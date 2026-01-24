Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 24., szombat Timót

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
családi viszály

Brooklyn Beckham boldogan nézi, ahogy a szüleit szétszedik a közösségi oldalakon

családi viszály David Beckham Brooklyn Beckham Nicola Peltz
Life.hu
2026.01.24.
Úgy tűnik, Brooklyn Beckham és felesége, Nicola Peltz végleg lezárták kapcsolatukat a Beckham szülőkkel. A fiatal házaspár állítólag rendkívül elégedett az óriási robbanással, amit Brooklyn posztja okozott.

Brooklyn Beckham és Nicola Peltz a baráti körükben egyértelműen jelezték: nem bánják, hogy a nyilvánosság elé tárták a sérelmeiket. Egy ismerős így fogalmazott: „Azt mondták nekünk: »Örülünk, hogy megtettük.« Úgy érzik, mintha óriási teher esett volna le a vállukról, és megkönnyebbültek, hogy végre elmondhatták, amit évek óta magukban tartottak. Ez az egész csak megerősítette Brooklynt abban, hogy nem akar többé kapcsolatot a szüleivel.”

Brooklyn Beckham és Nicola Peltz boldogok attól, hogy Beckhaméket támadják a közösségi médiában
Brooklyn Beckham és Nicola Peltz boldogok attól, hogy Beckhaméket támadják a közösségi médiában
Forrás: Getty Images

Brooklyn Beckham posztja után David Beckhamék is ügyvédekhez fordultak

A hírek szerint a Beckham házaspár sokkot kapott fiuk nyilatkozatától. A feszültség odáig fajult, hogy Victoria és David Beckham is ügyvédek segítségét kérte, és David le is tiltotta őket Instagramon. Egy családhoz közel álló forrás azt mondta: „Victoria padlóra került. Mindenkit megdöbbentett, hogy Brooklyn ilyen módon fordult a szülei ellen. Ő és David attól tartanak, hogy a Beckham-márka is sérülhet, ha így terjednek a vádak a családi viszályról.”

Az informátor szerint a szülők továbbra is Nicola Peltzben látják a konfliktus fő mozgatórugóját: „Úgy érzik, ő beszélte rá a posztolásra Brooklynt, és az egész cirkusz miatta robbant ki.”

A Beckham-botrány legfrissebb történései:

A DJ kitálalt: itt van minden kínos részlet Brooklyn és Victoria Beckham esküvői táncáról

Victoria Beckham és fia, Brooklyn esküvői tánca körül akkora botrány kerekedett, hogy még most is csontvázak esnek ki a szekrényből: DJ Fat Tony, a Beckham család régi barátja nyilvánosan állt ki Brooklyn mellett, aki a napokban egy hatoldalas nyilatkozatban mesélt arról, hogyan élte meg a számára megalázó jelenetet.

Brooklyn Beckham kamaszkori szerelme kitálal Victoria Beckhamről

Tallia Storm tíz év hallgatás után nyíltan beszélt a Beckham családról. Elárulta, milyen volt fiatalon Brooklyn Beckham barátnőjeként élni, és miért érzi úgy ma is, hogy Victoria Beckham soha nem fogadta el őt.

Mindent megtett, hogy híres legyen: Nicola Peltz nem először vetett szemet ismert család fiúgyermekére

Napok óta uralja a címlapokat Brooklyn Beckham döbbenetes vallomása a szüleiről. Ennek hála, rekfektorfénybe került felesége, Nicola Peltz is. A fiatal házaspár a minap Malibu utcáin jelent meg: Nicola magabiztos mosollyal az arcán sétál Brooklyn oldalán, mintha csak azt üzenné, megnyerte a játszmát.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu