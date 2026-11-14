Ne töltsd a konyhában a szombatot! Ez a tartalmas marokkói leves fél óra alatt elkészül, és a család is imádni fogja

A paradicsomos alapot gyömbér, fokhagyma, chili és különleges észak-afrikai fűszerkeverék teszi karakteressé, a csicseriborsótól és a kuszkusztól pedig igazán laktató lesz. Ha nincs lehetőséged a speciális fűszerkeveréket megvásárolni, akkor se aggódj, a te konyhádban is megtalálhatóak a hozzávaló, egyszerű fűszerek. Mutatjuk, hogy készítsd el a marokkói csicseriborsó-levest.

A fűszeres marokkói csicseriborsó-leves az egész család kedvence lesz.

Forrás: AI

Miért érdemes kipróbálni? Körülbelül 35 perc alatt elkészül.

Hús nélkül is tartalmas, így az egész családnak jó választás lehet.

Különleges, de könnyen beszerezhető alapanyagokból készül.

Másnapra is marad belőle, és újramelegítve is finom.

Íme a marokkói csicseriborsó-leves receptje!

Hozzávalók 4 adaghoz

1 evőkanál olívaolaj

1 nagy fej vöröshagyma

2 gerezd fokhagyma

1 kisebb piros chili

1 evőkanál frissen reszelt gyömbér

1 teáskanál őrölt római kömény

1 teáskanál ras el hanout fűszerkeverék

negyed teáskanál fahéj

200 g sült piros paprika (üveges is lehet)

2 doboz, egyenként 400 g-os darabolt paradicsom

400 ml zöldségalaplé

1 konzerv csicseriborsó, leöblítve és lecsepegtetve

2 bio citrom héja apróra vágva

1 evőkanál méz

50 g teljes kiőrlésű kuszkusz

só, bors ízlés szerint

A tálaláshoz friss koriandert és egy kevés extra harisszát is készíthetünk.

Így készítsd a fűszeres marokkói csicseriborsó-levest

Egy nagyobb lábasban melegítsd fel az olívaolajat, majd add hozzá az apróra vágott hagymát és fokhagymát. Fedő alatt, közepes lángon párold körülbelül 5 percig. Keverd hozzá az apróra vágott chilit, a reszelt gyömbért, a római köményt, a ras el hanout fűszerkeveréket és a fahéjat. Egy percig pirítsd, hogy az illatos fűszerek jól kibontakozzanak. Add hozzá a sült paprikát, a darabolt paradicsomot és a zöldségalaplevet. Forrald fel, majd alacsonyabb lángon, lefedve főzd körülbelül 10 percig. Botmixerrel pürésítsd a levesalapot, majd keverd bele a csicseriborsót, a bio citrom lereszelt héját és a mézet. Sózd, borsozd ízlés szerint. Szórd bele a kuszkuszt, majd főzd további 5 percig, amíg megpuhul. Ha túl sűrűnek találod, kevés alaplével vagy vízzel hígíthatod. Tálaláskor szórd meg friss korianderrel, és ha szeretitek a csípősebb ízeket, kínálj mellé egy kevés harisszát is.

Tipp: Ha nem találsz ras el hanout fűszerkeveréket, használhatsz őrölt koriandert, római köményt, gyömbért, kurkumát és egy csipet fahéjat. A chili mennyiségét pedig nyugodtan igazítsd a család ízléséhez.

Egy nagy fazék, néhány egyszerű alapanyag és alig több mint fél óra – ennyi kell ehhez a különleges hétvégi ebédhez. Friss kenyérrel vagy pitával kínálva még kiadósabb lesz!