Lena Headey 52 éves lett: te mennyit tudsz a Trónok harca királynőjéről, Cersei Lannisterről?

Nem egy tipikus brit állampolgár a ma 52 esztendős Lena Headey, ugyanis 1973. október 3-án a Bermuda szigetén található Hamilton városában született. A szigetcsoport jogilag Nagy-Britanniához tartozik, de a család csak Headey édesapja miatt volt kint, aki katonai szolgálatot teljesített. A színésznő 5 éves korában a család visszaköltözött Angliába, ahol aztán Lena Headey sikeres színésznői karriert épített. Te hány kvízkérdésre tudsz válaszolni a születésnapos színésznő legismertebb karakteréről Cersei-ről?

Lena Headey a Bermuda-szigetén található Hamiltonban született.

Forrás: WireImage

Lena Headey a Trónok harca Cersei Lannisterjeként tett szert világhírnévre

Lena Headey-t a legtöbben a Trónok harca című fantasy-sorozatból ismerik, azonban már előtte is sikeres színésznő volt. Sosem tanulta a színészkedést, azonban már 1990-es évek óta játszik különböző filmekben kisebb-nagyobb szerepeket. A mozifilmes karrierje egyik legjelentősebb szerepét a 300 című filmben játszotta, ahol a spártai királynőt, Gorgót alakította. Headey még egy ruhátlan jelenetet is bevállalt a film kedvéért, mert úgy érezte, hogy az hozzájárul a dramaturgiához.

Lena Headey valódi világhírnévre azonban csak a Trónok harca című sorozatban tett szert, amelyben egy kifejezetten gonosz szereplőt, Cersei Lannistert kellett megformálnia. A szerep nemzetközi ismertséget, valamint négy Primetime Emmy-díj jelölést és egy Golden Globe-díj jelölést is hozott számára. A Trónok harcában egyébként szintén volt emlékezetes jelenet, amelyben ruha nélkül láthatták őt a nézők, ám itt utólag kiderült, hogy testdublőrt használt nyaktól lefelé. Az mindenesetre biztos, hogy a Trónok harca Lena Headey karrierjét az egekbe repítette! Te hány kérdésre tudod a választ Cersei Lannisterről ebben a filmes kvízben?