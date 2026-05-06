Átmennél a töriérettségin? Kvíz a 2025-ös feladatokból

Simon Benedek
2026.05.06.
A töri sok diák számára az egyik legnagyobb kihívás a vizsgaidőszakban: évszámok, fogalmak, összefüggések és elemzések. De vajon te megállnád a helyed most is? Egy tavalyi kérdésekből összeállított történelem érettségi kvíz most megmutatja, mennyire vagy felkészült!

Ez a töri érettségi kvíz segít a diákoknak, miközben azok is tesztelhetik a tudásukat, akik már rég túlvannak az érettségi megpróbáltatásain. A tavalyi feladatsor különösen sokszínű volt – az ókori civilizációktól egészen a 20. századi történésekig terjedt. Lássuk, hogy teljesítesz ezen a történelem érettségi kvízen!

  • A történelem érettségi nemcsak tudást, hanem logikus gondolkodást is megkövetel a diákoktól.
  • A feladatsorok az ókortól a modern korig számos korszakot felölelnek.
  • Ez a kvíz segít felmérni, mennyire tudsz jól felelni a valós vizsgakérdésekre!

Történelem érettségi kvíz

A 2025-ös töri érettségi feladatok között voltak egyszerűnek tűnő évszámok, de olyan kérdések is, amelyeknél a jó válaszhoz nem elég a tankönyv, hanem logikai következtetésre is szükség van. Éppen ezért ez a történelemérettségi kvíz nem csak tudást mér, hanem segíti a felkészülést a valós érettségire is! A történelemérettségitől sokan félnek, de ha ezen a kvízen jó eredményt érsz el, akkor nincs mitől tartanod!

1/8 "Az épület bejárati része a görög templomok mintáját követte, de a tér befedésének módja római újítás volt." Melyikre igaz?
2/8 A következő állítások közül melyik fogalmaz meg római építészeti újítást?
3/8 Melyik város lett az ima új iránya az Iszlámban?
4/8 Melyik évtől vált jogszerűen lehetővé vagy kötelezővé, hogy a honvédség zsidó tábori rabbikat (lelkészeket) alkalmazzon?
5/8 A feladat a Tanácsköztársaság korával kapcsolatos. Melyik két társadalmi csoport tagjai jelennek meg a plakáton?
6/8 „Egy egyénileg dolgozó paraszt 95 kg rozsot vetett. Aratás után 1140 kg-ot csépelt belőle. A szomszédos tszcs-ben ugyanolyan földön 16-szoros termés volt. Hány mázsás termésnek felel meg?" Melyik fogalomhoz kapcsolódó propaganda jelenik meg a szövegben?
7/8 Nevezd meg szakkifejezéssel, milyen elítélő gúnynévvel illette a korabeli propaganda a gazdag parasztokat?
8/8 Mikor volt a Rákóczi-szabadságharc?

