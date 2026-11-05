Csontsoványra fogyott Demi Moore: a 63 éves színésznő valószínűtlenül vékonynak tűnt szűk farmerruhájában

Demi Moore ezúttal egy merész szabású, farmerból készült ruhában állt a fotósok elé. A testére simuló kreáció megmutatta, milyen vékony is a színésznő.

Sokak szerint Demi Moore még sosem volt ennyire vékony

Forrás: Profimedia

Demi Moore szűk farmerruhában mutatta meg vékony alakját

A színésznő ruhájának felsőrészét egymásra varrt farmerpántok alkották, amelyek fűzőszerű hatást keltettek. A vékony vállpántokkal és mély dekoltázzsal készült darab szoknyarészét egészen a combja közepéig sliccelték. Demi Moore nem viselt sok ékszert: mindössze egy fülbevalót és egy gyűrűt választott az összeállításhoz. A szűk ruha kiemelte a színésznő valószínűtlenül vékony derekát - sokan úgy gondolják, ennyire vékony még sosem volt.

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