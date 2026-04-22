2026. ápr. 22., szerda

Gyors EQ-kvíz: Teszteld, milyen magas az érzelmi intelligenciád!

Shutterstock - Branislav Nenin
eq teszt érzelmi intelligencia kvíz
Váradi Melinda
2026.04.22.
Mennyire érted mások érzéseit, és hogyan kezeled a sajátjaidat? Ez a gyors EQ-kvíz megmutatja, milyen magas az érzelmi intelligencia. Töltsd ki, mert az eredmény többet elárul rólad, mint gondolnád.

Az intelligencia nem csak arról szól, milyen gyorsan oldasz meg egy matekpéldát vagy mennyire vagy művelt. Van egy másik, sokkal kevésbé látványos, mégis kulcsfontosságú képesség: az érzelmi intelligencia, vagyis az EQ. Ez határozza meg, hogyan kezeled a saját érzéseidet, mennyire érted meg és érzed át mások reakcióit, és hogyan navigálsz a mindennapi emberi kapcsolatokban. Gondolj csak bele: volt már olyan, hogy egy apró megjegyzésen napokig rágódtál? Vagy épp ellenkezőleg, ösztönösen tudtad, hogyan nyugtass meg valakit egy nehéz helyzetben? Az EQ pontosan ezekben a pillanatokban mutatkozik meg.

Az érzelmi intelligencia az élet minden területén fontos szerepet játszik
Az érzelmi intelligencia az élet minden területén fontos szerepet játszik 
Érzelmi intelligencia kvíz

A magas érzelmi intelligenciával rendelkező emberek általában jobban kommunikálnak, könnyebben oldanak meg konfliktusokat, és kiegyensúlyozottabb kapcsolatokat alakítanak ki. Nem feltétlenül hangosak vagy dominánsak, hanem sokszor épp az empátiájuk és az önkontrolljuk emeli ki őket a sorból. Szerencsére ez nem velünk született, kőbe vésett adottság, hanem egy fejleszthető készség, amit az élethelyzeteid és te magad is tudatosan alakíthatsz, javíthatsz. 

De vajon te hol helyezkedsz el ezen a skálán? Válaszolj a kérdésekre kvízünkben, és teszteld magad!

1/7 Hogy reagálsz, ha kritizálnak?
2/7 Mennyire tudod megfogalmazni és kimondani az érzéseidet?
3/7 Egy barátod rosszkedvű, de nem mondja el, mi a baj. Mit teszel?
4/7 Mennyire tudod észrevenni, észlelni hogy mások milyen hangulatban vannak?
5/7 Mit jelent számodra egy vita?
6/7 Ha hibázol, mit teszel?
7/7 Mit csinálsz, ha egy ismerősöd, kollégád vagy barátod sír előtted?

 

IQ és EQ után itt az AQ – Tudod egyáltalán, mi az?

Az IQ és EQ mellett ma már az alkalmazkodóképesség (AQ) is döntő. A reziliencia segít, hogy a változások közepette is talpon maradjunk.

6 módszer, amivel fejlesztheted gyereked EQ-ját: ha jól csinálod, sikeres ember válik belőle

Egyre többször halljuk, hogy nem az ész, hanem a szív dönt az élet sikerességéről. Az érzelmi intelligencia (EQ) ugyanis legalább olyan fontos, mint az IQ. De mit is jelent pontosan, és hogyan fejleszthető gyerekkorban?

Íme, a magas érzelmi intelligencia 4 biztos jele - Teszteld magad!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu