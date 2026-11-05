Nehezen alszol el, többször is felébredsz? − Egy hónap alatt fordíthatsz ezen, ha ezt eszed este

A szakértők szerint a kivi alvás előtt fogyasztva hozzájárulhat az alvás minőségének javításához, és a hatását már tudományos vizsgálatok is elemezték.

A kivi is segíthet abban, hogy pihentetőbb legyen az éjszakád.

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Miért érdemes kivit enni lefekvés előtt?

Szakértők szerint a kivi már régóta része sokak esti rutinjának, és nem véletlenül. Egyes kutatások arra utalnak, hogy a rendszeres, lefekvés előtti kivi fogyasztása javíthatja az alvás minőségét, időtartamát és hatékonyságát.

A gyümölcs jelentős mennyiségű szerotonint és antioxidánst tartalmaz, emellett folsavban és B-vitaminokban is gazdag. Ezek az összetevők szerepet játszanak a szervezet normális működésében, a szerotonin pedig az alvás-ébrenlét szabályozásával is kapcsolatban áll.

A szakértők olyan vizsgálatokra hivatkoznak, amelyekben a résztvevők egy hónapon keresztül fogyasztottak kivit lefekvés előtt. Az eredmények alapján javulást tapasztaltak az alvás több jellemzőjében is. Ez persze nem jelenti azt, hogy a gyümölcs mindenkinél megszünteti az alvászavarokat, de egy egyszerű esti szokásként érdemes lehet kipróbálni.

A késői kávézás is megnehezítheti az elalvást

Nemcsak az számít, mit eszünk este, hanem az is, mit iszunk napközben. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a koffein hatása hosszú órákon át érezhető maradhat: akár tíz órára is szükség lehet ahhoz, hogy teljesen kiürüljön a véráramból.

Ez azt jelenti, hogy egy késő délutáni kávé is megnehezítheti az esti elalvást. Ha gyakran küzdesz álmatlansággal, érdemes lehet korábbra időzíteni az utolsó koffeines italodat, és figyelni arra, hogyan reagál rá a szervezeted.

Nem mindegy, mikor edzel, ha jól szeretnél aludni

Az esti sportolás sem feltétlenül segíti a pihenést, különösen akkor, ha közvetlenül lefekvés előtt végzel intenzív edzést. Egy 2015-ös kutatás szerint a késői, nagy intenzitású testmozgás megzavarhatja a szervezet természetes ritmusát.

A tanulmányban a lefekvés előtti intenzív edzéshez a REM-alvás arányának csökkenése társult. Ez az alvási szakasz fontos szerepet játszik többek között az emlékek feldolgozásában és megszilárdításában, valamint ekkor jelentkeznek a legélénkebb álmok is.