John Travolta megható üzenettel köszöntötte fiát annak 16. születésnapja alkalmából. A büszke apa egy közös képet is közzétett Instagram-oldalán, ami megmutatja, milyen szoros is apa és fia között a kapcsolat.

John Travolta Instagramon köszöntötte fel fiát.

Forrás: Mauro Ujetto / NurPhoto via AFP

John Travolta Instagramon köszönötte fiát

John Travolta fia, Ben 16 éves lett, erről pedig a büszke apa Instagramon is megemlékezett. A színész szívet melengető sorokkal köszöntötte kisfiát, aki nem is olyan kicsi már. „Ben! Te vagy a napfény az életemben! Boldog születésnapot, fiam!! Szeretlek" – írta John Travolta. Benjamin Travolta 2010. november 23-án született, ő a színész és néhai felesége, Kelly Preston legfiatalabb gyereke.

John Travolta és fia, Ben.

Forrás: Instagram/John Travolta

És amíg nővére, Ella már vörös szőnyeges eseményekre is elkíséri édesapját – legutóbb Berlinben voltak együtt –, addig Ben nem sűrűn látható a refelktorfényben. Édesapja is szinte csak a születésnapi köszöntők alkalmából tesz ki közös képet a legfiatalabb gyerekkel, feltehetően azért, mert visszavonultabb életmódot folytat a 16 éves kamasz.

A Grease sztárjának és néhai feleségének, Kelly Prestonnak három gyermeke született. Legidősebb fiuk, Jett 2009-ben, mindössze 16 évesen hunyt el, a színésznő pedig 2020-ban, 57 éves korában vesztette életét, miután két évig küzdött a mellrákkal.

John Travolta november elején az ExtraTV-nek adott interjújában arról is mesélt, mennyire büszke a gyermekeire, a 26 éves Ella Bleu-ra és Benjaminra.

„Úgy távozhatok ebből az életből, hogy tudom, jól csináltam, és Kelly is tudta, hogy jól csinálta. Ezt tényleg kijelenthetem” – fogalmazott a színész.

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