Spooky Season-személyiségteszt: te vámpír, vérfarkas, szellem vagy démon vagy?

Eljött a spooky season, az ősznek az az időszaka, amikor beborul az ég, és mindenki előveszi a kedvenc hátborzongató filmjeit és sorozatait. Derítsd ki a személyiségtesztből, hogy szexi vámpír, a vagány vérfarkas, démoni szépség vagy az éteri szellem lennél a természetfeletti titkos, rejtélyes világában!

Személyiségteszt: te melyik spooky season lény vagy?

Itt az idő, hogy újranézd az Alkonyat filmeket, a Vámpírnaplók és az Odaát sorozatokat. Hiszen ezekben a vagány természetfeletti képességek, szörnyek, lények mindenkit elvarázsolnak.

Válaszolj a személyiségteszt kérdéseire, jegyezd fel és összesítsd a válaszaidat — amelyik betűre esett legtöbbször a választásod, az annak megfelelő leírásban lévő gótikus karakter vagy.

Spooky season személyiségteszt

Melyik a kedvenc őszi italod?

A, pumpkin spice latte

B, forró csoki

C, matcha latte

D, fekete tea

Válassz egy őszi színt!

A, sötétzöld

B, burgundi

C, acélszürke

D, fekete

Válassz egy természetfeletti pasit!

A, Jacob az Alkonyat-filmekből

B, Damon a Vámpírnaplókból

C, Dean az Odaátból

D, Tate az Amerikai Horror Storyból

Milyen ruhát választanál egy gótikus randihoz?

A, farmer, póló és bőrdzseki

B, testre simuló kis fekete ruha, magassarkúval

C, ingruha, combcsizmával

D, monokróm fekete outfit arany kiegészítőkkel

Válassz egy sorozatot

A, Teen wolf

B, Vámpírnaplók

C, Odaát

D, Amerikai Horror Story

Melyik helyen kezdődne a te hátborzongató történeted?

A, egy ködös erdőben

B, egy gótikus kastélyban

C, egy elhagyatot kúriában

D, egy rave-bulin

Mi lenne a szuper képességed?

A, látomások a jövőből

B, tudod, mikor hazudik valaki

C, gondolatolvasás

D, érzelmi manipuláció

Válassz egyet a következőkből

A, gótikus zene

B, gótikus lakberendezés

C, gótikus öltözködés

D, gótikus körmök

Mivel töltenéd az idődet egy esős, borús délutánon?

A, néznék egy jó filmet

B, testápolási, szépségápolási napot tartanék

C, kreatív hobbit végeznék, mint a festés vagy rajzolás.

D, olvasnád a kedvenc könyvedet

Most számold össze, hogy a válaszaid között melyik betűből volt a legtöbb, és olvasd el a számodra igaz megfejtést!

Megfejtések

Ha a legtöbb válasz A: Vérfarkas

Erős személyiség vagy, hirtelen haragú, de hatalmas a szíved. Mindent feláldoznál a szeretteidért, és számodra a legfontosabb a velük töltött idő. Kalandvágyó vagy, és imádod, ha valami újat ismerhetsz meg.