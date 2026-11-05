Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. nov. 5., csütörtök Imre

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt György herceg
gyümölcs

Nehezen alszol el, többször is felébredsz? − Egy hónap alatt fordíthatsz ezen, ha ezt eszed este

gyümölcs alvás minőség kivi
Life.hu
2026.11.05.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Ha este sokáig forgolódsz, és hiába próbálsz elaludni, érdemes lehet az esti rutinodat is átgondolni. Nem feltétlenül kell bonyolult módszerekhez folyamodnod: egy egyszerű gyümölcs, a kivi is segíthet abban, hogy pihentetőbb legyen az éjszakád.

A szakértők szerint a kivi alvás előtt fogyasztva hozzájárulhat az alvás minőségének javításához, és a hatását már tudományos vizsgálatok is elemezték.

A kivi is segíthet abban, hogy pihentetőbb legyen az éjszakád.
A kivi is segíthet abban, hogy pihentetőbb legyen az éjszakád. 
Forrás: 123.rf.com

Miért érdemes kivit enni lefekvés előtt?

Szakértők szerint a kivi már régóta része sokak esti rutinjának, és nem véletlenül. Egyes kutatások arra utalnak, hogy a rendszeres, lefekvés előtti kivi fogyasztása javíthatja az alvás minőségét, időtartamát és hatékonyságát.

A gyümölcs jelentős mennyiségű szerotonint és antioxidánst tartalmaz, emellett folsavban és B-vitaminokban is gazdag. Ezek az összetevők szerepet játszanak a szervezet normális működésében, a szerotonin pedig az alvás-ébrenlét szabályozásával is kapcsolatban áll.

A szakértők olyan vizsgálatokra hivatkoznak, amelyekben a résztvevők egy hónapon keresztül fogyasztottak kivit lefekvés előtt. Az eredmények alapján javulást tapasztaltak az alvás több jellemzőjében is. Ez persze nem jelenti azt, hogy a gyümölcs mindenkinél megszünteti az alvászavarokat, de egy egyszerű esti szokásként érdemes lehet kipróbálni.

A késői kávézás is megnehezítheti az elalvást

Nemcsak az számít, mit eszünk este, hanem az is, mit iszunk napközben. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a koffein hatása hosszú órákon át érezhető maradhat: akár tíz órára is szükség lehet ahhoz, hogy teljesen kiürüljön a véráramból.

Ez azt jelenti, hogy egy késő délutáni kávé is megnehezítheti az esti elalvást. Ha gyakran küzdesz álmatlansággal, érdemes lehet korábbra időzíteni az utolsó koffeines italodat, és figyelni arra, hogyan reagál rá a szervezeted.

Nem mindegy, mikor edzel, ha jól szeretnél aludni

Az esti sportolás sem feltétlenül segíti a pihenést, különösen akkor, ha közvetlenül lefekvés előtt végzel intenzív edzést. Egy 2015-ös kutatás szerint a késői, nagy intenzitású testmozgás megzavarhatja a szervezet természetes ritmusát.

A tanulmányban a lefekvés előtti intenzív edzéshez a REM-alvás arányának csökkenése társult. Ez az alvási szakasz fontos szerepet játszik többek között az emlékek feldolgozásában és megszilárdításában, valamint ekkor jelentkeznek a legélénkebb álmok is.

A kutatás arra is rámutatott, hogy a reggeli intenzív testmozgás kedvezőbb hatással lehet az alvás minőségére. Ha tehát rendszeresen késő este edzel, és nehezen alszol el, érdemes lehet kipróbálnod, milyen változást hoz, ha korábbra teszed az edzést.

A pihentető éjszakához tehát nem feltétlenül egyetlen csodaszer vezet. A kivi beillesztése az esti étkezésbe, a koffeinfogyasztás visszafogása és az edzés megfelelő időzítése együtt segíthet abban, hogy könnyebben ráhangolódj az alvásra. 

Olvass tovább!

Demencia vagy a korral jár? A memóriazavar 6 jele, amivel nem kell azonnal orvoshoz rohanni

A kor előrehaladtával a memória működése változhat, de ez még nem jelenti azt, hogy demencia vagy Alzheimer-kór áll a háttérben.

„Majdnem halálra éheztettem magam” – Bruce Willis lánya megrázó vallomást tett

Híres szülők gyerekeként gyakran kap hideget-meleget a közösségi oldalán. Tallulah Willis saját példájával az internetes bántalmazás veszélyeire hívja fel a figyelmet.

Zseniális konyhai trükk: ezért érdemes sóval felaprítani a fokhagymát

A fokhagyma aprítása nem egyszerű feladat: könnyen ráragad a késre, a vágódeszkára és az ujjainkra is. Egy apró trükkel azonban ez a dolog könnyen kezelhető.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu