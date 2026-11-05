Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. nov. 5., csütörtök Imre

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt György herceg
Világsztár

Csontsoványra fogyott Demi Moore: a 63 éves színésznő valószínűtlenül vékonynak tűnt szűk farmerruhájában

Világsztár Demi Moore sovány
Horváth Angéla
2026.11.05.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Megint Demi Moore-ról beszél mindenki: a 63 éves színésznő egy különleges farmerruhában jelent meg a vörös szőnyegen, amelyben feltűnően vékonynak látszott.

Demi Moore ezúttal egy merész szabású, farmerból készült ruhában állt a fotósok elé. A testére simuló kreáció megmutatta, milyen vékony is a színésznő.

Sokak szerint Demi Moore még sosem volt ennyire vékony
Sokak szerint Demi Moore még sosem volt ennyire vékony
Forrás: Profimedia

Demi Moore szűk farmerruhában mutatta meg vékony alakját

A színésznő ruhájának felsőrészét egymásra varrt farmerpántok alkották, amelyek fűzőszerű hatást keltettek. A vékony vállpántokkal és mély dekoltázzsal készült darab szoknyarészét egészen a combja közepéig sliccelték. Demi Moore nem viselt sok ékszert: mindössze egy fülbevalót és egy gyűrűt választott az összeállításhoz. A szűk ruha kiemelte a színésznő valószínűtlenül vékony derekát - sokan úgy gondolják, ennyire vékony még sosem volt.

Ezeket olvastad már? 

58 évesen újra apa lett Jamie Foxx: megszületett a világhírű színész harmadik gyermeke

Harmadszor is apa lett Jamie Foxx. Az Oscar-díjas színésznek és 31 éves párjának ez a baba az első közös gyermeke.

Palvin Barbi megtörte a csendet − Így élte meg a Victoria's Secret show utáni kritikákat és rosszindulatú kommenteket

A szupermodell nagyon hálás a családjának, azt mondja, szeretteinek köszönheti, hogy a kifutóra állhatott.

Harry herceg és Meghan Markle már a karácsonyt tervezik: kiderült, hol ünnepelnek idén

Nyolc év után először töltheti a karácsonyt az Egyesült Királyságban Harry herceg és Meghan Markle. De vajon találkoznak a királyi családdal többi tagjával?

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu