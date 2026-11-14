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recept

Ne töltsd a konyhában a szombatot! Ez a tartalmas marokkói leves fél óra alatt elkészül, és a család is imádni fogja

recept leves csicseriborsó
Simon Péter
2026.11.14.
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Szombaton jólesne valami igazán finomat főzni a családnak, de semmi kedved órákig a tűzhely mellett állni? Akkor ezt a marokkói csicseriborsó-levest érdemes kipróbálnod! 35 perc alatt elkészül, mégis olyan gazdag és izgalmas ízeket kínál, mintha órákat töltöttél volna el vele a konyhában.

A paradicsomos alapot gyömbér, fokhagyma, chili és különleges észak-afrikai fűszerkeverék teszi karakteressé, a csicseriborsótól és a kuszkusztól pedig igazán laktató lesz. Ha nincs lehetőséged a speciális fűszerkeveréket megvásárolni, akkor se aggódj, a te konyhádban is megtalálhatóak a hozzávaló, egyszerű fűszerek. Mutatjuk, hogy készítsd el a marokkói csicseriborsó-levest.

marokkói csicseriborsó-leves
A fűszeres marokkói csicseriborsó-leves az egész család kedvence lesz.
Forrás: AI

Miért érdemes kipróbálni?

  • Körülbelül 35 perc alatt elkészül.
  • Hús nélkül is tartalmas, így az egész családnak jó választás lehet.
  • Különleges, de könnyen beszerezhető alapanyagokból készül.
  • Másnapra is marad belőle, és újramelegítve is finom.

Íme a marokkói csicseriborsó-leves receptje!

Hozzávalók 4 adaghoz

  • 1 evőkanál olívaolaj
  • 1 nagy fej vöröshagyma
  • 2 gerezd fokhagyma
  • 1 kisebb piros chili
  • 1 evőkanál frissen reszelt gyömbér
  • 1 teáskanál őrölt római kömény
  • 1 teáskanál ras el hanout fűszerkeverék
  • negyed teáskanál fahéj
  • 200 g sült piros paprika (üveges is lehet)
  • 2 doboz, egyenként 400 g-os darabolt paradicsom
  • 400 ml zöldségalaplé
  • 1 konzerv csicseriborsó, leöblítve és lecsepegtetve
  • 2 bio citrom héja apróra vágva
  • 1 evőkanál méz
  • 50 g teljes kiőrlésű kuszkusz
  • só, bors ízlés szerint

A tálaláshoz friss koriandert és egy kevés extra harisszát is készíthetünk.

Így készítsd a fűszeres marokkói csicseriborsó-levest

  1. Egy nagyobb lábasban melegítsd fel az olívaolajat, majd add hozzá az apróra vágott hagymát és fokhagymát. Fedő alatt, közepes lángon párold körülbelül 5 percig.
  2. Keverd hozzá az apróra vágott chilit, a reszelt gyömbért, a római köményt, a ras el hanout fűszerkeveréket és a fahéjat. Egy percig pirítsd, hogy az illatos fűszerek jól kibontakozzanak.
  3. Add hozzá a sült paprikát, a darabolt paradicsomot és a zöldségalaplevet. Forrald fel, majd alacsonyabb lángon, lefedve főzd körülbelül 10 percig.
  4. Botmixerrel pürésítsd a levesalapot, majd keverd bele a csicseriborsót, a bio citrom lereszelt héját és a mézet. Sózd, borsozd ízlés szerint.
  5. Szórd bele a kuszkuszt, majd főzd további 5 percig, amíg megpuhul. Ha túl sűrűnek találod, kevés alaplével vagy vízzel hígíthatod.
  6. Tálaláskor szórd meg friss korianderrel, és ha szeretitek a csípősebb ízeket, kínálj mellé egy kevés harisszát is.

Tipp: Ha nem találsz ras el hanout fűszerkeveréket, használhatsz őrölt koriandert, római köményt, gyömbért, kurkumát és egy csipet fahéjat. A chili mennyiségét pedig nyugodtan igazítsd a család ízléséhez.

Egy nagy fazék, néhány egyszerű alapanyag és alig több mint fél óra – ennyi kell ehhez a különleges hétvégi ebédhez. Friss kenyérrel vagy pitával kínálva még kiadósabb lesz!

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