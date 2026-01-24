Brooklyn Beckham boldogan nézi, ahogy a szüleit szétszedik a közösségi oldalakon

Brooklyn Beckham és Nicola Peltz a baráti körükben egyértelműen jelezték: nem bánják, hogy a nyilvánosság elé tárták a sérelmeiket. Egy ismerős így fogalmazott: „Azt mondták nekünk: »Örülünk, hogy megtettük.« Úgy érzik, mintha óriási teher esett volna le a vállukról, és megkönnyebbültek, hogy végre elmondhatták, amit évek óta magukban tartottak. Ez az egész csak megerősítette Brooklynt abban, hogy nem akar többé kapcsolatot a szüleivel.”

Brooklyn Beckham és Nicola Peltz boldogok attól, hogy Beckhaméket támadják a közösségi médiában

Forrás: Getty Images

Brooklyn Beckham posztja után David Beckhamék is ügyvédekhez fordultak

A hírek szerint a Beckham házaspár sokkot kapott fiuk nyilatkozatától. A feszültség odáig fajult, hogy Victoria és David Beckham is ügyvédek segítségét kérte, és David le is tiltotta őket Instagramon. Egy családhoz közel álló forrás azt mondta: „Victoria padlóra került. Mindenkit megdöbbentett, hogy Brooklyn ilyen módon fordult a szülei ellen. Ő és David attól tartanak, hogy a Beckham-márka is sérülhet, ha így terjednek a vádak a családi viszályról.”

Az informátor szerint a szülők továbbra is Nicola Peltzben látják a konfliktus fő mozgatórugóját: „Úgy érzik, ő beszélte rá a posztolásra Brooklynt, és az egész cirkusz miatta robbant ki.”

A Beckham-botrány legfrissebb történései: