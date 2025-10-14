Szuperlátással rendelkezel, ha sikerül kiszúrni a tököt 8 másodperc alatt

Itt az idő, hogy újra próbára tedd a megfigyelőképességed ebben az optikai illúzióban, ahol csupán 8 másodperc áll a rendelkezésedre, hogy megtaláld az elrejtőzött tököt. Első ránézésre könnyűnek tűnhet ez az IQ-teszt, de semmiképp se becsüld alá, mert még okozhat meglepetéseket!

IQ-teszt: 8 másodperced van megtalálni a tököt

Forrás: Jagran Josh / dudolf.com

IQ-teszt: neked vajon sikerül megtalálni a tököt?

A feladvány megoldásához elő kell hívnod a koncentrációdat, hogy teszteld magad, mennyi időn belül sikerül megtalálni a tököt a pulykák között! Csak a legintelligensebbeknek sikerül 8 másodperc alatt teljesíteni a kihívást. Ez az IQ-teszt azt szeretné, ha az összes logikai képességedet használnád, ezzel kicsit megtornáztatva az agyad.

Készen állsz a feladatra?

Megoldás

A tök a kép jobb alsó sarkában bújt el, amit mi ki is emeltünk, hogy jobban szemügyre tudd venni. Ha sikerült megtalálnod, akkor hatalmasat bizonyítottál és tényleg egy rendkívül intelligens ember vagy! Ha pedig most ki is csúsztál az időkeretből, akkor se csüggedj, mert máskor biztosan jobban fog menni!

