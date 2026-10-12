Liptai Claudia meztelenruháját Kim Kardashian is megirigyelhetné: így tündökölt a Sztárban Sztár színpadán - Videó

Liptai Claudia nem először visel meztelenruhát a Sztárban Sztárban, úgy gondolja, hogy ötven felett sem kell visszafogottan öltözködni vagy beleolvadni a tömegbe. Mostani szettjében is fontos szerepet kaptak az áttetsző anyagok.

Liptai Claudia meztelenruhája alul tejesen átlátszott - Görgess lejjebb a videóért!

Forrás: TV2

Liptai Claudia: „Szabadabb és bátrabb időszakomat élem nőként"

Az alul teljesen áttetsző darabot Liptai Claudia is megmutatta a közösségi oldalán, és elárulta, most egy szabadabb, bátrabb időszakát éli az öltözködésben, és ezt nagyon élvezi.

„Jézusom, hogy néz ki miért csinál ennyi mindent az arcával? Jézusom, hogy néz ki, miért nem csináltak már valamit az arcával? Miért öltözik úgy, mint egy 25 éves? Miért öltözik úgy, mintha 50 éves lenne? Miért fogyott le ennyire? Miért hízott meg ennyire? Na, hát rengeteg ilyen kérdés merül föl nap mint nap emberekben. És ezt persze nem csak mi kapjuk, akik állandóan rivaldafényben vagyunk, hanem akár egy munkatárs háta mögött is ez történik. Ne legyünk álszentek, mindannyian szoktunk ítélkezni akár első látásra, akár csak azért hogy ne magunknak kelljen feltenni kérdéseket. Minden embernek vannak korszakai, én most egy sokkal szabadabb és bátrabb időszakomat élem nőként, mint akár azt tettem néhány évvel ezelőtt. Hatalmas öröm számomra, hogy ez másokat is felszabadít, de őszinte leszek, valójában nem kell, hogy állandóan valamilyen küldetésünk legyen. Egyszerűen jó érzés belenézni a tükörbe, ha szereted magad, kedves szavakat hallgatni másoktól és talán inspirálni a többi embert. Csak azt tudom mondani, legyetek bátrak minden nap mindenben, óriási élmény a bátorság gyümölcsét leszüretelni" - írta az Instagramon Liptai Claudia a videóhoz, amiben minden oldalról megmutatta a meztelenruhát.

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