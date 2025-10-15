Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
HUNGARIKUM katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
teszt

Spooky Season-személyiségteszt: te vámpír, vérfarkas, szellem vagy démon vagy?

teszt horror film sorozat
Megérkezett a spooky season! Te vámpír, vérfarkas, szellem vagy démon lennél a természetfeletti világban? Töltsd ki a személyiségtesztünket, és kiderül a titok!

Eljött a spooky season, az ősznek az az időszaka, amikor beborul az ég, és mindenki előveszi a kedvenc hátborzongató filmjeit és sorozatait. Derítsd ki a személyiségtesztből, hogy szexi vámpír, a vagány vérfarkas, démoni szépség vagy az éteri szellem lennél a természetfeletti titkos, rejtélyes világában!

személyiségteszt, spooky season, vámpír, szellem, vérfarkas
Személyiségteszt: te melyik spooky season lény vagy?
Forrás:  Northfoto 

Itt az idő, hogy újranézd az Alkonyat filmeket, a Vámpírnaplók és az Odaát sorozatokat. Hiszen ezekben a vagány természetfeletti képességek, szörnyek, lények mindenkit elvarázsolnak. 

Válaszolj a személyiségteszt kérdéseire, jegyezd fel és összesítsd a válaszaidat — amelyik betűre esett legtöbbször a választásod, az annak megfelelő leírásban lévő gótikus karakter vagy.

Spooky season személyiségteszt

Melyik a kedvenc őszi italod?

  • A, pumpkin spice latte
  • B, forró csoki
  • C, matcha latte
  • D, fekete tea

Válassz egy őszi színt!

  • A, sötétzöld
  • B, burgundi
  • C, acélszürke
  • D, fekete

Válassz egy természetfeletti pasit!

Milyen ruhát választanál egy gótikus randihoz?

  • A, farmer, póló és bőrdzseki
  • B, testre simuló kis fekete ruha, magassarkúval
  • C, ingruha, combcsizmával
  • D, monokróm fekete outfit arany kiegészítőkkel

Válassz egy sorozatot

  • A, Teen wolf
  • B, Vámpírnaplók
  • C, Odaát
  • D, Amerikai Horror Story

Melyik helyen kezdődne a te hátborzongató történeted?

  • A, egy ködös erdőben
  • B, egy gótikus kastélyban
  • C, egy elhagyatot kúriában
  • D, egy rave-bulin

Mi lenne a szuper képességed?

  • A, látomások a jövőből
  • B, tudod, mikor hazudik valaki
  • C, gondolatolvasás
  • D, érzelmi manipuláció

Válassz egyet a következőkből

  • A, gótikus zene
  • B, gótikus lakberendezés
  • C, gótikus öltözködés
  • D, gótikus körmök

Mivel töltenéd az idődet egy esős, borús délutánon?

  • A, néznék egy jó filmet
  • B, testápolási, szépségápolási napot tartanék
  • C, kreatív hobbit végeznék, mint a festés vagy rajzolás.
  • D, olvasnád a kedvenc könyvedet

Most számold össze, hogy a válaszaid között melyik betűből volt a legtöbb, és olvasd el a számodra igaz megfejtést!

Megfejtések

Ha a legtöbb válasz A: Vérfarkas

Erős személyiség vagy, hirtelen haragú, de hatalmas a szíved. Mindent feláldoznál a szeretteidért, és számodra a legfontosabb a velük töltött idő. Kalandvágyó vagy, és imádod, ha valami újat ismerhetsz meg.

Ha a legtöbb válasz B: Vámpír

Impulzív személyiség vagy, ami megtetszik azonnal a tiéd kell, hogy legyen. Szereted a szépséged, és jó a stílusod. Imádod, ha mások felveszik a szarkasztikus, cinikus humorodat, és veled együtt élvezik az adok-kapok beszélgetéseket. 

Ha a legtöbb válasz C: Szellem

Kreatív személyiség vagy, imádsz új hobbikat kipróbálni, számodra minden egy önkifejezési forma. A baráti társaságban te vagy a gondoskodó nagy testvér karakter, aki a végletekig lojális. Mély érzésű, empatikus ember vagy, aki erősen kötődik a szeretteihez. 

Ha a legtöbb válasz D: Démon

Vagány, belevaló és szenvedélyes személyiség vagy. Nem félsz a váratlan helyzetektől, a legtöbb szituációban magabiztos vagy. Ismered a sötét oldaladat is, és megtanultad elfogadni azt. Független karakter vagy, akinek nincs szüksége támaszra, de az a bizonyos nagy Ő még a te szívedet is meglágyítja. 

