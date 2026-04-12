Tiszta krimi: így sétált be a betörő II. Erzsébet hálószobájába − A királynő reakciója mindenkit megdöbbentett

1982 júliusában egy addig ismeretlen férfi, Michael Fagan különösebb akadályok nélkül hatolt be a Buckingham-palotába, és nem is egyszer. Másodszor egészen II. Erzsébet királynő hálószobájáig jutott és sehol, senki nem állította meg.

Michael Fagan kétszer is betört a Buckingham-palotába, másodjára még II. Erzsébettel is találkozott.

II. Erzsébet „látogatója” egyszerűen csak kíváncsi volt?

A szobafestő-mázoló Michael Fagan tulajdonképpen véletlenül, egy, a gyerekeivel tett sétán figyelt fel arra, hogy milyen kevés őr van a Buckingham-palota előtt, és ez szöget ütött a fejét. Kíváncsi volt arra, hogy vajon be lehet-e jutni észrevétlenül a palotába: és ki is próbálta.

Fagan először július elején tört be a palotába: átmászott a külső falon, majd egy szennyvízcsövön felkúszott és egy szobalány hálószobájának ablakánál kötött ki. Beszámolója szerint az ott lakó szobalány észre is vette, aki értesítette a biztonságiakat, ám azok nem tudták elkapni.

Noha több szobába is benyitott, ekkor II. Erzsébettel nem találkozott, de ha már ott volt, megcsodálta a királyi gyűjtemény néhány műkincsét, az egyik szobában pedig Károly herceg fehérborából ivott.

Végül a postaszobában telepedett le, és noha három riasztó is megszólalt miatta, azokat a rendőrség kikapcsolta: azt hitték a berendezés meghibásodott. A rendőrök, akik a szobalány értesítésére jöttek ki, a portaszobába nem néztek be, így Michael Fagan észrevétlenül slisszant ki a királyi palotából.

Második betörés: amikor II. Erzsébet a betörővel csevegett is

Első sikeres próbálkozásán felbuzdulva Fagan 1982. július 9-én másodjára is bejutott a Buckingham-palotába. Hajnali 6 körül a kertben egy lefolyócsövön keresztül mászott fel egy nyitott ablaking, majd órákig bolyongott a folyosókon. II. Erzsébet szobáját is megtalálta, ahol elvileg őrnek kellett volna állna.

Gyakorlatilag azonban nem volt ott senki, ugyanis az éjjeli őrt váltó inas épp a királynő corgijait sétáltatta.

Michael Fagan minden probléma nélkül bejutott a szobába, majd az ágy függönyét félrehúzva meglátta az alvó királynőt, aki azonnal felriadt. II. Erzsébet megőrizte a lélekjelenlétét és beszédbe elegyedett az ágya szélére ülő Fagannel. Kétszer is megnyomta a riasztó gombot, de senki nem reagált, így a Buckingham-palota portásának telefonált, hogy azonnal küldjenek fel őröket.

Döbbenetes módon még ez a hívás sem volt elég arra, hogy riadóztassák az őrséget, Fagan pedig egyre nyugtalanabb volt: II. Erzsébet brit királynővel valójában tragédia is történhetett volna.

Végül egy szobalány riasztotta az őröket, az egyik inas pedig whiskyvel kínálta a betörőt, hogy addig is lefoglalja. Végül a kiérkező rendőrök elvezették és előállították a férfit, akit meglepő módon viszont nem ítéltek el a királyi palotába való betörés miatt, de a történtek után szigorították a Buckingham-palota őrzését.