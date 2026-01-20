Te lovag vagy paraszt lennél a középkori személyiségteszt alapján? Vigyázz, a válaszon múlik, hogy túlélted volna-e a sötét időket!

A sorsod egy hajszálon múlik! Vajon túléled ezt a veszedelmes kórt? Töltsd ki a személyiségtesztünket, és kiderül!

Te ki lennél a középkori személyiségtesztünk alapján?

Személyiségteszt – Túlélnéd-e a középkort?

A középkor tulajdonképpen olyan nagy időt ölel fel, hogy szinte minden pillanatában lehet találni egy-egy kuriózumot, halált hozó járványt, vagy csak eszeveszett szokásokat – a nőknek kristályt kellett nyelniük, hogy megállapítsák, valóban szüzek voltak-e, vagy hogy a házasságkötés utáni első éjszaka jogát a földesúr követelte magának (ez utóbbiról egyénként előző cikkünkben megírtuk, hogy valószínűleg csak mendemondáról van szó, és valójában ez a szokás nem volt törvénybe foglalva).

A fekete halál, avagy a nagy pestis

A középkor egyik leggyászosabb időszaka az 1347-es fekete halál volt, amely minden idők legnagyobb pestiseként maradt fent a történelemben, melyben kb. 25 millió ember veszett oda. A járvány az egész kontinenst megrázta, nevét pedig valószínűleg a fertőzöttek sötét bőrelszíneződése miatt kapta.

Józan, paraszti ésszel azt gondolnánk, hogy a középkori emberek igyekeztek a lehető legtávolabb maradni a fertőzött személyektől, ám voltak olyanok is, akik azt hitték, itt a vég, és életük fináléját inkább egy grandiózus bállal élnék meg. Ezért is jöttek létre a nagy népszerűségnek örvendő pestispartik.

Járvánnyal már sajnos nekünk is volt dolgunk.

A Magyarországon 2020-ban beköszönő COVID-19, vagy más néven koronavírus sok mindent megváltoztatott az életünkben. Már nem egy távoli sci-fi film atmoszféráját idézi fel az a szó, hogy „karantén”, a maszkot hordó emberekre már nem nézünk ferde szemmel, illetve megtanított arra is, hogy mindenki tudatosabban figyeljen a higiéniára.

De ugorjunk vissza lelkiekben a 14.századba, és nézzük meg, hogy vajon a fekete halált túlélted volna-e?

Hol helyezkednél el a középkori hierarchiában?

1. Úgy ébredsz fel, hogy érzed, beteg vagy. Mit teszel?

A: Otthonodba hívod az orvosodat és diagnózisért könyörögsz.

B: Semmit, a munka nem áll le, úgyhogy csak megpróbálsz túlélni.

C: Imádkozol és pihensz, remélve, hogy minden rendben lesz.

D: Kotyvasztasz egy gyógyító fűszerkeveréket, amit aztán másoknak is eladsz.