Jön A hét királyság lovagja, de előtte tedd próbára a Trónok harca-tudásod: mennyire emlékszel az univerzumra?

filmes kvízek Sárkányok háza sorozat trónok harca
Simon Benedek
2026.01.17.
Hamarosan érkezik a Trónok harca-univerzum legújabb spin-off sorozata, A hét királyság lovagja. Ennek apropóján hoztunk egy kvízt, amelyben a Trónok harca és a Sárkányok háza című szériákból is vannak kérdések. Teszteld a Trónok harca-tudásod a kvízünkben az új sorozat előtt!

A Trónok harca hatalmas sikerrel futott az HBO-n 2011 és 2019 között. Nem véletlen, hogy a stúdió nem engedi el a franchise kezét: a Sárkányok háza című előzménysorozat után, január 19-én debütál A hét királyság lovagja című spin-off. Ennek apropóján hoztunk egy kvízt.

Kvíz: George R. R. Martin A Hét Királyság lovagja című Trónok harca-spinoff premierjén.
Kvíz: George R. R. Martin A hét királyság lovagja című Trónok harca spin-off premierjén. 

Forrás:  Getty Images 
Forrás:  Getty Images
  • A Trónok harca sikere után az HBO új spin-offokat indít a Martin-univerzumban.
  • Január 19-én debütál A hét királyság lovagja, közel egy évszázaddal az eredeti sorozat előtt.
  • Íme egy kvíz, ami 12 kérdésből áll, és tartalmaz a Trónok harca, valamint a Sárkányok háza sorozatból is kérdéseket.
  • Teszteld a tudásod a Trónok harca-univerzumról!

Trónok harca-kvíz: te mennyire ismered Westerost?

A George R. R. Martin nagy sikerű regénysorozata, A tűz és jég dala alapján készült 8 évados Trónok harca című sorozat világszerte hatalmas siker volt, rajongók milliói követték az elsőtől az utolsó részig a gradiózus történetet. Nem csoda, hogy az HBO további lehetőséget lát az író által teremtett fantasyvilágban. 2022-ben jött ki az első spin-off sorozat, amely egy előzmény. A Sárkányok háza Martin a Tűz és vér című könyvének egyes részein alapul, és körülbelül 100 évvel azután kezdődik, hogy a Targaryen-hódítás egyesítette a Hét Királyságot, ezáltal közel 200 évvel a Trónok harca eseményei előtt, és 172 évvel Daenerys Targaryen születése előtt játszódik. A fő cselekményszál az előzménysorozat esetében a Targaryenek belső konfliktusai körül forog, ami végül polgárháborúvá fajul. 

Új sorozat a láthatáron: A hét királyság lovagja

Január 19-én érkezik A hét királyság lovagja, amelyet nagy rajongói várakozás előz meg: sokak szerint a Trónok harca óta nem tapasztalt módon nyúl vissza George R. R. Martin fantasy-univerzumához, ugyanis ezúttal az író minden eddiginél jobban kivette a részét a kreatív folyamatokból is. A sorozat története közel egy évszázaddal játszódik az eredeti sorozat eseményei előtt. A Targaryenek még uralják Westerost, a sárkányok emléke pedig még friss sebként él a világban. A fókusz ezúttal kevésbé a grandiózus összeesküvéseken és csatákon át mutatja be a Hét Királyságot, helyette első pillantásra jelentéktelen karakterekre fókuszál: Ser Duncan, a magas, kóbor lovag, valamint fiatal fegyverhordozója, Egg kalandjaira. Hogy megfelelően felkészülj, hoztunk egy friss Trónok harca-kvízt, amiben a Sárkányok háza előzménysorozatból is vannak kérdések. Neked hány kérdésre sikerül helyes választ adni a 12-ből? 

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/12 Kinek a neve az első Arya Stark halállistáján? (Trónok harca)
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/12 Hány évig uralkodott Jaehaerys király? (Sárkányok háza)
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/12 Melyik városból származik Varys? (Trónok harca)
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/12 A Sárkányok háza című sorozatban két, Valyriából származó család szerepel. Melyik NEM tartozik közéjük? (Sárkányok háza)
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/12 Mi Westeros másik neve? (Trónok harca)
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/12 Milyen rokoni kapcsolat köti össze Havas Jont és Daenerys Targaryent? (Trónok harca)
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7/12 Melyik a legnagyobb élő sárkány? (Sárkányok háza)
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8/12 Melyik királlyal végzett Jaime Lannister? (Trónok harca)
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
9/12 Hogy nevezik azt az eseményt, amely során Walder Frey lemészároltatta a nála vendégeskedő Robb Starkot és kíséretét? (Trónok harca)
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
10/12 Hogyan halt meg Tywin Lannister? (Trónok harca)
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
11/12 Melyik kastélyt veszi birtokba Daemon Targaryen a második évadban? (Sárkányok háza)
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
12/12 Ki lesz A Hét Királyság uralkodója a sorozat végén? (Trónok harca)

Trónok harca személyiségteszt: te melyik zseniális karakter lennél?

Derítsd ki te melyik Trónok harca karakter lennél!

Sárkányok háza: 5 érdekesség a sorozat harmadik évadáról

Az utóbbi évek egyik legmeghatározóbb sorozatává nőtte ki magát a Sárkányok háza, az új évad munkálatai már el is kezdődtek az Egyesült Királyságban.

A Trónok harca színésznője bevallotta: kis híján elhányta magát, amikor Kit Harringtonnal kellett csókolóznia

Sophie Turner és Kit Harrington testvéreket játszottak a kultikus sorozatban, új filmjükben azonban szerelmespárt alakítanak. Nem is csoda, ha a Trónok harca két sztárja kis híján elhényta magát az első csókjelenetnél.

 

 

