti előnyét.
Tágas utastér, modern megoldások
A futurisztikus külső után az utastér jóval visszafogottabb, de legalább ennyire modern. A műszerfal központi eleme a közel 30 colos panorámakijelző, amely két 12,3 colos képernyőből és egy közéjük illesztett, 5,3 colos klímavezérlő panelből áll. A digitális műszeregység áttekinthető, a központi érintőképernyő pedig a navigáció, a multimédia és az autó különböző beállításainak kezelésére szolgál.
Jó döntés, hogy a Kia nem száműzte teljesen a hagyományos kezelőszerveket. A fontosabb funkciók közvetlenül is elérhetők, így vezetés közben nem kell minden apróság miatt a menürendszerben keresgélni. A GT-Line sportos kialakítású ülései, az igényes kárpitok és a gondosan kidolgozott részletek kellemes hangulatot teremtenek. A 2820 milliméteres tengelytávnak köszönhetően a hátsó utasoknak is bőséges lábtér jut, így az EV4 családi használatra is alkalmas. A 435 literes csomagtartó a mindennapi bevásárlásokhoz és egy hétvégi kiruccanáshoz is elegendő helyet kínál, a hátsó ülések ledöntésével pedig tovább növelhető a rendelkezésre álló tér.
Dinamikus, mégis kiegyensúlyozott
A tesztelt EV4 GT-Line első kerekeit egy 150 kW-os, azaz 204 lóerős villanymotor hajtja, amely 283 Nm forgatónyomatékot biztosít. Az autó 7,8 másodperc alatt gyorsul álló helyzetből 100 km/órára, végsebessége pedig 170 km/óra. Ezek az adatok jól mutatják, hogy a sportos megjelenéshez megfelelő teljesítmény is társul, még ha az EV4 nem is kifejezetten sportautónak készült. Az elektromos hajtás azonnali nyomatékleadása különösen elinduláskor és előzéskor előnyös, a 204 lóerő pedig autópályán is elegendő tartalékot kínál. A Hyundai–Kia csoport E-GMP platformjára épülő modell akkumulátorát a padlólemezben helyezték el, ami alacsonyabb súlypontot és kedvezőbb menetstabilitást eredményez.
A vezetési élményt a szabályozható regeneratív fékezés is alakítja. A kormány mögötti fülekkel állítható a visszatáplálás erőssége, az i-Pedal funkcióval pedig megfelelő körülmények között akár egyetlen pedállal is irányíthatjuk az autót. Ez különösen városi forgalomban lehet kényelmes, ahol gyakran kell lassítani és megállni.
Hatótáv, amellyel hosszabb útra is indulhatunk
A GT-Line változat 81,4 kWh kapacitású lítiumion-akkumulátort kapott, amely a hivatalos WLTP-mérés szerint akár 584 kilométeres hatótávot biztosít. A fogyasztás 15,8 kWh/100 kilométer körül alakult, ami kedvező érték egy ilyen méretű és teljesítményű elektromos autónál. A ténylegesen megtehető távolságot természetesen a vezetési stílus, a külső hőmérséklet, az útviszonyok és a klímaberendezés használata is befolyásolja. A nagy kapacitású akkumulátor azonban megfelelő tartalékot kínál ahhoz, hogy az EV4 ne csupán városi közlekedésre, hanem hosszabb utazásokra is jó választás legyen.
A modell 400 voltos elektromos rendszert használ, megfelelő teljesítményű DC-villámtöltőn pedig körülbelül 31 perc alatt tölthető fel 10-ről 80 százalékra. Egy 11 kW-os otthoni fali töltővel a 10-ről 100 százalékra történő feltöltés nagyjából 7 óra 15 percet vesz igénybe. Felár ellenében 22 kW-os fedélzeti AC-töltő is rendelhető, amely megfelelő töltőberendezés használatával tovább csökkentheti a töltési időt.
A biztonság terén is felkészült
A Kia EV4 GT-Line korszerű vezetéstámogató rendszerek egész sorát kínálja. Az adaptív tempomat, a sávtartó és sávkövető asszisztens, az aktív holttérfigyelő, valamint az autópályás vezetéstámogató rendszer egyaránt a kényelmesebb és biztonságosabb közlekedést szolgálja.
A parkolást kamerák és érzékelők könnyítik meg, a felszereltségtől és a választott opcióktól függően pedig 360 fokos kamerarendszer, head-up kijelző és digitális kulcs is elérhető. A modern világítástechnika és az elektronikus segédrendszerek jól kiegészítik az autó fejlett műszaki alapjait.
Többféle felszereltség, eltérő árakkal
A Kia EV4 nem kizárólag a GT-Line kivitelben érhető el, a kínálatban kedvezőbb árú felszereltségi szintek és kisebb akkumulátorral szerelt változatok is szerepelnek. A tesztelt, 204 lóerős, elsőkerék-hajtású, 81,4 kWh-s akkumulátorral felszerelt GT-Line magyarországi bruttó listaára 20 049 000 forint.
Ez a változat már alapáron is gazdag felszereltséget kínál, de további kényelmi extrákkal bővíthető. A 22 kW-os fedélzeti töltő 450 ezer forintba kerül, míg a head-up kijelzőt, szellőztethető relaxációs első üléseket és digitális kulcsot tartalmazó Elite csomag felára 700 ezer forint. A Kia a modellre 7 év vagy 150 ezer kilométeres gyártói garanciát biztosít, a nagyfeszültségű akkumulátorra pedig 8 év vagy 160 ezer kilométeres kapacitásgarancia vonatkozik.
Karakteres alternatíva a SUV-k világában
A Kia EV4 GT-Line egyik legnagyobb erénye, hogy a megszokottól eltérő megközelítést kínál az elektromos autózásban. Miközben a gyártók többsége egyre több szabadidő-autóval jelenik meg, a Kia egy alacsony építésű, látványos és tágas kompaktot alkotott, amely a praktikumot egyedi megjelenéssel ötvözi.
A 204 lóerős villanymotor, a nagy akkumulátor, a kedvező fogyasztás és a közel 600 kilométeres gyári hatótáv olyan tulajdonságok, amelyek a mindennapokban és hosszabb utazások során is vonzóvá teszik. A GT-Line felszereltség sportos részleteivel és modern technológiájával különösen karakteres tagja a kínálatnak, miközben a kedvezőbb árú kivitelek szélesebb vásárlói kör számára is elérhetővé teszik az EV4-et. A Kia újdonsága így azoknak is érdekes választás lehet, akik nem szeretnének SUV-t, de az elektromos autózás előnyeiről sem mondanának le.
Ha tetszett a cikkünk, nézd meg videón is a Kia EV4 GT-Line modellt:
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