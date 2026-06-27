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Trónok harca

Arya Stark nagyon megváltozott: a „farkas mellett álló kislányból” lett stílusikon Maisie Williams - GALÉRIA

Trónok harca színésznő Maisie Williams stílusikon
Hajdu Viktória
2026.06.27.
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Szülinapos ikon vagy új kreatív erő? Maisie Williams ma már jóval több, mint a Trónok harca vadóc kislánya.

A Trónok harca rajongói számára Maisie Williams neve örökre összeforrt Arya Starkkal. Azzal a dacos, kardforgató, „nem török meg” karakterrel, aki egy egész korszakot meghatározott. A szerep óta azonban Maisie Williams messze túlnőtt a Stark-ház árnyékán, és ma már egy teljesen új Hollywoodi identitást épít.

Maisie Williams gyerekszínészből vált divatikonná.
Maisie Williams gyerekszínészből vált divatikonná.
Forrás:  Getty Images

Fiús kislányból stílusikon: Maisie Williams

  • Gyerekszínészből világsztár lett a Trónok harca Aryájaként.
  • A vadóc, fiús stílust kifinomult, merész divatnyelvre cserélte.
  • Ma már a vörös szőnyeges események állandó és trendformáló szereplője.

Maisie Williams az évek alatt nemcsak felnőtt, hanem látványosan ki is lépett a kislány karaktere árnyékából. A fiús, praktikus szetteket fokozatosan felváltotta nála a kísérletező, sokszor futurisztikus, néha már-már couture irány. És igen, ő az, aki simán visel latexet egy vörös szőnyegen, majd másnap oversize öltönyben jelenik meg, mintha ez lenne a világ legtermészetesebb dolga.

A közösségi médiában és a divateseményeken is egyre inkább azt látni, hogy Williams nem fél játszani a saját imidzsével. Az a fajta híresség lett, aki nem feltétlenül „szép akar lenni”, hanem karakteres. Ezt több interjújában is kihangsúlyozta korábban. 

Karakteres arcvonásai sokszor megnehezítik az életét, de sosem feküdne kés alá, mert szereti a külsejét. Elmondása szerint ez teszi őt azzá, aki. 

És bár a rajongók még mindig idézik a „not today” pillanatokat, Maisie Williams ma már inkább azt mondja: „új nap, új projektek”. Hollywoodban ritka az ilyen átmenet, gyereksztárból valódi, kreatív erővé válni nem könnyű, de neki valahogy mégis természetesen sikerült.

Nézd meg galériánkat, hogy mennyit változott a kicsi Stark lány az évek alatt: 

2026
2024
2022
2020
2018
2016
2014
2012
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2026
Getty Images Europe

 

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