Zápor, zivatar, jégdara: fagyos, az átlagosnál hidegebb időjárással indul az október

Október 1-én napközben nem lesz zavartalan napsütés: eleinte csak az északnyugati tájakon, később már mindenütt számítani kell záporokra, akár zivatarokra is. Mutatjuk, hogyan alakul az időjárásunk!

Az időjárás az ilyenkor megszokottnál jóval hűvösebb idővel indít, záporokkal, zivatarokkal, de akár jégdarával borzolja a kedélyeket

Az időjárás nem lesz kegyes október első napján

Október az ilyenkor megszokottnál jóval hűvösebb idővel indít, záporokkal, zivatarokkal, de akár jégdarával borzolja a kedélyeket. Az északi-északkeleti szél megélénkül, erős széllökések is lehetnek. Szerda délután 11 és 16 fok közötti hőmérsékletre kell számítani, északon hidegebb is lehet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 8 fok között alakul, de az északi, derült, szélvédett, hidegre hajlamos helyeken kissé fagypont alá süllyedhet a hőmérséklet, tehát gyenge fagy is lehetséges, talaj menti fagy pedig bárhol előfordulhat.

A folytatás nagyban függ attól, hogy a Balkán-félsziget felett lévő mediterrán légörvény merre indul tovább. Az ott élők nagy mennyiségű csapadékra, akár hóra is számíthatnak.