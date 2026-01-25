Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Victoria és David bármelyik pillanatban visszafogadnák Brooklynt: nem haragszanak rá, csak meg vannak rémülve

konfliktus David Beckham Brooklyn Beckham Victoria Beckham
Bármi is történt, a Beckham szülők tárt karokkal várják vissza fiukat. Bár Brooklyn Beckham rettenetesen megbántotta őket, ugyanúgy szeretik, mint korábban.

Legidősebb gyerekük Instagram-nyilatkozata mélyen megrázta szüleit. Bennfentesek szerint Brooklyn Beckham összetörte David és Victoria szívét, és rettegnek, hogy végleg elveszítik gyereküket. 

PARIS, FRANCE - JANUARY 17: (L to R) David Beckham, Brooklyn Beckham, Victoria Beckham and Kate Moss attend the Dior Homme Menswear Fall/Winter 2020-2021 show as part of Paris Fashion Week on January 17, 2020 in Paris, France. (Photo by David M. Benett/Dave Benett/Getty Images)
Victoria és David bármikor visszafogadnák fiukat, Brooklyn Beckhamet.
Forrás: Getty Images
  • Bennfentesek szerint Beckhamék félnek attól, hogy végleg elveszítik a fiukat.
  • Victoria Beckham összetört.
  • A házaspár tudatosan nem reagált nyilvánosan Brooklyn Beckham posztjára.
  • Brooklyn Beckham hosszú Instagram-nyilatkozatban bírálta szüleit.

Brooklyn Beckham bármikor hazatérhet

Brooklyn Beckham Instagram-bejegyzése volt eddigi legközvetlenebb és legszókomondóbb megszólalás a régóta pletykált családi viszályról. A posztban a Beckham fiú többek között azt állította, hogy szülei megpróbáltál tönkretenni kapcsolatát, majd házasságát  Nicola Peltz-cel, és a külvilágnak mutatott kép előbbre való volt számukra, mint a vele való őszinte kapcsolat. Források szerint a nyilatkozat különösen súlyosan érintette Victoriát. Összetört miután fia közzétette az üzenetet, és a családhoz közel állók szerint ő maga is a nyilvánossággal egy időben értesült a vádakról. Bennfentesek hangsúlyozzák, hogy Victoria és David szinte sokkot kaptak a bejegyzést látva, de a Beckham házaspár érzelmei fiuk iránt nem változtak. „Félnek, hogy elveszítik a fiukat, és ha lehetne, egy pillanat alatt visszafogadnák. Ők is egy összetartó család, csak másképp, mint Nicola családja. Imádják Brooklynt” – mondta egy forrás a People-nek.

Egyet tehetnek most: várnak

Egy másik bennfentes szerint David Beckham és Victoria Beckham szándékosan döntöttek úgy, hogy nem reagálnak nyilvánosan a vádakra, mert attól tartanak, hogy bármilyen nyilatkozat csak tovább mélyítené a konfliktust. „David és Victoria remélik, hogy az idő majd begyógyítja a sebeket. Tudják, hogy Brooklyn idővel visszatér. Addig nem igazán tehetnek semmit” – fogalmazott egy másik forrás. 

