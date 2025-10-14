Ritkán látható égi jelenséget figyelhetsz meg: a zöld üstökös legközelebb 1350 év múlva tér vissza

A Svábhegyi Csillagvizsgáló közleménye szerint az üstökös október 12-én este 19 órakor a Nagy Medve csillagkép közelében haladt, mintegy 14 fokkal a látóhatár felett, az északnyugati égbolton. Aki akkor lemaradt róla, annak sincs oka aggodalomra: az égi vándor napokon keresztül megfigyelhető lesz, egészen október 26-ig.

Így néz ki Olaszországból a Lemmon üstökös

Forrás: AFP

Az üstökös különlegessége nemcsak abban rejlik, hogy szabad szemmel is látható, hanem abban is, hogy a benne található szénvegyületek – főként di- és triatomos szénmolekulák – zöldes ragyogást kölcsönöznek neki. Ez a szokatlan szín különösen lenyűgöző látványt nyújt az éjszakai égbolton.

A csillagászok azt javasolják, hogy október 16-án figyeljük az eget, ha jól akarjuk látni a Lemmon üstököst, ekkor ugyanis a Vadászebek csillagkép területén, a fényes Cor Caroli csillag közelében, 19 fokkal a látóhatár felett lesz megfigyelhető. Az ezt követő napokban az égitest naponta nagyjából négy fokot mozdul el, és október 26-ig egyre kedvezőbb pozícióba kerül. Ezután a megfigyelhetősége fokozatosan romlik, mivel a Hold egyre erősebben világítja be az eget.

Aszteroida volt – üstökös lett belőle

A Lemmont 2025. január 3-án az amerikai Mount Lemmon Survey égboltfelmérő program fedezte fel. Ekkor még csak egy apró, halvány fénypontként látszott, 21,5 magnitúdós fényességgel és 2,2 ívmásodperces látszó átmérővel, körülbelül 4,5 csillagászati egységre a Földtől. Kompakt mérete miatt eleinte aszteroidának vélték, ám később előkerültek a Pan-STARRS obszervatórium 2024 novemberi felvételei, amelyek szerint inkább üstökösként kategorizálták. A későbbi pályaszámítások megerősítették, hogy egy hosszú periódusú üstökösről van szó, amely 1350 évente kerül a Nap közelébe.

A csillagászok az eddigi megfigyelések alapján azt várják, hogy az égitest október második felében akár 3,5–5 magnitúdós fényességet is elérhet, így valóban jó esély van arra, hogy sötét, tiszta égen szabad szemmel is megpillanthassuk az év egyik legkülönlegesebb égi jelenségét.