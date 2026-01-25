Victoria és David bármelyik pillanatban visszafogadnák Brooklynt: nem haragszanak rá, csak meg vannak rémülve

Legidősebb gyerekük Instagram-nyilatkozata mélyen megrázta szüleit. Bennfentesek szerint Brooklyn Beckham összetörte David és Victoria szívét, és rettegnek, hogy végleg elveszítik gyereküket.

Victoria és David bármikor visszafogadnák fiukat, Brooklyn Beckhamet.

Forrás: Getty Images

Bennfentesek szerint Beckhamék félnek attól, hogy végleg elveszítik a fiukat.

Victoria Beckham összetört.

A házaspár tudatosan nem reagált nyilvánosan Brooklyn Beckham posztjára.

Brooklyn Beckham hosszú Instagram-nyilatkozatban bírálta szüleit.

Brooklyn Beckham bármikor hazatérhet

Brooklyn Beckham Instagram-bejegyzése volt eddigi legközvetlenebb és legszókomondóbb megszólalás a régóta pletykált családi viszályról. A posztban a Beckham fiú többek között azt állította, hogy szülei megpróbáltál tönkretenni kapcsolatát, majd házasságát Nicola Peltz-cel, és a külvilágnak mutatott kép előbbre való volt számukra, mint a vele való őszinte kapcsolat. Források szerint a nyilatkozat különösen súlyosan érintette Victoriát. Összetört miután fia közzétette az üzenetet, és a családhoz közel állók szerint ő maga is a nyilvánossággal egy időben értesült a vádakról. Bennfentesek hangsúlyozzák, hogy Victoria és David szinte sokkot kaptak a bejegyzést látva, de a Beckham házaspár érzelmei fiuk iránt nem változtak. „Félnek, hogy elveszítik a fiukat, és ha lehetne, egy pillanat alatt visszafogadnák. Ők is egy összetartó család, csak másképp, mint Nicola családja. Imádják Brooklynt” – mondta egy forrás a People-nek.

Egyet tehetnek most: várnak

Egy másik bennfentes szerint David Beckham és Victoria Beckham szándékosan döntöttek úgy, hogy nem reagálnak nyilvánosan a vádakra, mert attól tartanak, hogy bármilyen nyilatkozat csak tovább mélyítené a konfliktust. „David és Victoria remélik, hogy az idő majd begyógyítja a sebeket. Tudják, hogy Brooklyn idővel visszatér. Addig nem igazán tehetnek semmit” – fogalmazott egy másik forrás.

