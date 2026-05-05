Te átmennél a matekérettségin? Teszteld magad a 2025-ös feladatlap kérdéseivel!

Itt az érettségiszezon! Ha tesztelni akarod, átmennél-e a matekérettségin, most megteheted. És nem, itt most nem számít, hogy ténylegesen kell-e érettségizned, vagy sem!
Matekérettségi újratöltve
Bár a Z generációsok legfiatalabb hulláma lehet, hogy mást mondana az éppen előttük álló érettségi pillanatairól, de pánikra semmi ok! Legtöbbünknek ugyanis nem kell még egyszer bizonyítanunk, hogy a sokszor teljesen feleslegesen megszerzett matektudásunk mennyit is ér.
Kezdetét vette a 2026-os érettségi szünet, mely csak az alsóbb éveseknek jelent kikapcsolódást, a végzősöknek azonban ekkor kell bizonyítaniuk tudásukat. Az első napokon a magyar nyelv és irodalom, a történelem, illetve a matematika érettségit kell teljesíteniük. A legnagyobb fejtörést viszont általában a matekérettségi-feladatok jelentik. A szegény, gyötrődő diákok pedig minden praktikát bevetnek, hogy jobb koncentrációval tudjanak megküzdeni ezzel a nagy falattal.
Matekérettségi-kvíz
Emlékszel még azokra az időkre, amikor azon morfondíroztál, vajon mi értelme van a kétismeretlenes egyenlet, a valószínűség-számítás vagy éppen a gráfelmélet megtanulásának? Hát mégsem volt hiába, hiszen jópofa kvízek kitöltésekor még hasznát veheted ennek a tudásnak! Ha a 2025-ös magyar érettségi-teszten már elhasaltál, akkor nézd meg, mennyire mennek a matekérettségi 2025-ös verziójából feltett kérdések! Töltsd ki a matekos kvízt, és lássuk: te átmennél ma a matekérettségin?
1/5 Mi a 12 és a 20 legkisebb közös többszöröse?
2/5 Adottak a következő halmazok: A= {1; 2; 3; 4; 5} és B= {1; 3; 5; 7; 9}. Add meg az A\B halmaz elemeit!
3/5 Egy kisboltnak a következő napi bevételei voltak egy adott héten: hétfőn 568.000 Ft, kedden 465.000 Ft, szerdán 497.000 Ft, csütörtökön 488.000 Ft és pénteken 882.000 Ft. Hány ezer forint volt ezen az öt napon a bolt átlagos napi bevétele?
4/5 Hány köbcentiméter egy 3 cm sugarú félgömb térfogata?
5/5 Egy mértani sorozat második tagja 24, harmadik tagja pedig 36. Határozd meg a sorozat első HAT tagjának összegét!
Ezt tanulhattad a matekos kvízünkből
Nem sikerült jól a „próbaérettségi”? Ne búsulj, hiszen ezek elég nehéz kérdések. Ha csupán emlékezetből próbáltad megoldani őket, miközben a pontos elméletet évekkel ezelőtt tanultad, akkor teljesen jogos, hogy csak foszlányokban maradtak meg az információk. Ha viszont meglepően jól sikerült a kvíz, akkor veregesd meg a vállad, mert igencsak megérdemled!
