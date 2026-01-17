Jön A hét királyság lovagja, de előtte tedd próbára a Trónok harca-tudásod: mennyire emlékszel az univerzumra?

A Trónok harca hatalmas sikerrel futott az HBO-n 2011 és 2019 között. Nem véletlen, hogy a stúdió nem engedi el a franchise kezét: a Sárkányok háza című előzménysorozat után, január 19-én debütál A hét királyság lovagja című spin-off. Ennek apropóján hoztunk egy kvízt.

Kvíz: George R. R. Martin A hét királyság lovagja című Trónok harca spin-off premierjén.

A Trónok harca sikere után az HBO új spin-offokat indít a Martin-univerzumban.

sikere után az HBO új spin-offokat indít a Martin-univerzumban. Január 19-én debütál A hét királyság lovagja , közel egy évszázaddal az eredeti sorozat előtt.

, közel egy évszázaddal az eredeti sorozat előtt. Íme egy kvíz, ami 12 kérdésből áll, és tartalmaz a Trónok harca , valamint a Sárkányok háza sorozatból is kérdéseket.

, valamint a sorozatból is kérdéseket. Teszteld a tudásod a Trónok harca-univerzumról!

Trónok harca-kvíz: te mennyire ismered Westerost?

A George R. R. Martin nagy sikerű regénysorozata, A tűz és jég dala alapján készült 8 évados Trónok harca című sorozat világszerte hatalmas siker volt, rajongók milliói követték az elsőtől az utolsó részig a gradiózus történetet. Nem csoda, hogy az HBO további lehetőséget lát az író által teremtett fantasyvilágban. 2022-ben jött ki az első spin-off sorozat, amely egy előzmény. A Sárkányok háza Martin a Tűz és vér című könyvének egyes részein alapul, és körülbelül 100 évvel azután kezdődik, hogy a Targaryen-hódítás egyesítette a Hét Királyságot, ezáltal közel 200 évvel a Trónok harca eseményei előtt, és 172 évvel Daenerys Targaryen születése előtt játszódik. A fő cselekményszál az előzménysorozat esetében a Targaryenek belső konfliktusai körül forog, ami végül polgárháborúvá fajul.

Új sorozat a láthatáron: A hét királyság lovagja

Január 19-én érkezik A hét királyság lovagja, amelyet nagy rajongói várakozás előz meg: sokak szerint a Trónok harca óta nem tapasztalt módon nyúl vissza George R. R. Martin fantasy-univerzumához, ugyanis ezúttal az író minden eddiginél jobban kivette a részét a kreatív folyamatokból is. A sorozat története közel egy évszázaddal játszódik az eredeti sorozat eseményei előtt. A Targaryenek még uralják Westerost, a sárkányok emléke pedig még friss sebként él a világban. A fókusz ezúttal kevésbé a grandiózus összeesküvéseken és csatákon át mutatja be a Hét Királyságot, helyette első pillantásra jelentéktelen karakterekre fókuszál: Ser Duncan, a magas, kóbor lovag, valamint fiatal fegyverhordozója, Egg kalandjaira. Hogy megfelelően felkészülj, hoztunk egy friss Trónok harca-kvízt, amiben a Sárkányok háza előzménysorozatból is vannak kérdések. Neked hány kérdésre sikerül helyes választ adni a 12-ből?