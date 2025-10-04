Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Zenésztársa kitálalt: Michael Jackson büdös volt, erről kapta gúnynevét is

Bár barátok voltak, Lionel Richie nem túl hízelgő módon emlékezik meg a világsztárról. Legalábbis könyvének abban a fejezetében biztosan nem, ahol Michael Jackson higiéniai szokásait taglalja.

Lionel Richie új memoárjában a Trulyban részletesen ír barátságáról Michael Jacksonnal, és több eddig még nem hallott történetet oszt meg a pop királyának mindennapi szokásairól. Az énekes szerint Jackson különc életvitelével gyakran gúny tárgya volt.

Lionel Richie elárulta: Michael Jacksont Büdösnek becézték

A 76 éves Richie Truly új könyvében arról ír, hogy a Michael Jacksonnal töltött időszaka nagyon különleges helyet foglal el a szívében, annak ellenére, hogy a zenésznek a mindennapi életvitele már fiatalon egészen furcsa volt. „Michael nagyon közel állt a testvéreihez és az édesanyjához, de miután szólókarrierbe kezdett, és sikeres albumokat, filmeket és videókat készített, már ő maga irányította az életét. Úgy, ahogy. Különc volt, akár egy szórakozott professzor, mint egy nagyra nőtt gyerek. Richie elmesélte, hogy ő és Quincy Jones többször is szekálták Jacksont, akit a higiéniai szokásai miatt Büdösnek hívtak. „Michael is nevetett, amikor rájött, hogy lehet valami abban, amit a barátai mondanak, ugyanis eszébe jutott, hogy már több napja nem öltözött át vagy mosta ki a ruháit” – idézi Richie-t a Page Six.

A hétköznapokban folyton szakadtan nézett ki

Lionel Richie arról is beszámolt, hogy Jackson a turnéin mindig bonyolult, stylistok által tervezett jelmezekben lépett színpadra, de a stúdióba gyakran pizsamában, papucsban vagy teljesen hétköznapi, elnyűtt ruhában érkezett. „Amikor Michael meglátogatott, bármit is viselt szakadt volt. A farmerja vagy leesett róla, vagy túl rövid volt ahhoz, hogy egyáltalán farmer legyen, és hát... büdös volt” – emlékezett vissza Richie és hozzátette, sosem látta, hogy Michael dezodort használt volna. A zenész arról is beszélt, a később rengeteg plasztikai beavatkozáson átesett Jackson megszokta, hogy addig hordja a cuccait, amíg tönkre nem mennek. 

