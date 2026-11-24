A Kia EV4 GT-Line az elmúlt években egyre bátrabban alakítja elektromos modelljeinek formavilágát, az EV4 pedig újabb bizonyíték arra, hogy a dél-koreai gyártó nem fél eltérni a megszokott megoldásoktól. A futurisztikus megjelenésű, ötajtós kompakt GT-Line változata 204 lóerős villanymotorral, tágas utastérrel és gazdag felszereltséggel érkezik, miközben a mindennapi használhatóságot sem áldozza fel a látvány kedvéért.

Nem akar beleolvadni a forgalomba

A Kia EV4 GT-Line merész vonalvezetésével, különleges LED-fényszóróival és sportos megjelenésével garantáltan magára vonja a tekinteteket.

Forrás: Antalfi Krisztina

A Kia EV4 GT-Line merész formavilágával és sportos részleteivel azonnal magára vonja a figyelmet.

A 204 lóerős elektromos hajtás és a közel 600 kilométeres hatótáv hosszabb utazásokhoz is vonzóvá teszi.

A tágas, kényelmes utastér sokat ígér, ám néhány belső részlet hagy némi kívánnivalót maga után.

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Az EV4 formaterve már első pillantásra egyértelművé teszi, hogy a Kia ezúttal sem a hagyományos megoldásokat választotta. Az Opposites United filozófiát követő modell éles vonalakkal, szokatlan arányokkal és különleges fénytechnikával teremti meg saját karakterét. Az orr-részen függőlegesen elhelyezett LED-es fényszórók és a Star Map nappali menetfények határozzák meg a megjelenést, míg a hagyományos hűtőrács hiánya az elektromos hajtásra utal.

A GT-Line felszereltség még sportosabbá teszi az összképet. Az egyedi lökhárítók, a fekete részletek és a 19 colos könnyűfém keréktárcsák jól illenek az autó határozott vonalaihoz. Oldalról a hosszú tengelytáv és az alacsony építés dominál, hátul pedig a szögletes lámpatestek és a tetőspoiler gondoskodnak arról, hogy az EV4 semmilyen szögből ne legyen hétköznapi látvány. A forma kétségtelenül megosztó, de éppen ettől válik emlékezetessé. Az ötajtós karosszéria 4430 milliméter hosszú, 1860 milliméter széles és 1485 milliméter magas, tengelytávja pedig 2820 milliméter. Utóbbi nemcsak az autó arányainak tesz jót, hanem a belső helykínálatban is érezteti előnyét.

Tágas utastér, modern megoldások

A futurisztikus külső után az utastér jóval visszafogottabb, de legalább ennyire modern. A műszerfal központi eleme a közel 30 colos panorámakijelző, amely két 12,3 colos képernyőből és egy közéjük illesztett, 5,3 colos klímavezérlő panelből áll. A digitális műszeregység áttekinthető, a központi érintőképernyő pedig a navigáció, a multimédia és az autó különböző beállításainak kezelésére szolgál.