Ne töltsd a konyhában a szombatot! Ez a tartalmas marokkói leves fél óra alatt elkészül, és a család is imádni fogja

A paradicsomos alapot gyömbér, fokhagyma, chili és különleges észak-afrikai fűszerkeverék teszi karakteressé, a csicseriborsótól és a kuszkusztól pedig igazán laktató lesz. Ha nincs lehetőséged a speciális fűszerkeveréket megvásárolni, akkor se aggódj, a te konyhádban is megtalálhatóak a hozzávaló, egyszerű fűszerek. Mutatjuk, hogy készítsd el a marokkói csicseriborsó-levest.
Miért érdemes kipróbálni?
- Körülbelül 35 perc alatt elkészül.
- Hús nélkül is tartalmas, így az egész családnak jó választás lehet.
- Különleges, de könnyen beszerezhető alapanyagokból készül.
- Másnapra is marad belőle, és újramelegítve is finom.
Íme a marokkói csicseriborsó-leves receptje!
Hozzávalók 4 adaghoz
- 1 evőkanál olívaolaj
- 1 nagy fej vöröshagyma
- 2 gerezd fokhagyma
- 1 kisebb piros chili
- 1 evőkanál frissen reszelt gyömbér
- 1 teáskanál őrölt római kömény
- 1 teáskanál ras el hanout fűszerkeverék
- negyed teáskanál fahéj
- 200 g sült piros paprika (üveges is lehet)
- 2 doboz, egyenként 400 g-os darabolt paradicsom
- 400 ml zöldségalaplé
- 1 konzerv csicseriborsó, leöblítve és lecsepegtetve
- 2 bio citrom héja apróra vágva
- 1 evőkanál méz
- 50 g teljes kiőrlésű kuszkusz
- só, bors ízlés szerint
A tálaláshoz friss koriandert és egy kevés extra harisszát is készíthetünk.
Így készítsd a fűszeres marokkói csicseriborsó-levest
- Egy nagyobb lábasban melegítsd fel az olívaolajat, majd add hozzá az apróra vágott hagymát és fokhagymát. Fedő alatt, közepes lángon párold körülbelül 5 percig.
- Keverd hozzá az apróra vágott chilit, a reszelt gyömbért, a római köményt, a ras el hanout fűszerkeveréket és a fahéjat. Egy percig pirítsd, hogy az illatos fűszerek jól kibontakozzanak.
- Add hozzá a sült paprikát, a darabolt paradicsomot és a zöldségalaplevet. Forrald fel, majd alacsonyabb lángon, lefedve főzd körülbelül 10 percig.
- Botmixerrel pürésítsd a levesalapot, majd keverd bele a csicseriborsót, a bio citrom lereszelt héját és a mézet. Sózd, borsozd ízlés szerint.
- Szórd bele a kuszkuszt, majd főzd további 5 percig, amíg megpuhul. Ha túl sűrűnek találod, kevés alaplével vagy vízzel hígíthatod.
- Tálaláskor szórd meg friss korianderrel, és ha szeretitek a csípősebb ízeket, kínálj mellé egy kevés harisszát is.
Tipp: Ha nem találsz ras el hanout fűszerkeveréket, használhatsz őrölt koriandert, római köményt, gyömbért, kurkumát és egy csipet fahéjat. A chili mennyiségét pedig nyugodtan igazítsd a család ízléséhez.
Egy nagy fazék, néhány egyszerű alapanyag és alig több mint fél óra – ennyi kell ehhez a különleges hétvégi ebédhez. Friss kenyérrel vagy pitával kínálva még kiadósabb lesz!
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