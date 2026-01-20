Te lovag vagy paraszt lennél a középkori személyiségteszt alapján? Vigyázz, a válaszon múlik, hogy túlélted volna-e a sötét időket!

A sorsod egy hajszálon múlik! Vajon túléled ezt a veszedelmes kórt? Töltsd ki a személyiségtesztünket, és kiderül!
Személyiségteszt – Túlélnéd-e a középkort?
A középkor tulajdonképpen olyan nagy időt ölel fel, hogy szinte minden pillanatában lehet találni egy-egy kuriózumot, halált hozó járványt, vagy csak eszeveszett szokásokat – a nőknek kristályt kellett nyelniük, hogy megállapítsák, valóban szüzek voltak-e, vagy hogy a házasságkötés utáni első éjszaka jogát a földesúr követelte magának (ez utóbbiról egyénként előző cikkünkben megírtuk, hogy valószínűleg csak mendemondáról van szó, és valójában ez a szokás nem volt törvénybe foglalva).
A fekete halál, avagy a nagy pestis
A középkor egyik leggyászosabb időszaka az 1347-es fekete halál volt, amely minden idők legnagyobb pestiseként maradt fent a történelemben, melyben kb. 25 millió ember veszett oda. A járvány az egész kontinenst megrázta, nevét pedig valószínűleg a fertőzöttek sötét bőrelszíneződése miatt kapta.
Józan, paraszti ésszel azt gondolnánk, hogy a középkori emberek igyekeztek a lehető legtávolabb maradni a fertőzött személyektől, ám voltak olyanok is, akik azt hitték, itt a vég, és életük fináléját inkább egy grandiózus bállal élnék meg. Ezért is jöttek létre a nagy népszerűségnek örvendő pestispartik.
Járvánnyal már sajnos nekünk is volt dolgunk.
A Magyarországon 2020-ban beköszönő COVID-19, vagy más néven koronavírus sok mindent megváltoztatott az életünkben. Már nem egy távoli sci-fi film atmoszféráját idézi fel az a szó, hogy „karantén”, a maszkot hordó emberekre már nem nézünk ferde szemmel, illetve megtanított arra is, hogy mindenki tudatosabban figyeljen a higiéniára.
De ugorjunk vissza lelkiekben a 14.századba, és nézzük meg, hogy vajon a fekete halált túlélted volna-e?
Hol helyezkednél el a középkori hierarchiában?
1. Úgy ébredsz fel, hogy érzed, beteg vagy. Mit teszel?
A: Otthonodba hívod az orvosodat és diagnózisért könyörögsz.
B: Semmit, a munka nem áll le, úgyhogy csak megpróbálsz túlélni.
C: Imádkozol és pihensz, remélve, hogy minden rendben lesz.
D: Kotyvasztasz egy gyógyító fűszerkeveréket, amit aztán másoknak is eladsz.
2. Lopással vádolnak. Mit teszel?
A: Lefizeted a bírót, és el van intézve.
B: Bűnösnek vallod magad, és kegyelemért könyörögsz a papnak.
C: Párbajt követelsz, hogy bebizonyítsd ártatlanságod.
D: Azt állítod, hogy rossz embert fogtak el, és saját magad érvelsz az ügyben.
3. Egy lovag felajánlja, hogy felvesz téged fegyverhordónak. Mit mondasz?
A: Udvariasan elutasítod, hiszen te sokkal nagyobb dolgokra vagy hivatott.
B: Megköszönöd, de elmagyarázod, hogy nem hagyhatod ott a munkát.
C: Elfogadod, és keményen küzdesz a dicsőségét.
D: Felajánlod, hogy fegyverzetet és lovakat biztosítasz neki, természetesen egy bizonyos összegért.
4. A kikiáltók új adót jelentenek be, amely egyértelműen tönkre tehet téged. Mit csinálsz?
A: Kihasználod a családi kapcsolataid, hogy kedvezőbb ajánlatot szerezz.
B: Összeszorítod a szád, és befizeted. Hiszen mi mást tudsz tenni?
C: Egy tüntetés élére állsz, és felkészülsz a harcra.
D: Elkezdesz alkudozni az adóbeszedőkkel.
5. Egy igencsak gyanús öreg nénit boszorkánysággal vádolnak. Mit teszel?
A: Nyilvánosan elítélem őt, hogy az imidzsemnek jót tegyen.
B: Lehajtom a fejem, és nem teszek semmit.
C: Közbelépek és megvédem, hiszen ez a kötelességem.
D: Neutrálisan viselkedem, de azért jegyzetelek, hátha legközelebb hasznot tudok húzni egy ilyen esetből.
Középkori személyiségteszt megoldása
Ha a legtöbb válaszod A:
A válaszaid alapján te egy középkori nemes lennél. Egész biztosan a lehető legvégsőkig kihúznád, hogy el ne kapd a halálos kórt, hiszen megvan rá a pénzed is és a kapcsolataid is. Hátradőlhetsz, valószínűleg te épp bőrrel megúsznád a fekete halált.
Ha a legtöbb válaszod B:
Te középkori paraszt lennél a válaszaid alapján. Se forrásod, se kapcsolati tőkéd nincs ahhoz, hogy karanténba vonulj a világ elől, és megúszd a nagy pestist. Hiszen a munka nem áll le. Te nem élnéd túl a középkort sajnos, de talán majd legközelebb!
Ha a legtöbb válaszod C:
Te az utolsó lélegzetedig másokért küzdenél, hiszen középkori lovagként születnél újra a a 14. században. Viszont a jó szíved visz a sírba, hiszen a nagy becsületbeli ügyek közepette elfeledkezel arról, hogy a legpusztítóbb világjárvány téged is fenyeget. De sebaj, ha már a valós túlélés nem jut osztályrészedül, attól még az erkölcsi győzelem a tied lesz!
Ha a legtöbb válaszod D:
A válaszaid alapján te egy zsugori kereskedő lennél a 14. században. Mindenhol feltalálod magad, és az sem érdekel, ha ezt mások kárán éred el. A törtetés és a másokon való taposás a kenyered, csak egy a fontos, hogy te mindent túlélj. És bizony túl is élnéd még a fekete halált is.
Ezt tanulhattad a középkori személyiségtesztünkből:
Minden személyiségteszt kicsit közelebb visz az önazonossághoz, hiszen olyan váratlan kérdések és helyzetek tárulnak eléd, amelyekre eddig nem is gondoltál. És az mindig érdekes kérdés, hogy egy ilyen váratlan helyzetre vajon hogyan reagálnál. A személyiségteszten kívül viszont arra is fényt vetettünk, hogy milyen volt az 1347-es fekete járvány, ami kicsit ugyan emlékeztet a 21. századi koronavírusra, mégis nagyságában a világ legnagyobb és legpusztítóbb járványa volt.
