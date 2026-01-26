Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 26., hétfő

Brooklyn Beckham Harry herceg útján jár: leleplező könyvben mesélne a családi viszályról

memoár Nicola Peltz Beckham Brooklyn Beckham
Rideg Léna
2026.01.26.
Egyre mélyül a Beckham családon belüli törésvonal: a háttérben már nemcsak személyes sérelmekről, hanem komoly üzleti lehetőségekről is szó van. Külföldi lapértesülések szerint Brooklyn Beckham és felesége, Nicola Peltz akár könyvben is elmesélheti saját igazát a nyilvánosságnak.

Brooklyn Beckham és felesége, Nicola Peltz állítólag rendkívül jövedelmező ajánlatot kaptak egy leleplező könyv megírására, amely a családjukon belüli konfliktusokat és az esküvőjük körüli botrányt dolgozná fel. Külföldi sajtóértesülések szerint a Penguin Random House – amely Harry herceg Spare című memoárját is kiadta – tárgyalásokat folytat a párral egy esetleges könyvszerződésről.

Brooklyn Beckham könyvben teregetné ki a szennyest
Brooklyn Beckham könyvben teregetné ki a szennyest
Forrás: Getty Images

Brooklyn Beckham memoárban mondaná el a Beckham család titkait

Az információk szerint Brooklyn és Nicola akár hétszámjegyű összeget is kaphatna azért, hogy részletesen beszámoljanak a 2022-es esküvőjük utáni családi viszályról, valamint Brooklyn és szülei, David és Victoria Beckham megromlott kapcsolatáról. Ahogy arról mi is hírt adtunk, a 26 éves Brooklyn az elmúlt hónapokban látványosan eltávolodott a családjától, és egy nemrég közzétett, éles hangvételű nyilatkozatában nyíltan bírálta szülei viselkedését, különösen édesanyjáét.

A köztük húzódó konfliktus egyik fő kiváltó oka az volt, ami az esküvőjükön történt: Brooklyn szerint Victoria Beckham elvette tőle az első táncát, amelyet feleségével, Nicolával terveztek. Úgy tudni, a Beckham fiú hetekkel előre kiválasztottak egy romantikus dalt, ám a fogadáson Marc Anthony a színpadra hívta Brooklynt, ahol nem a menyasszonya, hanem az édesanyja várta. Brooklyn a jelenetet rendkívül kellemetlennek és megalázónak érezte.

Nicola Peltz állítólag ultimátumot adott férjének

A konfliktus kapcsán Nicola Peltz is reflektorfénybe került. Egy külföldi lap értesülései szerint Nicola ultimátumot adott férjének az esküvő után, miután úgy érezte, Victoria Beckham túlságosan háttérbe szorította őt a nagy napon. A lapnak egy, a 2022-es esküvőn dolgozó komornyik azt állította, hogy a tánc körüli incidens után Nicola egyértelmű választás elé állította Brooklynt, és kijelentette: nem akar a szülei közelében lenni, és azt várja el, hogy a férje őt válassza. 

A bennfentes szerint Brooklyn ebben a helyzetben tehetetlen volt, és végül a felesége mellett döntött, ami tovább mélyítette a szakadékot közte és a szülei között.

Jelentős összeget fizetnének a kiadók a szaftos részletekért

Nem csoda, hogy a kiadók sorban állnak a történetért, a Beckham család viszálya ugyanis hosszú hónapok óta a címlapok állandó szereplője, és továbbra is komolyan foglalkoztatja a közvéleményt. A The Sunnak nyilatkozó forrás úgy tudja, a kiadókat nem köti semmilyen lojalitás David és Victoria Beckham felé, és készek jelentős összeget fizetni Brooklynnak azért, hogy elmondja a saját verzióját, különösen akkor, ha valóban végleg megszakítja a kapcsolatot a szüleivel.

A forrás szerint Brooklyn fejében rengeteg kimondatlan gondolat és történet van, és most érkezhetett el az a pont, amikor mindezt papírra vetné. 

Úgy véli, a döntés teljes mértékben Brooklyn és Nicola kezében van, és ha valóban megszületik a könyv, az irodalmi és üzleti szempontból is komoly lehetőségeket nyithat meg előttük. Akárcsak annak idején Harry herces Spare című memoárja, ami igencsak megkavavarta az állóvizet...

