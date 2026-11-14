Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. nov. 14., szombat Aliz

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

ünnepre hangolva Meghan Markle IQ-teszt katalin hercegné személyiségteszt
fül

5 apró jel, ami arra utalhat, hogy nem hallasz már úgy, mint régen

fül hallás hallásromlás
Simon Péter
2026.11.14.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Nem feltétlenül az az első jele a hallásromlásnak, hogy egyik napról a másikra minden halkabbnak tűnik. A hallásvesztés sokkal alattomosabban kezdődik, és a jeleit könnyű azzal elintézni, hogy „biztos csak fáradt vagyok”, pedig érdemes odafigyelni a következő tüneteket.

Egy fül-orr-gégész öt olyan hétköznapi tünetet emelt ki, amelynél már nem érdemes legyinteni. A hallásromlás ugyanis gyakran fokozatosan alakul ki, amit előfordulhat, hogy először nem is magunk vesszük észre, hanem a környezetünk.

hallásromlás jele
A hallásromlás jelei, amelyeket nem biztos, hogy te veszl észre magadon.
Forrás: 123rf

A hallásromlás 5 jele, amit először mások vesznek észre

1. Egyre gyakrabban kérsz vissza

Ha beszélgetés közben rendszeresen azt mondod, hogy „mi, mit mondtál?”, az lehet egyszerű figyelmetlenség is. Ha azonban egyre gyakrabban fordul elő, különösen többféle helyzetben, érdemes elgondolkodni egy hallásvizsgálaton.

2. A zajos helyeken hirtelen mindenki motyog

Egy étteremben, családi összejövetelen vagy munkahelyi megbeszélésen nemcsak a beszélgetés követése válhat nehezebbé, hanem az is, hogy kiszűrd a háttérzajból azt, amit neked mondanak. Az is árulkodó lehet, ha korábban gond nélkül ment, most pedig komoly koncentrációt igényel.

3. Egyre hangosabb a tévé és a rádió

Ha a család szerint már túl hangos a tévé, te viszont úgy érzed, végre megfelelő a hangerő, az szintén figyelmeztető jel lehet. Ugyanez igaz az autórádióra vagy a telefonra is.

4. Fáradtabban érkezel haza egy társasági programról

Furcsán hangzik, de a hallásért való folyamatos koncentráció kimerítő lehet. Ha egy vacsora vagy baráti összejövetel végére nemcsak elfáradsz, hanem úgy érzed, végig erősen figyelned kellett, hogy megértsd, mit mondanak körülötted, annak is lehet köze a hallásodhoz.

5. Mindenki más kezdett el „motyogni”

Ez az egyik legtipikusabb jel. Ha egyre gyakrabban érzed úgy, hogy az emberek nem beszélnek elég tisztán, miközben valójában nem változott meg a többiek beszédmódja, lehet, hogy a hallásod változott. Különösen gyanús, ha több embernél, többféle helyzetben is ugyanezt tapasztalod.

A hallásromlás sokszor lassan alakul ki, ezért könnyű hozzászokni. Ha azonban több fenti jel is ismerős, érdemes egy hallásvizsgálatot kérni. A hirtelen kialakuló hallásvesztést viszont nem szabad kivárni: ilyenkor mielőbb orvosi segítségre van szükség.

Olvass tovább!

Nem biztos, hogy az a hosszú élet titka, amit eddig hittünk: a kínai idősek másképp csinálják

Vajon mi kell ahhoz, hogy valaki 90, 100 vagy akár még több évig éljen? A hosszú élet titkát régóta kutatják, és a kínai idősek vizsgálataiból egyre inkább úgy tűnik, nem egyetlen különleges ételben vagy csodamódszerben érdemes keresni a választ.

Évekkel a betegség kialakulása előtt, egy a fülben jelentkező furcsa tünet jelezheti az Alzheimer-kórt

Bizonyos panaszok már évekkel az Alzheimer-kór diagnózisa előtt jelentkeztek azoknál, akiknél később kialakult a betegség.

Ha ezt a gyümölcslét iszod, egészségesebbek lesznek a fogaid – a különleges dzsúsz gátolja a baktériumok szaporodását

Egy új kutatásból kiderült, hogy a tiszta, hozzáadott cukor nélküli vörösáfonya-lé nemcsak frissít, de jelentősen visszafogja a fogakon megtelepedő baktériumok aktivitását is.

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu