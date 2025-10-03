Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 3., péntek Helga

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
Lena Headey

Lena Headey 52 éves lett: te mennyit tudsz a Trónok harca királynőjéről, Cersei Lannisterről?

WireImage - Amanda Edwards
Lena Headey filmes kvízek Cersei Lannister kvíz trónok harca
Simon Benedek
2025.10.03.
Lena Headey október 3-án ünnepli 52. születésnapját. A színésznő számos karakter bőrébe bújt már karrierje során, de a legtöbben valószínűleg a Trónok harcából ismerik, ahol ő játszotta a királynő, Cersei Lannister szerepét. Te hány kérdésre tudod a választ Lena Headey legismertebb karakteréről?

Nem egy tipikus brit állampolgár a ma 52 esztendős Lena Headey, ugyanis 1973. október 3-án a Bermuda szigetén található Hamilton városában született. A szigetcsoport jogilag Nagy-Britanniához tartozik, de a család csak Headey édesapja miatt volt kint, aki katonai szolgálatot teljesített. A színésznő 5 éves korában a család visszaköltözött Angliába, ahol aztán Lena Headey sikeres színésznői karriert épített. Te hány kvízkérdésre tudsz válaszolni a születésnapos színésznő legismertebb karakteréről Cersei-ről? 

Lena Headey fekete hajjal bézs ruhában.
Lena Headey a Bermuda-szigetén található Hamiltonban született. 
Forrás: WireImage

Lena Headey a Trónok harca Cersei Lannisterjeként tett szert világhírnévre

Lena Headey-t a legtöbben a Trónok harca című fantasy-sorozatból ismerik, azonban már előtte is sikeres színésznő volt. Sosem tanulta a színészkedést, azonban már 1990-es évek óta játszik különböző filmekben kisebb-nagyobb szerepeket. A mozifilmes karrierje egyik legjelentősebb szerepét a 300 című filmben játszotta, ahol a spártai királynőt, Gorgót alakította. Headey még egy ruhátlan jelenetet is bevállalt a film kedvéért, mert úgy érezte, hogy az hozzájárul a dramaturgiához. 

Lena Headey valódi világhírnévre azonban csak a Trónok harca című sorozatban tett szert, amelyben egy kifejezetten gonosz szereplőt, Cersei Lannistert kellett megformálnia. A szerep nemzetközi ismertséget, valamint négy Primetime Emmy-díj jelölést és egy Golden Globe-díj jelölést is hozott számára. A Trónok harcában egyébként szintén volt emlékezetes jelenet, amelyben ruha nélkül láthatták őt a nézők, ám itt utólag kiderült, hogy testdublőrt használt nyaktól lefelé. Az mindenesetre biztos, hogy a Trónok harca Lena Headey karrierjét az egekbe repítette! Te hány kérdésre tudod a választ Cersei Lannisterről ebben a filmes kvízben?

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/8 Ki volt Cersei Lannister ikertestvére és titkos szeretője?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/8 Hány gyermeket szült Cersei Jaime Lannistertől?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/8 Ki volt Cersei első férje, akivel politikai okokból kötött házasságot?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/8 Ki volt Cersei édesapja, akinek a hatalma és befolyása meghatározta egész életét?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/8 Melyik évad végén koronázták Cerseit Királyvár királynőjévé?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/8 Miért kényszerítették Cerseit arra, hogy ruha nélkül sétáljon végig Királyvár utcáin?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7/8 Mit ígért Cersei Daenerysnek és Havas Jonnak a 7. évadban, amit végül nem teljesített?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8/8 Hogyan halt meg Cersei a sorozatban, és ki volt mellette utolsó pillanataiban?

 

Ezek is érdekelhetnek:

A Trónok harca sztárja, Lena Headey megmutatta otthonát

Hatalmas aranycsillár, fapadló és a tenger színe, a kék

Smink nélküli arca miatt szóltak be Lena Headey-nek: ezt válaszolta a Trónok harca sztárja

A Trónok harca sztárjával nem lehet packázni.

A Trónok harca sztárjai, Lena Headey és Jerome Flynn szóba sem állnak egymással

Nem is forgattak együtt.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu