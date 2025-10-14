Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 15., szerda Teréz

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

HUNGARIKUM katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
optikai illúzió

Szuperlátással rendelkezel, ha sikerül kiszúrni a tököt 8 másodperc alatt

optikai illúzió IQ-teszt feladvány
Gyüre Bernadett
2025.10.14.
Legújabb feladványunkban sem lesz egyszerű dolgod, hogy megtaláld a tököt, amire mindössze 8 másodperc áll a rendelkezésre. Neked sikerül megoldani az IQ-tesztet a megadott időkereten belül?

Itt az idő, hogy újra próbára tedd a megfigyelőképességed ebben az optikai illúzióban, ahol csupán 8 másodperc áll a rendelkezésedre, hogy megtaláld az elrejtőzött tököt. Első ránézésre könnyűnek tűnhet ez az IQ-teszt, de semmiképp se becsüld alá, mert még okozhat meglepetéseket!

IQ-teszt: 8 másodperced van megtalálni a tököt
IQ-teszt: 8 másodperced van megtalálni a tököt
Forrás: Jagran Josh / dudolf.com

IQ-teszt: neked vajon sikerül megtalálni a tököt?

A feladvány megoldásához elő kell hívnod a koncentrációdat, hogy teszteld magad, mennyi időn belül sikerül megtalálni a tököt a pulykák között! Csak a legintelligensebbeknek sikerül 8 másodperc alatt teljesíteni a kihívást. Ez az IQ-teszt azt szeretné, ha az összes logikai képességedet használnád, ezzel kicsit megtornáztatva az agyad.

Készen állsz a feladatra?

Megoldás

A tök a kép jobb alsó sarkában bújt el, amit mi ki is emeltünk, hogy jobban szemügyre tudd venni. Ha sikerült megtalálnod, akkor hatalmasat bizonyítottál és tényleg egy rendkívül intelligens ember vagy! Ha pedig most ki is csúsztál az időkeretből, akkor se csüggedj, mert máskor biztosan jobban fog menni!

find-hidden-pumpkin-picture-puzzle-answer - 1
Forrás: Jagran Josh / dudolf.com

Ha tetszett a teszt, akkor ne felejtsd el megosztani az ismerőseiddel, hogy összemérjétek képességeiteket!

Csak a legmagasabb IQ-val rendelkezőknek sikerül megtalálniuk a halat 9 másodpercen belül

Ebben az IQ-tesztben mindössze annyi a dolgod, hogy megtaláld a halat!

Mire van szükséged esős időben? 140 feletti az IQ-d, ha megoldod ezt a feladványt

Szürke, esős időben nem csak egy jó esernyőre, hanem egy jó kis agytornára is szükséged van. Ha ezt az IQ-tesztet 11 másodperc alatt megoldod, zseni vagy!

Lehetetlen IQ-teszt: még a legintelligensebbeknek is nehezére esik megtalálni a mályvacukrot a képen

Egy újabb IQ-teszttel készültünk, ahol most csak 10 másodperc áll a rendelkezésre megtalálni a rejtett elemet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu