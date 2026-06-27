Az autó, amely új szintre emeli a városi mindennapokat – itt az új Ford Puma Sound Edition

A Ford Puma új korszakba lépett: jól átgondolt futómű, új belső technológia, praktikus kezelőfelületek, dinamikus vezetési élmény, a fogyasztása pedig egészen pénztárcabarát. Ez a fajta átfogó frissítés nem pusztán egyfajta ráncfelvarrás, hanem érezhető előrelépés a mindennapi használat során is.

A Ford Puma Sound Edition minden indulásnál új szintre emeli a hétköznapokat.

Forrás: Antalfi Krisztina

Sportos dizájn és vezetőközpontú belső kialakítás.

Leteszteltük, mit tud a Ford Puma Sound Edition a mindennapokban.

Női szemmel sem okozott csalódást: kényelem, dizájn és maximális használhatóság.

Ford Puma Sound Edition teszt női szemmel

A Sound Edition a megújult környezetben kap igazán értelmet. Nem a végletekről szól, hanem arról, hogyan lehet egy kompakt crossover több egyszerű közlekedési eszköznél. Több hangulat, több karakter és egy olyan plusz, amit nem a katalógusadatok, hanem a mindennapi használat során érez az ember. Egy biztos: a megújult modell minden eszközt bevet, hogy új kedvenccé váljon a kategóriájában.

Történeti áttekintése röviden

A Puma név a Fordnál nem új, de a jelentése alapjaiban változott meg az évek során. A kilencvenes évek végén egy könnyed, sportos kupé viselte ezt a nevet, amely élvezetes vezethetőségével és karakteres formájával vált emlékezetessé.

A mai modell már egy másik korszak terméke: kompakt crossover, amely a modern autóhasználat igényeire ad választ. Magasabb üléspozíció, jobb helykihasználás, nagyobb praktikum – miközben megmaradt az a vezetési könnyedség, amely a Ford egyik védjegye. A mostani frissítés ezt az alapot emeli új szintre. Nem írja újra a karaktert, inkább finomít rajta: modernebb megjelenés, korszerűbb belső tér és még élhetőbb mindennapok.

Modern részletek, kiforrott megjelenés

A frissített Puma megjelenése egyértelműen jelzi, hogy túlmutat egy egyszerű modellfrissítésen. Az átdolgozott frontrész, az új fényrajz és a finom részletmódosítások egységesebb, modernebb karaktert adnak az autónak. Az arányok ismerősek maradtak, de az összhatás érettebb lett. Az első lámpák hangsúlyosabbak, a hűtőmaszk karakteresebb, a forma pedig kevésbé játékos, inkább tudatosan formált.